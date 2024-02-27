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    Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев С подбитым «Абрамсом» закончилась эпоха американского мифа

    В масштабах мировой истории практически одномоментно – талибы в тапках погнали американцев, хуситы, пожевав ката, начали создавать проблемы американскому флоту. И, наконец, два русских солдата с позывными Рассвет и Бык без малейшей жалости добили старый миф.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Гендерный новояз как орудие нового тоталитаризма

    Как писал Оруэлл, «политический язык… создан, чтобы заставить ложь выглядеть правдоподобно, и вынуждает нас, позабыв обо всех приличиях, признать непоколебимой истиной то, что является чистейшим вздором».

    8 комментариев
    27 февраля 2024, 13:18 • Новости дня

    Политолог оценил первые дебаты кандидатов в президенты России на тему образования и ЕГЭ

    Политолог Мартынов: Кандидаты в президенты в ходе дебатов об образовании не предложили чего-то нового

    Политолог оценил первые дебаты кандидатов в президенты России на тему образования и ЕГЭ
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Владислав Даванков, Николай Харитонов, представитель Леонида Слуцкого Никита Березин в ходе дебатов выступали в своем жанре, но развивали те мысли и идеи, которые уже приняты на уровне высшего руководства страны. Споров между ними не возникло, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее прошли первые дебаты кандидатов в президенты России. Они были посвящены теме образования.

    «Первые теледебаты кандидатов в президенты получились довольно интересными. Но все же участникам, на мой взгляд, не хватило какой-то харизмы», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. Он отметил, что споров между конкурентами не было. В некотором смысле кандидаты в президенты ничего нового не сказали, а лишь развивали те мысли и идеи, которые приняты на уровне высшего руководства страны, несмотря на разницу их предвыборных программ, добавил собеседник.

    «И Владислав Даванков, и Николай Харитонов, и представитель Леонида Слуцкого Никита Березин выступали в своем жанре, но, по сути, говорили об одном и том же. Все они поддерживают политику Владимира Путина в контексте образования. Причем стороны трактуют образование не просто как передачу и получение знаний, а как систему воспитания, формирования личности молодого гражданина России», – заметил политолог.

    Мартынов отдельно выделил блок вопросов, касающихся ЕГЭ. «Даванков начал говорить об отмене такого типа аттестации, но развивать свою мысль не стал. Он лишь отметил возможность замены ЕГЭ на портфолио в будущем. А что такое портфолио школьника? Это его успехи за время обучения и в том числе контрольные выпускные экзамены по основным предметам. То есть это та самая сформировавшаяся в советское время система контроля знаний», – акцентировал он.

    Вместе с тем Харитонов и представитель Слуцкого Березин также не стали выступать категорически против системы ЕГЭ. Политолог предположил, что те побоялись настроить избирателей против. «ЕГЭ – резонансная тема. Конечно, существующая сегодня система контроля знаний позволяет поступать достойным и умным школьникам в престижные высшие учебные заведения, но в то же время экзамен вызывает немало споров. Поэтому и кандидаты в президенты аккуратно затронули эту тему», – допустил политолог.

    Напомним, накануне прошли первые дебаты кандидатов в президенты России. Они транслировались в эфире канала «Россия 1». В дискуссии приняли участие: кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, его соперник от КПРФ Николай Харитонов и доверенное лицо еще одного участника президентской гонки – Леонида Слуцкого от ЛДПР – Никита Березин.

    Темой первых дебатов стало образование. Вопросы, которые кандидатам в президенты и Березину задавал ведущий Дмитрий Щугорев, касались оценки реализации нацпроекта «Образование», отказа от болонской системы, идеи создания системы непрерывного образования на протяжении всей жизни и дистанционной формы обучения. Каждый участник дебатов сетовал на низкие зарплаты учителей и высказался за реформирование системы ЕГЭ, передают «Ведомости».  

    Даванков высказал мнение, что надо дать право пересдавать экзамены. «Такой стресс для детей. Мы видели много случаев, когда детки теряют сознание во время теста ЕГЭ», – приводит его слова РИА «Новости». Кроме того, он считает, что в будущем ЕГЭ следует заменить на портфолио школьника. Представитель Слуцкого Березин напомнил, что фракция ЛДПР внесла законопроект об отмене ЕГЭ, который сейчас находится на рассмотрении. Харитонов высказал идею сделать сдачу ЕГЭ добровольной.

    Споров между оппонентами не было. Единственный выпад в сторону конкурентов сделал Харитонов. Он упрекнул их в том, что ЛДПР и «Новые люди» в Госдуме «голосовали за бюджет» на 2024 год.

    26 февраля 2024, 17:28 • Новости дня
    В ДНР впервые уничтожен танк Abrams

    Советник главы ДНР Гагин: Около Авдеевки уничтожили первый танк Abrams

    В ДНР впервые уничтожен танк Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У Авдеевки уничтожен первый танк Abrams, задействованный украинскими военными, сообщил советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

    Военные сообщили об уничтожении первого Abrams у Авдеевки, это может быть машина, которую ВСУ показывали в пропагандистском ролике до освобождения ВС России этого города, сказал Гагин РИА «Новости».

    По его словам, ВСУ до этого момента берегли американский танк и не выводили его на линию боевого соприкосновения.

    Гагин подчеркнул, что любая иностранная техника уязвима, ее новые поставки в ВСУ «разделят участь предыдущих», их переплавят для восстановления городов Донбасса.

    Ранее Forbes сообщала, что ВС России под Авдеевкой уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе Abrams.

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    26 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Вассерман математически опроверг причастность Ротшильдов к управляющему США тайному клану
    Вассерман математически опроверг причастность Ротшильдов к управляющему США тайному клану
    @ Andrew Parsons/ZUMAPRESS/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Вряд ли кто-то смог бы управлять США, а уж тем более миром, даже если бы очень хотел», – сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя смерть бизнесмена Джейкоба Ротшильда, семья которого, по некоторым теориям, причастна к управлению Америкой.

    В возрасте 87 лет ушел из жизни британский финансист и бизнесмен лорд Джейкоб Ротшильд. О его кончине сообщили в поместье Уоддесдон, управляемого фондом Ротшильдов. При этом, согласно существующим в мире конспирологическим теориям, Ротшильды вместе с кланом Рокфеллеров управляют США из-за кулис.

    «Насколько я могу судить, желающих править миром, дергая за веревочки, так много, что они постоянно друг другу мешают. И даже при очень большом желании действовать таким образом, они вряд ли располагают соответствующими возможностями. Кроме того, сами закономерности, управляющие миром, очень сложны. Точнее, они вроде бы просты, но количество осложнений, возникающих при их применении, непомерно велико», – говорит Вассерман.

    Он объясняет, объем вычислений, требующийся для простого планирования производства, пропорционален числу наименований планируемой продукции в степени 3,5. Это значит, что если номенклатура производства увеличивается на десять, то сложность расчетов возрастает примерно в три тысячи раз. Вассерман отмечает, что в пределах одного завода планировать довольно легко и просто, а в пределах большого города, не говоря уже о целой стране, объем расчетов для одной структуры становится непомерно велик и тяжел.

    «Исходя из проблемы вычислительной сложности, я полагаю, что реально вряд ли кто-то смог бы управлять США, а уж тем более миром, даже если бы очень хотел. Что касается Ротшильдов и Рокфеллеров, эти фамилии экономисты уже давно употребляют как условное обозначение двух принципиально разных экономических стратегий. Грубо говоря, Рокфеллеры – это те, кто пытаются создать единую общемировую финансовую систему, а Ротшильды – те, кто стараются зарабатывать на посредничестве между несколькими финансовыми системами», – рассказывает Вассерман.

    В действительности же, по словам депутата, США пытаются управлять люди с совершенно разным образованием, денежным состоянием и статусом. В пример он приводит цитату писателя Виктора Пелевина: «Миром правит не тайная ложа, а явная лажа». В данном случае «явная лажа», поясняет Вассерман, это хаотичные действия, которые иногда оказываются удачными: «Как говорится, предсказателей будущего так много, что кто-нибудь обязательно предскажет правильно».

    В начале февраля американские СМИ сообщали, что решение президента США Джо Байдена по запрету экспорта сжиженного природного газа (СПГ) принималось под давлением клана Рокфеллера и миллиардера Майкла Блумберга.

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    27 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил использование ВСУ танков Abrams под Авдеевкой

    Мураховский: ВСУ применили под Авдеевкой танки Abrams, так как другие закончились

    Военный эксперт объяснил использование ВСУ танков Abrams под Авдеевкой
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    ВСУ на Авдеевском направлении применили не менее взвода танков Abrams американского производства, которые ранее они упорно держали в резерве, поскольку на этом участке фронта все другие танки у них закончились, сообщил военный аналитик, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

    Мураховский уточнил РИА «Новости», что речь идет о трех или четырех машинах, которые ВСУ пришлось задействовать.

    Танки Abrams M1A1 FEP, по его словам, имеют урезанную версию бронирования. В частности, с них сняли комплекты урановой брони. Кроме того, на танках установлена урезанная версия комплекта связи.

    Также, по словам военного аналитика, эти танки не оснащены комплектом защиты сверху и не имеют средств борьбы с беспилотниками.

    Для российских военных это легкая цель, заключил Мураховский.

    В Кремле ранее заявляли, что Россия в ходе спецоперации будет уничтожать американские танки Abrams так же, как и другие.

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    26 февраля 2024, 19:38 • Новости дня
    Эксперт: Дату похорон Навального несистемной оппозиции навязали кураторы

    Правозащитник Волков указал на ошибку оппозиции с датой похорон Навального

    Эксперт: Дату похорон Навального несистемной оппозиции навязали кураторы
    @ Brateevsky/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Если бы несистемная оппозиция провела похороны Алексея Навального 27 февраля – в годовщину гибели Бориса Немцова, то могла объединить сторонников двух политиков и достичь куда большего информационного резонанса, сказал газете ВЗГЛЯД сказал правозащитник Георгий Волков. Но, выбрав 29 февраля, сторонники Навального решили превратить похороны своего лидера в акцию для западных СМИ.

    «Окружение Навального пытается превратить похороны своего лидера в бесстыдное и аморальное шоу. Об этом говорит и планируемая дата – 29 февраля. Этот день был навязан им западными кураторами, желающими омрачить послание Владимира Путина Федеральному собранию», – считает Георгий Волков, председатель общественной наблюдательной комиссии города Москвы.

    «Иного объяснения в проведении похорон именного этого числа нет. Напомню, что 27 февраля будет годовщина убийства Бориса Немцова. Совмещение двух этих поводов подарило бы несистемной оппозиции возможность объединить сторонников двух политиков в один поток. Речь идет о создании куда большего информационного резонанса», – акцентирует эксперт.

    «Однако сторонники Навального решили превратить прощание в некую трагическую акцию. Западные СМИ получат удачную картинку с совмещением послания президента и похоронами его якобы главного противника. Такое откровенное глумление над телом человека не укладывается в понимание любого христианина», – подчеркивает собеседник.

    «Не менее ужасно выглядит и то, что Алексей после ухода из жизни оказался нужен лишь своей матери. Она является единственной, кто по-настоящему искренне просил власти выдать тело сына. Отмечу, что отдали его достаточно быстро, ведь процедура установления причин смерти – дело крайне трудное», – уточняет он.

    «Тем не менее сторонники Навального начали активно писать о якобы глумлении над его семьей. Их не интересовали реальные факты и разъяснения со стороны учреждения, где находилось тело Алексея. Ролики, в которых они рассказывали о сложившейся ситуации, превратились в инструмент пропаганды, целью которой была демонизация руководства нашей страны», – считает эксперт.

    «Печально, что жена Навального также подключилась к этому процессу. В ее обращении практически нет сострадания к собственному мужу. Напомню, что за все время нахождения оппозиционера в тюрьме она ни разу не приехала его навестить. Никто не запрещал ей видеться с любимым человеком. Видимо, у нее находились более важные дела», – указывает собеседник.

    По его словам, в целом среди известных сторонников Навального редки случаи проявления человечности к его смерти. «Все они заняты лишь одним – дележом политического наследства умершего и попытками прибрать к себе большую часть влияния бывшего лидера», – резюмирует Волков.

    Ранее стало известно, что похороны Алексея Навального могут состояться на Борисовском кладбище в Москве. Судя по видео, опубликованному в интернете, минувшей ночью трактор чистил снег на парковке, территория была очищена от машин, а забор патрулировали полицейские.

    Дата прощания с умершим предварительно назначена на 29 февраля. Также сообщается, что Навального могут похоронить на Троекуровском или Хованском кладбищах.

    О смерти Навального в исправительной колонии №3 стало известно 16 февраля. Управление ФСИН по ЯНАО сообщало, что блогер после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Навальный отбывал наказание за организацию экстремистского сообщества – в августе прошлого года Московский городской суд приговорил его к 19 годам колонии особого режима.

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    26 февраля 2024, 19:15 • Новости дня
    Военный аналитик: ВСУ после Авдеевки будут откатываться до реки Дурная

    Военный аналитик Онуфриенко: ВС России сосредоточатся на отбрасывании ВСУ от Горловки и Донецка

    Военный аналитик: ВСУ после Авдеевки будут откатываться до реки Дурная
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    ВСУ после поражения в Авдеевке будут откатываться до реки Дурная, но ВС России нет смысла штурмовать водную преграду. Вместо этого, скорее всего, Российская армия сделает ставку на сходящиеся удары в направлении Торецка, чтобы отодвинуть фронт от Горловки и Донецка. К такому выводу пришел военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя освобождение поселка Ласточкино под Авдеевкой.

    «О том, что противник не удержится на линии Степовое – Ласточкино – Северное, было понятно с самого начала. Они не готовили эту линию обороны и, как показала практика, удержаться на ней не смогли, а только немножко затормозили наше движение. По сути, за неделю ВСУ все потеряли. Сейчас в Северном и Ласточкино идут зачистки», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Кстати, ранее ресурс противника DeepState сообщал и публиковал видео выхода ВСУ из Ласточкино в Орловку. Также российские силы взяли Степовое, противник ушел оттуда практически без боя. Сейчас у ВСУ сформировалась оборона по предполагаемой изначально линии Бердычи – Семеновка – Орловка – Тоненькое», – указал собеседник.

    «Впрочем, бои за эту линию будут еще идти, я думаю, до середины марта как минимум. Но самое главное, что после того, как противник откатится с этих позиций, он просто уйдет западнее за водораздел. От Бердычей на юг идет река Дурная. Она идет до Орловки, затем поворачивает к Тоненькому и дальше раздваивается. И для нас в лоб штурмовать эту реку смысла нет», – детализировал аналитик.

    «Для российских сил логичнее остановиться на линии Бердычи – Орловка – Тоненькое с выходом на Первомайское, провести зачистку и далее идти на юг. У нас достаточно много перспективных направлений для дальнейшего развития локальных наступлений. Цель сейчас – отодвинуть линию фронта от Донецкой агломерации. Потому логично ожидать, что после зачистки Авдеевского узла и взятия населенного пункта Красное, который расположен к западу от Артемовска, ВС РФ нанесут сходящиеся удары в направлении Торецка», – считает спикер.

    «Торецк – это последний относительно крупный город, который вплотную примыкает к Горловке. Его освобождение в значительной мере отодвинет линию фронта от Горловки, от Донецка, и уменьшит количество обстрелов, которым сегодня подвергаются все близлежащие населенные пункты ДНР, включая столицу», – продолжил специалист.

    «По моему мнению, дальнейшего российского продвижения от Авдеевки на запад не будет. Иначе это будет выходящее за рамки гибкой обороны крупное наступление, требующее привлечения совершенно других материально-технических и человеческих ресурсов. Такая задача не стоит. Это бесперспективное направление. К тому же проводить стратегическое наступление в Донецкой агломерации, где масса городов, переходящих один из другого, и штурмовать их в лоб – это лишняя трата ресурсов и сил», – отметил он.

    «В общем: российские силы дойдут до линии Бердычи – Орловка – Тоненькое, и на какое-то время на этом участке ситуация стабилизируется. А дальше можно ожидать развития нашего наступления на юг и на север», – резюмировал Онуфриенко.

    Напомним, на Авдеевском направлении подразделения российской группировки войск «Центр» освободили Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю. Об этом сообщило в понедельник Минобороны РФ в своем Telegram-канале. «Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Уманское, Нетайлово и Очеретино ДНР», – говорится в сообщении.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Авдеевка полностью зачищена от военных ВСУ, но пока не до конца разминирована. По его словам, зачистка Авдеевки не означает, что в населенном пункте нет никаких опасностей.

    По его словам, кроме неразорвавшихся боеприпасов в Авдеевке сохраняется риск атак с воздуха, поэтому пока нет возможности свободно и безопасно находиться на территории города. В Авдеевке, по подсчетам Пушилина, остаются несколько сотен мирных жителей.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, как Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ.

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    26 февраля 2024, 16:12 • Новости дня
    Страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных на Украину

    Премьер Словакии Фицо: Некоторые страны ЕС и НАТО могут отправить военных на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд стран Евросоюза и Североатлантического альянса обдумывают возможность отправки своих военных на Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    После заседания правительства и Совета безопасности Словакии Фицо заявил журналистам, что из тезисов с предстоящей встречи ряда европейских и мировых лидеров в Париже следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на базе двусторонних соглашений, передает РИА «Новости».

    Он также заверил, что Словакия не намерена отправлять своих военных на Украину.

    Ранее Фицо упрекнул Запад в стремлении к «тотальной эскалации» на Украине.

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    26 февраля 2024, 22:55 • Новости дня
    Охлобыстин подтвердил награду в 10 млн рублей за уничтожение Abrams

    Охлобыстин подтвердил намерение направить уничтожившим Abrams российским военным 10 млн рублей

    Охлобыстин подтвердил награду в 10 млн рублей за уничтожение Abrams
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Антон Антонов

    Актер и режиссер Иван Охлобыстин, назначивший награду в 10 млн рублей за подбитый Abrams, поздравил российских военных, уничтоживших американский танк у Авдеевки.

    Охлобыстин в соцсети «ВКонтакте» поздравил «ребят из 15-й ОМБ с первым «Абрамсом». Он сообщил, что награда в 10 млн рублей «будет направлена героям в самое ближайшее время». «Прекрасный день, честный приз!» – заявил он.

    Напомним, у Авдеевки был уничтожен первый танк Abrams, задействованный украинскими военными.

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    26 февраля 2024, 16:19 • Новости дня
    Трюдо заявил, что Россия должна победить в конфликте на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции в Варшаве заявил, что в конфликте на Украине должна победить Россия.

    «Мы знаем, что Россия должна победить в этом конфликте», – сказал он, выступая на брифинге, передает RT.

    Отмечается, что на самом деле Трюдо хотел сказать обратное, о чем тут же и заявил. «Извините, Украина должна победить в этом конфликте», – поправил себя политик.

    Ранее президент США Джо Байден, оговорившись, заявил о необходимости помочь России соответствовать стандартам НАТО.

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    27 февраля 2024, 03:16 • Новости дня
    Закарпатским венграм велели убираться с Украины

    Проживающие в Закарпатской области Украины венгры получили сообщения с требованием убираться из страны

    Закарпатским венграм велели убираться с Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    В Закарпатской области Украины гражданам страны венгерского происхождения пришли сообщения с угрозами, пишут украинские СМИ.

    В сообщении от венгров требуют «убираться с Украины». Вероятно, за рассылкой этих сообщений стоят украинские националисты. Указывается, что сообщения присылают через мобильных операторов Казахстана, Киргизии, Боснии и Герцеговины, передает РИА «Новости».

    Напряженность в отношениях Украины и Венгрии из-за прав венгров в Закарпатье продолжается не первый год. В декабре Венгрия раскритиковала украинский закон о национальных меньшинствах. В январе венгерский правый политик Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье в случае поражения Украины в конфликте с Россией может отойти Венгрии.

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    27 февраля 2024, 01:58 • Новости дня
    Макрон не исключил отправки странами Запада сухопутных войск на Украину

    Макрон подтвердил обсуждение странами Запада в Париже возможности отправки войск на Украину

    Макрон не исключил отправки странами Запада сухопутных войск на Украину
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представители западных стран на конференции в Париже обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус не достигнут, но «ничего исключать нельзя», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон сообщил, что «все обсуждалось в свободной и прямой манере». Страны не достигли консенсуса по вопросу «отправки сухопутных войск», сказал он. «Но с течением времени ничего исключать нельзя», – приводит его слова ТАСС.

    Президент Франции заявил, что западные страны готовы «сделать все, чтобы Россия не выиграла» в конфликте. По его словам, «все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь цели», передает РИА «Новости».

    Президент Польши Анджей Дуда по окончании конференции рассказал, что «самая жаркая дискуссия шла вокруг направления солдат на Украину, и здесь не было абсолютного взаимопонимания по этому вопросу». Он заявил: «Мнения есть разные. Но хочу подчеркнуть, что таких решений абсолютно нет».

    В свою очередь, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после конференции заверил, что «не стоит вопрос об отправке сил, европейских сил НАТО, на Украину». По его словам, «этой проблемы не существует для Греции» и, как полагает Мицотакис, «для подавляющего большинства» стран.

    Ранее Czech News Agency со ссылкой на заявление чешского премьера Петра Фиалы сообщило, что «Чехия не собирается направлять своих военнослужащих на Украину».

    Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на базе двусторонних соглашений.

    Коментарии (74)
    26 февраля 2024, 16:57 • Новости дня
    Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

    Суд заочно приговорил актера из «Глухаря» к пожизненному сроку за госизмену

    Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего российского актера Кирилла Канахина (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) к пожизненному сроку по делу о госизмене.

    Текст приговора зачитал судья Тимур Жидков. В случае задержания бывший актер проведет срок в колонии особого режима, передает ТАСС.

    5 февраля в столичной прокуратуре сообщили, что Кирилла Канахина намерены судить в России заочно за государственную измену.

    Напомним, в результате нападения украинских диверсантов в Брянской области погибло два человека. В члене напавшей ДРГ узнали актера Кирилла Канахина, снимавшегося в одной киноленте с Ксенией Собчак. Канахин снимался в фильмах и сериалах: «Глухарь-3», «Участковый», «Простые истины» и других, а также играл в Театре Луны.

    Суд заочно арестовал Канахина, который, предположительно, участвовал в террористическом нападении украинских диверсантов. В январе Второй Западный окружной военный суд получил материалы уголовного дела Канахина.

    Коментарии (9)
    27 февраля 2024, 11:08 • Новости дня
    Испания озвучила новую версию убийства летчика-предателя Кузьминова
    Испания озвучила новую версию убийства летчика-предателя Кузьминова
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Испанские следователи полагают, что летчика-перебежчика Максима Кузьминова, проживавшего в этой стране по украинскому паспорту, вычислили, когда он начал готовиться к приезду 52-летней матери, пишут СМИ.

    По информации El Mundo, женщина, которая покинула Россию еще до истории с угоном военного вертолета под предлогом поездки в Корею, должна была встретиться с сыном в Аликанте. В настоящее время, по информации издания, она находится на Украине, пишет «Лента.ру».

    Следствие в Испании считает, что Кузьминов совершил ошибку, возобновив старые связи. Он совершал звонки по украинскому мобильному телефону, который, вероятно, прослушивался.

    Газета El Pais ранее называла две версии убийства Кузьминова: его мог узнать кто-то из соотечественников в Вильяхойосе или он позвонил бывшей девушке.

    Сообщалось также, что Мадрид с момента прибытия Кузьминова на испанскую территорию был в курсе о его нахождении в стране.

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    26 февраля 2024, 21:34 • Новости дня
    Боррель признал завершение эры глобального доминирования Запада после начала СВО
    Боррель признал завершение эры глобального доминирования Запада после начала СВО
    @ David Hecker/Munich Security/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Эра глобального доминирования Запада завершилась с началом российской спецоперации на Украине и конфликтом между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, Европу ждет мрачное будущее.

    Как указал Боррель по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, многие страны Глобального Юга обвиняли Запад в «двойных стандартах». По его словам, «России удалось воспользоваться ситуацией», пишет «Коммерсант».

    Он добавил, что эпоха западного доминирования действительно окончательно закончилась. «Хотя это было теоретически понятно, мы не всегда делали практические выводы из этой новой реальности. Сочетание агрессивной войны против Украины и войны в секторе Газа значительно увеличило этот риск, как мы недавно наблюдали в Сахеле и других частях Африки», – подчеркнул Боррель.

    Дипломат пояснил, что если геополитическая напряженность, которая сейчас происходит, продолжит развиваться в направлении «Запад против остального мира», то «Европу ждет мрачное будущее». Он призвал значительно укрепить потенциал в области безопасности и обороны, поскольку необходимо быть готовыми «к длительному периоду напряженности в отношениях с Россией, у которой может возникнуть соблазн эскалации своих политических и военных провокаций против стран НАТО в ближайшие месяцы.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения западных стран в якобы планах России атаковать другие государства являются выдумками, чтобы «выбить деньги» на помощь Киеву.

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    27 февраля 2024, 06:21 • Новости дня
    Россия указала на риск переноса украинского конфликта в Европу

    Дипломат Гаврилов предостерег страны Запада от отправки военных на Украину

    Россия указала на риск переноса украинского конфликта в Европу
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность отправки западными странами военных на Украину, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что это повысит риск прямого столкновения России и НАТО.

    Гаврилов отметил, что последствия такой ситуации могут оказаться «самыми непредсказуемыми». Он полагает, что европейские налогоплательщики, на деньги которых западные страны финансируют военную помощь Украине, не хотели бы «переноса конфликта в Европу». Гаврилов подчеркнул, что Россия также «этого не хочет», передает РИА «Новости».

    Дипломат указал, что Москва не раз предупреждала НАТО «об опасности непосредственного участия в боевых действиях против» российских войск. Также Гаврилов заявил, что НАТО использует Украину как «таран» против России.

    Гаврилов отметил, что Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО, это было сделано альянсом в одностороннем порядке, Москва «открыта к выстраиванию справедливой системы европейской безопасности на основе равноправия».

    Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на базе двусторонних соглашений. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил обсуждение странами Запада такой возможности. Он заявил, что консенсус не достигнут, но «ничего исключать нельзя».

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    26 февраля 2024, 19:23 • Новости дня
    Владимиру Кузьмину потребовалась скорая помощь

    Владимиру Кузьмину вызвали скорую помощь из-за онемения рук и ног

    Владимиру Кузьмину потребовалась скорая помощь
    @ Геодакян Артем/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь, сообщили СМИ.

    68-летний исполнитель почувствовал себя плохо и после этого у него отказали руки и ноги. Отмечается, что музыканту оказали помощь врачи-реаниматологи, затем было решено не госпитализировать музыканта. По данным канала, сейчас жизни артиста ничто не угрожает, передает Lenta.Ru.

    В воскресенье стало известно, что основателя группы «На-На» Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию одной из клиник Москвы с инсультом. В момент госпитализации артист находился в полубессознательном состоянии. Позже его супруга Елена Калинина рассказала, что Алибасов помещен в больницу, его держат в реанимации, поскольку он может сбежать.

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