По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.0 комментариев
Шойгу: Ил-212 станет грузоподъемнее и сможет взлетать с необорудованных полос
Глава Минобороны Шойгу: Ил-212 станет грузоподъемнее и сможет взлетать с необорудованных полос
Новый военно-транспортный самолет Ил-212, который придет на смену Ан-26 и Ан-72, будет обладать большими дальностью полета и грузоподъемностью и сможет взлетать с необорудованных взлетно-посадочных полос, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
В Telegram-канале оборонного ведомства указано, что машины придут на смену устаревающему парку Ан-26 и Ан-72, их будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания.
Так, самолет сможет взлетать с грунтовых необорудованных взлетно-посадочных полос и эксплуатироваться в условиях арктических широт.
Также Шойгу добавил, что в данный момент отремонтировано и поставлено в эксплуатацию 49 двигателей для тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан».
Кроме того, обсуждается ход капитального ремонта двигателей Д-18Т, устанавливаемых на машины данного класса.
По словам министра, ремонт и модернизация позволит продлить срок эксплуатации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» более чем вдвое – с 20 до 45 лет.
Помимо прочего Шойгу анонсировал изготовление опытного образца нового военно-транспортного самолета Ил-212, которое запланировано на конец 2026 года.
Напомним, глава Минобороны сообщил, что в России найдено решение по транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26. Эксперты предположили, что речь идет об уже проектируемом самолете Ил-112, однако дополнительно стало известно, что на замену военным самолетам Ан-26 и Ан-72 планируют создать новый военно-транспортный Ил-212 с турбореактивными двигателями.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем Россия может заменить для военных советские Ан-26 и Ан-72.