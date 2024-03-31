Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.7 комментариев
Женщина пострадала при обстреле ВСУ поселка Теткино в Курской области
В результате обстрела поселка Теткино Глушковского района Курской области со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Он уточнил в своем Telegram-канале, что женщине оказывается вся необходимая помощь.
Помимо жилого дома, в результате обстрела также пострадало предприятие, где возник пожар, который был оперативно потушен спасателями. Повреждены пять многоквартирных домов.
Напомним, в результате обстрела села Дунайка Грайворонского округа Белгородской области со стороны ВСУ погибла мирная жительница.