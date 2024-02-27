Политолог оценил первые дебаты кандидатов в президенты России на тему образования и ЕГЭ

Политолог Мартынов: Кандидаты в президенты в ходе дебатов об образовании не предложили чего-то нового

Tекст: Олег Исайченко

«Первые теледебаты кандидатов в президенты получились довольно интересными. Но все же участникам, на мой взгляд, не хватило какой-то харизмы», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. Он отметил, что споров между конкурентами не было. В некотором смысле кандидаты в президенты ничего нового не сказали, а лишь развивали те мысли и идеи, которые приняты на уровне высшего руководства страны, несмотря на разницу их предвыборных программ, добавил собеседник.

«И Владислав Даванков, и Николай Харитонов, и представитель Леонида Слуцкого Никита Березин выступали в своем жанре, но, по сути, говорили об одном и том же. Все они поддерживают политику Владимира Путина в контексте образования. Причем стороны трактуют образование не просто как передачу и получение знаний, а как систему воспитания, формирования личности молодого гражданина России», – заметил политолог.

Мартынов отдельно выделил блок вопросов, касающихся ЕГЭ. «Даванков начал говорить об отмене такого типа аттестации, но развивать свою мысль не стал. Он лишь отметил возможность замены ЕГЭ на портфолио в будущем. А что такое портфолио школьника? Это его успехи за время обучения и в том числе контрольные выпускные экзамены по основным предметам. То есть это та самая сформировавшаяся в советское время система контроля знаний», – акцентировал он.

Вместе с тем Харитонов и представитель Слуцкого Березин также не стали выступать категорически против системы ЕГЭ. Политолог предположил, что те побоялись настроить избирателей против. «ЕГЭ – резонансная тема. Конечно, существующая сегодня система контроля знаний позволяет поступать достойным и умным школьникам в престижные высшие учебные заведения, но в то же время экзамен вызывает немало споров. Поэтому и кандидаты в президенты аккуратно затронули эту тему», – допустил политолог.

Напомним, накануне прошли первые дебаты кандидатов в президенты России. Они транслировались в эфире канала «Россия 1». В дискуссии приняли участие: кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, его соперник от КПРФ Николай Харитонов и доверенное лицо еще одного участника президентской гонки – Леонида Слуцкого от ЛДПР – Никита Березин.

Темой первых дебатов стало образование. Вопросы, которые кандидатам в президенты и Березину задавал ведущий Дмитрий Щугорев, касались оценки реализации нацпроекта «Образование», отказа от болонской системы, идеи создания системы непрерывного образования на протяжении всей жизни и дистанционной формы обучения. Каждый участник дебатов сетовал на низкие зарплаты учителей и высказался за реформирование системы ЕГЭ, передают «Ведомости».

Даванков высказал мнение, что надо дать право пересдавать экзамены. «Такой стресс для детей. Мы видели много случаев, когда детки теряют сознание во время теста ЕГЭ», – приводит его слова РИА «Новости». Кроме того, он считает, что в будущем ЕГЭ следует заменить на портфолио школьника. Представитель Слуцкого Березин напомнил, что фракция ЛДПР внесла законопроект об отмене ЕГЭ, который сейчас находится на рассмотрении. Харитонов высказал идею сделать сдачу ЕГЭ добровольной.

Споров между оппонентами не было. Единственный выпад в сторону конкурентов сделал Харитонов. Он упрекнул их в том, что ЛДПР и «Новые люди» в Госдуме «голосовали за бюджет» на 2024 год.