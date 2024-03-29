ГБР Украины: Подарившему гранаты помощнику Залужного грозит 15 лет лишения свободы

Tекст: Дарья Григоренко

Как указало ведомство, на первой стадии расследования Тимченко обвинялся в незаконном сбыте боеприпасов, но впоследствии ему были предъявлены более тяжкие обвинения: кража, присвоение и сбыт боеприпасов, убийство по неосторожности и нанесение тяжких телесных повреждений, передает ТАСС.

Отмечается, что по данным статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. После того как сторона защиты и потерпевшие ознакомятся с материалами, дело будет передано в суд, добавили в ГБР.

Ранее ГБР Украины предъявило обвинение в незаконном обороте оружия офицеру, который подарил гранаты Геннадию Частякову, погибшему в результате взрыва одной из них.

Напомним, в ноябре прошлого года помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб, подорвавшись на гранате, его 13-летний сын получил тяжелое ранение. Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины заявил, что Частяков подорвался на подаренной коллегой – полковником Тимченко – боевой гранате, приняв ее за рюмку.