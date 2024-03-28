Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.0 комментариев
Президент ЮАР выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в «Крокусе»
Президент ЮАР Сирил Рамафоса в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил соболезнования и чувства солидарности в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
Рамафоса также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и стойкости близким погибших, говорится на сайте Кремля.
Также лидеры выразили удовлетворение партнерством России и ЮАР и обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.
В контексте перешедшего от ЮАР к России председательства в БРИКС Путин и Рамафоса обсудили взаимодействия в рамках Объединения в новом расширенном составе.
Глава ЮАР заверил коллегу в том, что страна продолжит работу в рамках мирной инициативы африканских государств по урегулированию украинского кризиса.
Путин же изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины, подчеркнув, что Москва открыта к предметному разговору по политико-дипломатическому разрешению кризиса.