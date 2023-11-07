Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.29 комментариев
Стало известно о состоянии детей погибшего помощника Залужного
УНН: Дети помощника Залужного находятся в больнице, состояние сына тяжелое
Дети помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова, погибшего накануне от разрыва гранаты, все еще находятся в больнице, состояние сына тяжелое, сообщает украинское агентство УНН.
Известно, что дочь Частякова находится в состоянии средней тяжести, но, по информации врачей, угрозы жизни нет, передает РИА «Новости».
Состояние сына помощника Залужного оценивается как тяжелое, проведена операция.
Ранее помощник главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного майор Геннадий Частяков погиб в собственном доме из-за взрыва гранаты. Его 13-летний сын получил тяжелое ранение. Сам Залужный назвал гибель помощника тяжелой потерей для украинской армии и для него лично. Главнокомандующий рассказал, что майор был его «надежным плечом», и выразил соболезнования вдове и четверым детям погибшего.
Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины заявил, что гранаты входили в «подарочный набор», который на день рождения Частякову подарил коллега – полковник Тимченко.
Советник главы ДНР Ян Гагин назвал гибель помощника главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Частякова «сообщением» для главкома ВСУ Валерия Залужного от Владимира Зеленского.