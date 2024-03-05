Глава Минобороны Шойгу: Ил-212 станет грузоподъемнее и сможет взлетать с необорудованных полос

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале оборонного ведомства указано, что машины придут на смену устаревающему парку Ан-26 и Ан-72, их будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания.

Так, самолет сможет взлетать с грунтовых необорудованных взлетно-посадочных полос и эксплуатироваться в условиях арктических широт.

Также Шойгу добавил, что в данный момент отремонтировано и поставлено в эксплуатацию 49 двигателей для тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан».

Кроме того, обсуждается ход капитального ремонта двигателей Д-18Т, устанавливаемых на машины данного класса.

По словам министра, ремонт и модернизация позволит продлить срок эксплуатации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» более чем вдвое – с 20 до 45 лет.

Помимо прочего Шойгу анонсировал изготовление опытного образца нового военно-транспортного самолета Ил-212, которое запланировано на конец 2026 года.

Напомним, глава Минобороны сообщил, что в России найдено решение по транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26. Эксперты предположили, что речь идет об уже проектируемом самолете Ил-112, однако дополнительно стало известно, что на замену военным самолетам Ан-26 и Ан-72 планируют создать новый военно-транспортный Ил-212 с турбореактивными двигателями.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем Россия может заменить для военных советские Ан-26 и Ан-72.