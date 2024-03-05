  • Новость часаПроизводитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина вернулась к излюбленному газовому шантажу
    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию
    Подбивший Abrams российский военный рассказал о слабом месте танка
    Такер Карлсон предрек США судьбу Римской империи
    На белгородской нефтебазе потушили пожар после атаки украинского дрона
    В Совфеде объяснили причины отказа послов ЕС от встречи с Лавровым
    Министр обороны Германии назвал причину утечки разговора офицеров бундесвера
    Появились детали предстоящих изменений в налоговой системе России
    Сотрудник ВВС США задержан за передачу секретных сведений о конфликте на Украине
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

    «Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если разбудить Герцена, проснется Улицкая

    Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.

    23 комментария
    5 марта 2024, 14:36 • Новости дня

    Эксперты назвали сильные и слабые стороны программ кандидатов в президенты

    Политолог Асафов: Сила программы Путина в том, что ее центром является человек

    Эксперты назвали сильные и слабые стороны программ кандидатов в президенты
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Предвыборные программы трех кандидатов на пост президента РФ – Леонида Слуцкого, Владислава Даванкова и Николая Харитонова – демонстрируют в разной степени несостоятельность предложений, в отличие от программы Владимира Путина. Сила его программы заключается в том, что ее центром является человек. К таким выводам пришли политологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы президента 2024: с какими программами кандидаты подходят к финалу избирательной кампании?».

    «До главного политического события 2024 года – выборов президента России – остается меньше двух недель. Кандидаты и их доверенные лица участвуют в дебатах, привлекают внимание избирателей, рассказывают населению о своих программах», – сказал модератор дискуссии Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «В программах некоторых кандидатах представлены различные предложения, которые являются значимыми для их аудиторий. Однако некоторые программы демонстрируют несостоятельность предложений: в отличие от программы Владимира Путина, другие кандидаты зачастую используют популистскую риторику и мало что могут предложить избирателям», – отметил он.

    «Программа Путина состоит из обращений граждан, из запросов, которые люди озвучивали на встречах с президентом – это запросы «с земли», которые были проанализированы и включены в программу с решениями. Этот документ стратегический. Он содержит план развития не только до 2030 года, но и уходит гораздо дальше», – поделился мнением Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Центром программы Путина кандидата является человек. Все решения направлены на повышение, например, продолжительности жизни, качества жизни. Все новые национальные проекты так или иначе служат этой цели. Программа построена на понятной людям логике «было – стало – будет», – указал аналитик.

    «Социальная политика Путина тоже человекоцентрична: защита семьи, новые меры поддержки, продление прежних мер поддержки, новые возможности самореализации и многое другое», – подчеркнул эксперт.

    «Если говорить о других кандидатах, то программа выдвиженца от КПРФ Николая Харитонова не сориентирована на будущее – это серьезный просчет», – пояснил Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований.

    «Харитонов не первый день в политике. Это человек опытный, поднаторевший в избирательных кампаниях, знающий, как себя преподнести. Казалось бы, все карты в руки. Но в качестве программы мы видим очень краткий документ на три страницы, который существенно уступает в конкретике программам остальных кандидатов», – заметил спикер.

    «В программе Харитонова нет слова «молодежь», нет слова «будущее». Весь пафос программы состоит в том, что нужно отменить капиталистическое общество и вернуться в социализм. При том, что многие члены партии КПРФ пользуются благами капиталистического строя», – детализировал эксперт.

    «Также я не увидел в программе слова «суверенитет», кроме единственного случая, где понятие «суверенитет» используется только в экономическом плане. Это разительно отличается от программы Путина. Нет в программе Харитонова и слова «патриотизм», – добавил политолог.

    «А что в программе Харитонова есть? А есть то, что уже давно существует в нашей стране. Например, Харитонов требует выход российского образования из Болонской системы. По факту же этот выход состоялся еще в 2022 году», – указал аналитик.

    В свою очередь Никита Сетов, замгендиректора консалтинговой группы «Полилог», рассказал о программе кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого. «Это документ появилась в рамках опроса: «Скажи Слуцкому правду», который партия проводит в регионах. В целом ЛДПР достаточно активно эксплуатирует образ ее основателя Владимира Жириновского, сам документ назван «Дело Жириновского живет», – отметил он.

    «Если говорить о содержании, то большой блок программы относится к тому, какую правду они собрали в регионах. Так родилась максима: «Россия больше, чем Москва». Отдельная история – списание долгов регионам. По итогам послания, где Путин озвучил ту же интенцию, ЛДПР разослали по регионам письма с посылами, куда же эти деньги направлять», – напомнил аналитик.

    «Популистская риторика для ЛДПР традиционна и понятна. В этом году популистский компонент тоже присутствует, потому что это стандарт партийной работы. Дело Жириновского живет, но обретает новое содержание. В будущем партия явно попытается еще это использовать, но конечную форму этого дела нам еще предстоит увидеть», – уверен спикер.

    «Переходя к следующему кандидату – Владиславу Даванкову от партии «Новые люди» – стоит отметить, что 170 пунктов его программы выглядят масштабно и эклектично. В документе – все про будущее, все про молодежь. Кстати, многие из авторов программы даже младше 30 лет», – заметила Евгения Стулова, исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Даванкову близки все тезисы, которые перечислены в документе, он абсорбирует молодежь, в основном – городскую. Кандидат говорит на их языке, в предвыборном видеоролике дает «пять» роботу, много говорит про искусственный интеллект», – подчеркнула она.

    «Но в своих 170 пунктах Даванков хочет охватить не только молодежь. Например, это относится к инициативе о 70 тыс. рублей в качестве единой зарплаты врачам и к иным социальным инициативам. Он думает о том, что электорат нужно расширять, и программа должна быть шире», – добавила она.

    «Есть ли в предвыборном документе Даванкова завышенные ожидания? Конечно. Особенно, если смотреть на цифры и на то, откуда брать деньги на реализацию предложений», – детализировала политолог.

    При этом выборы в России имеют и международный аспект, указала Екатерина Соколова, заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ, руководитель Лаборатории политических коммуникаций ВШЭ, кандидат политических наук.

    «При анализе программ политиков по всему миру мы выяснили, что кандидаты во многих странах плотно следят за нашими выборами, за стратегией нашего президента, и многие вещи, которые у нас уже реализованы или реализуются, они начинают внедрять у себя. Имею в виду, в частности, меры поддержки семей, материнства, детства. А в последние два года наблюдается мода на аналоги «Пушкинской карты», – пояснила спикер.

    «Вероятно, из нынешнего программного послания Путина кандидаты в других странах тоже могут себе перенять некоторые тезисы. Программа Путина выделяется не только на фоне других участников нынешней российской электоральной кампании, но и на фоне политиков в других странах», – сказал аналитик.

    «Говоря о программе КПРФ на мировом фоне, хочу заметить: если не коммунистические, то левые программы во всем мире всегда самые интересные, самые проработанные, самые прогрессивные. Это что-то не лежащее мертвым грузом. Программа Даванкова – это программа для людей, которые с удовольствием следят за выборами в западных странах. В ней есть все модное: биохакинг, трансгуманизм и прочее – но форма есть, а ценности за этим нет», – заключила Соколова.

    4 марта 2024, 13:39 • Новости дня
    Путин: У России друзей больше, чем врагов

    Путин: Быть другом и врагом России – одинаково почетно

    Путин: У России друзей больше, чем врагов
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Быть другом или врагом России – одинаково почетно, однако друзей у России все же больше, заявил президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    Глава столицы, говоря о ситуации в городе, отметил, что результаты хорошие, «несмотря на происки врагов», передает ТАСС.

    «Но друзей у нас больше. Есть еще одно известное выражение – быть нашим другом и врагом одинаково почетно», – сказал в ответ Путин.

    «Дай им Бог здоровья», – отреагировал Собянин. Он добавил, что результаты 2023 года в Москве – «одни из самых лучших вообще за всю современную историю».

    «Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать, все-таки не пустые, и мы должны это иметь в виду», – сказал в ответ глава государства, пояснив, что речь идет и о правительственном, и о федеральном, и о региональном уровнях.

    Москва, по словам президента, не просто один из регионов, а столица, которая является центром науки, образования и промышленности, и она очень взаимосвязана со всей экономикой страны. Об этом стоит помнить всегда, призвал Путин.

    Коментарии (26)
    3 марта 2024, 17:42 • Новости дня
    Эксперт «Дигории»: Всемирный фестиваль молодежи опроверг утверждения Запада об изоляции России

    Политолог «Дигории» Киселев: Зарубежные гости Всемирного фестиваля молодежи спрашивают о планах Путина

    Эксперт «Дигории»: Всемирный фестиваль молодежи опроверг утверждения Запада об изоляции России
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Иностранцы на Всемирном фестивале молодежи в Сочи перенимают российский опыт работы с подрастающим поколением. Их поражают возможности, которые предоставлены молодежи в России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Матвей Киселев. Ранее в Сочи прошла церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи.

    «Сейчас на внешнеполитической арене нам пытаются навязать мнение, что Россия находится в изоляции, и нынешний фестиваль это абсолютно точно опровергает. Я буквально за полтора дня успел – пусть и на ломаном английском – пообщаться с 20 иностранными коллегами. Здесь гости начиная с Ирана, Ирака, и заканчивая представителями Западной Европы. И все действительно находятся в приятной атмосфере единения», – рассказал Матвей Киселев, политолог, член экспертного клуба «Дигория».

    «Уже запущены многие образовательные программы и стенды совершенно разных культур. Люди находятся в диалоге относительно тем, которые волнуют молодежь, а это международная политика и организация молодежной работы у себя в государстве», – пояснил спикер.

    «Что немаловажно, иностранцы перенимают именно российский опыт. Возможности, которые сегодня президент и правительство предоставляет молодежи, поражают не только россиян, но и зарубежных специалистов. Все социальные лифты, которые могли бы быть, на сегодняшний день в России есть», – подчеркнул он.

    «Какие темы интересуют иностранцев? Отношение нашей молодежи к тем событиям, которые происходят в мире, к политике, проводимой Россией. Мы с коллегами постарались уделить этому много времени, объяснить, показать на конкретных примерах все зарубежным экспертам», – указал аналитик.

    «Также гости из-за рубежа интересуются планами Путина на его новый срок, если он выиграет выборы. Ну и, конечно, в настроениях гостей доминируют теплые воспоминания об Олимпиаде-2014 в Сочи», – рассказал политолог.

    «Вообще, с кем бы я ни общался, всех поражает размах и качество организации мероприятия, а также то, насколько наша страна готова тратить свои ресурсы, предоставлять инфраструктуру не только для молодых граждан из России, но и для гостей из любых стран», – добавил собеседник.

    Ранее на федеральной территории «Сириус» в Сочи прошла торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи. Основные мероприятия фестиваля проходят с 1 по 7 марта.

    ВФМ предлагает более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа. Более 1,5 тыс. спикеров делятся с участниками своим опытом в различных сферах.

    В ВФМ принимают участие 10 тыс. иностранцев из 188 государств и 10 тыс. россиян из всех 89 регионов нашей страны. Возможность принять участие в мероприятии также получили подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа.

    С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля: две тысячи иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой нашей страны.

    Фестиваль поможет иностранным гостям лучше познакомиться с настоящей Россией, заявил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель Оргкомитета ВФМ–2024.

    Он отметил, что участники поражены разнообразием выбора и возможностей, они видят открытость, выбор молодых россиян, которые гордятся своей страной, историей, культурой и очень бережно относятся к традициям гостей из других стран.

    Коментарии (0)
    4 марта 2024, 15:35 • Новости дня
    Лавров раскрыл планы ЕС о поддержке несистемной оппозиции в России

    Лавров: В ЕС готовят механизмы для поддержки несистемной оппозиции в России

    Tекст: Ольга Никитина

    У России есть много материалов, согласно которым посольства стран Евросоюза в Москве готовятся к президентским выборам в нашей стране и об использовании ими механизмов вмешательства в голосование, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи заявил, что страны ЕС создают «поддерживающие проекты для наших несистемных оппозиционеров», передает ТАСС. Этим посольства иностранных государств не имеют права заниматься, отметил глава внешнеполитического ведомства.

    Ранее эксперты назвали главные вызовы для России в борьбе с иностранным вмешательством в предвыборный период.

    Коментарии (0)
    3 марта 2024, 14:23 • Новости дня
    Анонсирована серия региональных поездок Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    На предстоящей неделе президент России Владимир Путин продолжит серию региональных поездок, рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Также Путин поздравит женщин с Международным женским днем. В ходе региональных поездок он пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи, передает РИА «Новости».

    Накануне Путин дал официальный старт Всемирному фестивалю молодежи (ВФМ). Видеообращение главы государства к участникам показали на церемонии открытия в международном молле «Арт. Молодость».

    Коментарии (0)
    4 марта 2024, 17:24 • Новости дня
    Эксперты объяснили, как Запад пытается помешать выборам в России

    Президентские выборы в России ожидаемо стали объектом масштабной атаки со стороны «коллективного Запада». Это объясняется комплексом причин: разрушением однополярного мира, высокой степенью консолидации российского общества, развитием демократических процессов и доверием к избирательной системе в стране, отметили эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

    Генеральный директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил ключевые тезисы нового доклада фонда «Атака на российскую демократию». «Защита России, суверенитета и свободы требует учитывать национальные интересы, соблюдать права граждан России. Наши действия по формированию многополярного мира вызывают яростные атаки на российскую государственность. Это связано с тем, что Запад, США и страны Европы теряют свою лидирующую роль, во многих вопросах – уже потеряли. Теперь они ведут арьергардные, ожесточенные бои, пытаясь сломать Россию, чтобы запугать весь остальной мир c целью выкачивания ресурсов со всего мира. Они борются за свою систему колониального мира, которую они построили», – приводятся слова Григорьева на сайте НОМ.

    Для ослабления неугодных государств используются любые поводы, в том числе национальные выборы. «Внешние силы активно вмешиваются в демократические процессы, организуемые в рамках кампании по дискредитации избирательной системы страны», – подчеркнул Григорьев. Ключевую роль в атаке на российскую политическую систему играют государственные и межгосударственные структуры Запада, задающие вектор атаки, ее основные смысловые и содержательные линии.

    При этом все попытки дестабилизации в России обречены на неудачу, отмечается в докладе. Российское общество готово к противодействию атакам из-за рубежа. «Причина неудачи западной стратегии атаки – это зрелость российского общества и высокая степень его консолидации, обеспечение и защита избирательных прав граждан, прозрачность и транспарентность избирательного процесса и одновременно – система массового общественного контроля за выборами, не имеющая аналогов в мире», – заявил Григорьев.

    Как подчеркнул член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров, представленный доклад – это своевременный анализ ситуации, которая происходит вокруг выборов в России. «Предстоящие выборы президента – это очень важный этап в российской демократии, который показывает, как далеко мы ушли вперед за прошедшие годы по сравнению с западным странами», – отметил сенатор.

    Джабаров напомнил о том, с каким огромным количеством нарушений проходили президентские выборы в США в 2020 году: как «безобразным образом в последний день прибавились голоса» в пользу Байдена, как «по почте голосовали люди, ушедшие из жизни». «Если бы это было в любой другой стране, в том числе в России, я думаю, что нас заплевали бы наши западные «партнеры», а им это сошло с рук», – заметил сенатор. Он убежден, что на Западе видят высокий уровень выборов в России, их открытость и технологичность – «поражаются и даются диву». Сенатор напомнил, что проследить за голосованием в России можно на любом участке, где повсеместно будет идти видеофиксация процесса.

    По словам руководителя проектов Экспертного института социальных исследований, политолог Владимира Шаповалова, доклад «вскрывает планы и конкретные методы и инструментарий информационной атаки на Россию, организованной «коллективным Западом». Политолог заявил, что спектр лиц, организаций и структур, вмешивающихся во внутренние процессы в России из-за рубежа, широк: в их числе государственные и надгосударственные структуры Запада, такие как Парламентская ассамблея Совета Европы, БДИПЧ ОБСЕ, западные политики, эксперты, представители западных СМИ и некоммерческого сектора, а также агенты влияния Запада, «пятая колонна» из числа «иноагентов».

    Все потуги стран НАТО повлиять на выборы в России остаются безуспешными, о чем свидетельствует начавшийся спокойный процесс досрочного голосования, активный выбор избирателями способа голосования, отсутствие серьезных жалоб на избирательный процесс. Об этом в своем выступлении сказал член ЦИК России Игорь Борисов. По его словам, избиратели из труднодоступных и отдаленных местностей голосуют в спокойном режиме, в том числе с использованием современных электоральных сервисов подано более 2,3 млн заявлений на переоткрепление для голосования (сервис «Мобильный УИК») и более 3,5 млн. на ДЭГ.

    Борисов заверил, что ЦИК России совместно с государственными органами власти прочно контролируют ситуацию в стране и не допустят каких-либо эксцессов и отклонений от норм закона, сделав все возможное для предотвращения любых попыток вмешательства в российские демократические выборы. По словам члена ЦИК, представленный доклад и изложенные в нем факты – «это только срез проблемы, только вершина того деморализующего айсберга, который «коллективный Запад» пытается направить на столкновение с независимой Россией».

    Голосование на выборах президента России пройдет 15–17 марта.

    Коментарии (0)
    4 марта 2024, 17:22 • Новости дня
    Участники ВФМ рассказали о поддержке России молодежью из недружественных стран

    Участники ВФМ: Фестиваль формирует образ будущего мира, где разные страны смогут сосуществовать без противоречий

    Участники ВФМ рассказали о поддержке России молодежью из недружественных стран
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В России на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) собрались несколько десятков тысяч представителей молодежи разных стран и континентов. Даже граждане недружественных нам стран поддерживают действия России, и в будущем именно новое поколение сумеет разрушить барьеры, искусственно созданные западными элитами, рассказали газете ВЗГЛЯД российские участники фестиваля, проходящего с 1 по 7 марта в Сириусе.

    «Форум получился по-настоящему масштабным. Здесь работают сотни площадок, на каждой из которых присутствуют великолепные спикеры, смело рассуждающие о важных для настоящего времени вопросах», – сказал Серафим Васильев, участник из Санкт-Петербурга. Ранее Васильев служил сапером по контракту и выполнял на территории ЛНР и ДНР задачи по очистке территорий от взрывоопасных предметов.

    «Единственная проблема – невозможности посетить все интересующие мероприятия. Поэтому приходится, скрепя сердце, расставлять приоритеты. При этом здесь и за пределами лекционных залов происходит много интересных событий. В Сириусе собралось большое число людей, представляющих разные страны и культуры. Поэтому, проходя от одного павильона к другому, ты можешь увидеть, например, танцы народов со всего земного шара», – отмечает он.

    Васильев рассказал, что на фестивале есть возможность пообщаться с участниками из других стран: «За несколько дней форума я успел подружиться с представителями Индии и Вьетнама. Это поразительные государства, обладающие богатой историей.

    Даже обычная дружеская беседа с гостями оттуда заставляет посмотреть на происходящие в мире события по-новому».

    По его словам, они поддерживают нашу страну в столь непростое время. «При этом мы общаемся и на профессиональные темы. Я с 2018 года работаю в молодежной политике Санкт-Петербурга, а сейчас возглавляю центр патриотического воспитания Московского района. Послушать практики, которые применяются в других государствах, очень интересно и полезно», – говорит участник.

    «В целом мероприятие стало хорошей площадкой для обмена опытом и идеями. Уверен, что именно здесь рождается образ единого будущего, где разные страны смогут сосуществовать друг с другом без противоречий. Особенно приятно, что Россия занимает в этом процессе лидирующую позицию», – подчеркивает Васильев.

    Форум вызывает исключительно положительные эмоции, говорит Виталий Карпунин, участник ВФМ из Тюменской области.

    «Больше всего поражает безграничное дружелюбие каждого из участников мероприятия.

    За несколько дней я успел найти много новых и интересных знакомых. Уверен, что мы сумеем сохранить контакт даже после того, как вернемся в родные города, и будем ездить друг к другу в гости», – сказал собеседник.

    «Мне посчастливилось встретить большое число единомышленников. Здесь есть ребята, которые, как и я, участвовали в СВО.

    Мы обсуждаем дни службы, строим планы на будущее. Каждый из нас – настоящий патриот своей Родины», – отмечает он.

    Карпунин рассказал, что на форум он приехал в качестве ветерана боевых действий. «На фронт отправился в качестве добровольца, хотя отправлять меня на СВО не хотели очень долго. Все-таки я – многодетный отец. Здесь, в Сочи, я не раз слышал истории, которые похожи на мою собственную. Это особенно приятно. Появилась еще одна возможность убедиться в правильности сделанного выбора», – указывает собеседник.

    Он отметил, что на форуме есть иностранцы, прибывшие из недружественных государств: «От них не исходит ненависти, наоборот, многие поддерживают действия нашей страны. И это важный момент: у России много друзей по всему миру. Уверен, в будущем именно они сумеют разрушить барьеры, искусственно созданные западными элитами», – подчеркивает Карпунин.

    Мероприятие получилось по-хорошему шумным и задорным, делится впечатлениями Александр Болсун, участник ВФМ и Коми. «Здесь очень много людей, при этом все они источают дружелюбие и поддержку. Мне немного непривычна такая атмосфера, но я очень рад побыть в кругу единомышленников», – говорит он.

    «Это хорошая возможность пообщаться с умными и образованными ребятами из разных уголков нашей планеты.

    Мы каждый день видимся, обсуждаем планы на будущее. Во многом они сходятся. У нас сложились очень хорошие отношения с французской делегацией – между нами будто бы нет никаких политических барьеров», – рассказывает собеседник.

    «На форум я попал по приглашению главы Республики Коми в качестве ветерана боевых действий на Украине.

    Конечно, посетить такое большое мероприятие, где можно своими глазами увидеть все то, за что сражается Россия, для меня очень ценно.

    И я рад, что мои сограждане разделяют патриотический взгляд на происходящее», – резюмирует Болсун.

    Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Он собрал 10 тыс. иностранцев из 188 государств и 10 тыс. россиян из 89 регионов страны. Возможность принять участие в мероприятии также получили подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа.

    Торжественная церемония открытия ВФМ прошла в субботу в Большом ледовом дворце, построенном для зимней Олимпиады 2014 года. В видеообращении Владимир Путин отметил, что в России переплетаются сотни языков, культур и традиций, а братство народов всегда было и остается главной опорой страны.

    По словам президента, большинство жителей Земли разделяют такие ценности, как равенство и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощь, служение своему Отечеству и ответственность за его судьбу. Он подчеркнул, что беречь и защищать их нужно сообща: «Вместе воплощать мечты, помогать друг другу, чтобы сделать лучше жизни миллиардов, я хочу это подчеркнуть, миллиардов людей. Вместе трудиться ради будущих поколений, бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, сохранять уникальные природные богатства, культурное наследие, всю красоту и многообразие планеты. В таком мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи. А человек свободен говорить на своем языке, следовать вере и традициями своих предков».

    Основные мероприятия фестиваля проходят с 1 по 7 марта. ВФМ предлагает более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа. Более 1,5 тыс. спикеров делятся с участниками своим опытом в различных сферах.

    С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля: 2 тыс. иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой страны.

    Коментарии (0)
    4 марта 2024, 16:04 • Новости дня
    Гросси не исключил вероятность встречи с Путиным в ходе визита в Москву

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, комментируя повестку предстоящих переговоров в ходе его визита в Москву, допустил возможность встречи с президентом Владимиром Путиным.

    Гросси сообщил, что если такая встреча на высоком уровне состоится, то будут обсуждаться различные вопросы, не только те, которые будут значиться в «фиксированном списке», передает ТАСС.

    1 марта эксперты МАГАТЭ сообщили, что слышали звуки взрыва и стрельбы в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС).

    Коментарии (2)
    5 марта 2024, 12:29 • Новости дня
    Опрос ФОМ показал, кто может занять второе место на выборах президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Среди российских граждан, которые заявили о намерении принять участие в предстоящих президентских выборах, рейтинг самовыдвиженца Владимира Путина составляет 78%, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ФОМ. Второе место в этом списке получил кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, о готовности проголосовать за которого заявили 3% опрошенных.

    Участники опроса, результаты которого опубликованы на сайте ФОМ, отвечали на следующий вопрос: «Если вы примете участие в президентских выборах, то как, за кого из кандидатов Вы проголосуете?»

    Голоса, согласно исследованию, распределились бы следующим образом: Путин набирает 78%, Слуцкий – 3%, по 2% получили кандидат от КПРФ Николай Харитонов и кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. 13% затруднились с ответом.

    На вопрос о том, когда состоятся выборы президента России, правильно ответили 90% участников опроса. С 11 февраля этот показатель вырос на 11 процентных пунктов.

    Кроме того, 83% россиян сообщили, что собираются принять участие в выборах, причем 61% опрошенных уверены в своих планах «совершенно точно».

    Еженедельный всероссийский поквартирный опрос «ФОМнибус» проводится с 1 по 3 марта в 53 регионах России. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

    Выборы президента России продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта.

    Коментарии (0)
    5 марта 2024, 09:10 • Новости дня
    Володин: Иноагенты лишатся до 80% рекламных доходов

    Tекст: Ольга Никитина

    Иностранные агенты после лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов после вступления в силу закона о запрете рекламы у иноагентов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин уточнил, что, по оценкам экспертов, за прошлый год сумма рекламных доходов от размещения у иноагентов составила порядка 5 млрд рублей.

    В своем Telegram-канале спикер нижней палаты российского парламента отметил, что закон уже спустя несколько дней после принятия показал свою эффективность: кто-то из иноагентов объявил о закрытии своего проекта, другие стали сокращать штаты редакций.

    Он отметил также, что поступают предложения о запрете выплат по авторским и смежным правам иноагентам – артистам, музыкантам, писателям, которые занимаются дискредитацией ВС России и «охаивает страну», проживая при этом, как правило, за границей.

    «Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», – заключил Володин.

    В конце февраля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий для российских граждан и компаний полный запрет на размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов.

    Как отмечал депутат Госдумы Антон Горелкин, многие иноагенты, несмотря на свой статус, продолжали зарабатывать на российском рынке.

    Коментарии (0)
    4 марта 2024, 12:41 • Новости дня
    Решение о законности отказа в допуске Надеждина к выборам президента вступило в силу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд признал законным отказ допустить Бориса Надеждина к выборам президента России.

    Как отметил судья, жалобу Надеждина решено было оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения, передает источник ТАСС. На данный момент решение вступило в законную силу.

    Ранее Верховный суд признал законным отказ Надеждину в участии в выборах президента.

    Напомним, ЦИК признала достоверными 95 587 подписей из почти 105 тыс. в поддержку выдвиженца Надеждина, что не хватило для регистрации его кандидатом.

    Коментарии (3)
    4 марта 2024, 13:34 • Новости дня
    Песков: Путину докладывают об уничтожении «Абрамсов» в зоне СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в онлайн-режиме получает информацию о происходящем на фронте, главе государства докладывают о примечательных успехах военных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Это делается регулярно, президент обладает всей полнотой информации», – передает ТАСС слова Пескова.

    Ранее в Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    Российский военнослужащий рассказал об уязвимостях танка Abrams.

    Коментарии (0)
    4 марта 2024, 12:25 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии в графике Путина переговоров с Пашиняном

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В графике президента Владимира Путина отсутствуют контакты с армянским премьером Николом Пашиняном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящий момент контактов на высшем уровне в графике не предусмотрено. Вместе с тем, конечно, при необходимости контакты] могут появиться, телефонные разговоры могут быть организованы достаточно быстро», – цитирует Пескова ТАСС.

    До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва ожидает от Еревана ответа по выполнению обязательств в совместных интеграционных структурах, в том числе по ОДКБ. Пашинян заявил о «заморозке» участия страны в ОДКБ.

    Коментарии (0)
    4 марта 2024, 12:28 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с Собяниным

    Путин в понедельник встретится с мэром Москвы Собяниным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин проведет в понедельник встречу с мэром столицы Сергеем Собяниным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, у Путина «идут рабочие встречи», в том числе в понедельник на повестке дня у президента будет доклад мэра Москвы Сергея Собянина, посвященный развитию столицы, передает ТАСС.

    Песков добавил, что Путин уделяет крупнейшим регионам России повышенное внимание, поэтому регулярно «сверяет время» с мэром Москвы.

    Коментарии (0)
    5 марта 2024, 12:53 • Новости дня
    В Госдуме пообещали подумать над запретом авторских отчислений для иноагентов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Комитет Госдумы по культуре пока не рассматривал идею запретить выплаты вознаграждений по авторским и смежным правам для иноагентов, однако депутаты начнут над этим думать, заявила первый зампред комитета Елена Драпеко.

    Она уточнила, что если идею об этом высказал спикер ГД Вячеслав Володин, то комитет, безусловно, начнет об этом думать.

    «Если имеется в виду, что эти гонорары потом передаются на нужды, предположим, ВСУ, и это доказано, то думаю, что это возможно», – пояснила Драпеко «Газете.Ru».

    Депутат также считает, что каждый случай нужно рассматривать отдельно, а не запрещать выплаты для всех.

    Ранее Володин заявил, что иноагенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов после вступления в силу закона о запрете рекламы у иностранных агентов.

    Коментарии (0)
    5 марта 2024, 12:37 • Новости дня
    Путин поблагодарил женщин – участниц СВО за стойкость и милосердие

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поблагодарил женщин, участвующих в специальной военной операции. Он отметил, что на линии соприкосновения находятся сотни женщин – военных и медиков.

    «Знаю, что на форуме состоится награждение лауреатов премии «По зову женского сердца», в том числе участниц специальной военной операции. Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения: это врачи и медсестры, военнослужащие разных специальностей», – сказал глава государства в видеообращении к Всероссийскому женскому форуму, которое опубликовано на сайте Кремля.

    Среди лауреатов, добавил президент, женщины, которые помогают бойцам: это организаторы и активные участники волонтерских бригад. «Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость», – обратился к ним Путин.

    «Женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития», – сказал глава государства, добавив, что «40% руководителей России – это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов».

    Глава государства также отметил ключевую роль женщины в сохранении традиций и духовно-нравственных ценностей, в воспитании подрастающих поколений. «Ведь именно женщины трудятся в школах и детских садах, занимают ведущие позиции в образовательной сфере. Женщины – главный центр притяжения в семье. Вы создаете здесь атмосферу любви, понимания и заботы», – сказал президент.

    Символичным глава государства считает, что мероприятие проходит в Год семьи, а главный лозунг форума звучит: «Сохраняем традиции – развиваем Россию». «Эти темы, связанные с укреплением страны, общества, нашего суверенного мировоззрения, наряду с обширной деловой программой будут предметом вашего глубокого заинтересованного обсуждения», – отметил Путин.

    Российский лидер выразил уверенность, что Всероссийский женский форум станет открытым творческим пространством для обмена опытом, рассмотрения актуальных проблем и путей их решения, стартовой площадкой для новых общественно значимых инициатив.

    «Желаю вам плодотворной работы, здоровья, семейного благополучия и успеха во всех ваших начинаниях», – заключил Путин.

    Коментарии (0)
    Главное
    Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
    Премьер Эстонии опубликовала «доказательство», что не ест россиян
    Орбан заявил о бесспорности конца гегемонии Запада
    Президент Бразилии рассказал об отношению к Путину
    Россиянин и грузины подрались на борту самолета из Меммингема в Кутаиси
    Лифт с 13 пассажирами рухнул в высотке Петербурга
    Уроженец Узбекистана объяснил вандализм во Владивостокской крепости

    Украина вернулась к излюбленному газовому шантажу

    Украина готова продолжать прокачивать российский газ по своей территории даже после окончания действия контракта с Газпромом. Однако Киев ставит несколько условий европейским партнерам. Как Украина хочет изменить доставку газа из России в Европу и согласятся ли на новые условия европейские компании и Газпром? Подробности

    Перейти в раздел

    «Вашингтонское болото» показало Трампу свою слабость

    Дональд Трамп одержал принципиально важную для себя победу, без которой его шансы вернуться во власть рисковали скукожиться. Интересы американской государственности и личные интересы Трампа внезапно совпали, поэтому Верховный суд США вынес вердикт в его пользу. В остальном Вашингтон доказал, что ненавидит Трампа гораздо больше, чем вся остальная Америка. Подробности

    Перейти в раздел

    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Польские фермеры бьют по больному месту Украины

    Польские фермеры, бастующие против поставок украинской агропродукции, начали портить технику, предназначенную ВСУ. Владимир Зеленский уже поспешил пожаловаться на выход ситуации из плоскости «экономики и морали». Однако эксперты уверены, что переход конфликта в политическую плоскость произошел гораздо раньше, и теперь поляки намерены добиться выполнения своих требований – в том числе с помощью блокады военных поставок на Украину. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

    • Давнего врага России победила старость

      Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............