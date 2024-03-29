Эксперт Парма высказался о несостоявшихся выборах на Украине

В эти выходные должны были пройти выборы президента на Украине. Однако выборов 31 марта не будет, как не было в октябре 2023 года – в Верховную Раду, говорится на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

По словам Пармы, западные наставники прекрасно понимают всю рискованность и серьезность очередного отказа Киева от проведения выборов.

«Так, одним их первых на своевременной организации голосования «как неотъемлемого атрибута демократии» настаивал председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс. Ту же мысль продвигал в ходе визита в Киев сенатор США Линдси Грэм. Европарламент проводил соответствующие консультации с Киевом, в т.ч. национальным организатором выборов, в Брюсселе в мае прошлого года. Тщетно. Вот и из календаря БДИПЧ ОБСЕ президентские выборы на Украине выпали», – подчеркнул эксперт.

При этом, отметил он, любопытно другое. «Если на запрет деятельности оппозиционных партий, блокирование СМИ и отказ от прочих «неотъемлемых атрибутов демократии» Запад все это время закрывал глаза, с выборами сложнее – их отсутствие не укладывается в представления о демократическом процессе. Как емко сформулировал глава австрийского внешнеполитического ведомства Александр Шалленберг, «вечно переносить [выборы] нельзя», – добавил Парма.

Рейтинг действующего президента Украины падает: по данным опроса SOCIS, в первом туре Владимир Зеленский набрал бы 23,7% голосов, В. Залужный – 41%; во втором туре – 32,5% против 67,5%.

«Выборы при этом отменены. А западные политики в разгар собственных избирательных кампаний должны убедить своего избирателя-налогоплательщика в необходимости спасения демократии на Украине. Та же Европейская платформа за демократические выборы (EPDE) задается вопросом – а как же быть с «политической легитимностью» украинских органов власти, которые в демократической Украине не избираются. Ждем взвешенных заявлений ОБСЕ, ПАСЕ, Госдепа и прочих стражей демократии. Возможно, в них кроется ответ», – заключил Парма.

