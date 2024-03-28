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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

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    28 марта 2024, 14:38 • Новости дня

    Президент ЮАР выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в «Крокусе»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил соболезнования и чувства солидарности в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

    Рамафоса также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и стойкости близким погибших, говорится на сайте Кремля.

    Также лидеры выразили удовлетворение партнерством России и ЮАР и обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.

    В контексте перешедшего от ЮАР к России председательства в БРИКС Путин и Рамафоса обсудили взаимодействия в рамках Объединения в новом расширенном составе.

    Глава ЮАР заверил коллегу в том, что страна продолжит работу в рамках мирной инициативы африканских государств по урегулированию украинского кризиса.

    Путин же изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины, подчеркнув, что Москва открыта к предметному разговору по политико-дипломатическому разрешению кризиса.

    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    27 марта 2024, 20:02 • Новости дня
    Путин: Для России нет недружественных стран
    Путин: Для России нет недружественных стран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государства, которые сейчас называются недружественными для России, на самом деле не являются таковыми, недружественные – это элиты в этих странах, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Достижений [мировой культуры] много в тех странах, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», – сказал президент в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия не станет отменять мировую культуру, как это делают с русской культурой в западных странах. «Наоборот, мы считаем, что российская культура – часть мировой культуры, и мы гордимся тем, что она является этой частью, в контексте мировой [культуры] смотрим на свою, не исключая ничего из этого контекста», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа.

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    25 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?» – перечислил президент. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

    По его словам, на эти, как и на другие – более конкретные, профессиональные, вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить.

    «Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что «разрекламированное контрнаступление» ВСУ полностью провалилось, российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

    «Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову», – отметил глава государства.

    По его словам, в этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве: «Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно».

    «Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что РФ знает, чьими руками был совершен теракт в концертном зале, интересен сейчас заказчик произошедшего.


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    26 марта 2024, 15:50 • Новости дня
    Лукашенко пообещал передать Путину информацию по кураторам террористов из «Крокуса»
    Лукашенко пообещал передать Путину информацию по кураторам террористов из «Крокуса»
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передаст своему российскому коллеге Владимиру Путину данные, которые касаются предполагаемых кураторов преступников, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    Как указал Лукашенко, Минск имеет подозрения по поводу некоторых кураторов террористов. Он пообещал позвонить Путину и рассказать о своих подозрениях.

    По словам белорусского лидера, эти кураторы осознавали, что в Белоруссию нельзя заходить, поскольку в первые минуты, как и в России, часть областей перешла на усиленный режим безопасности, так и у них, передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что на данный момент заказчик теракта в «Крокусе» не установлен.

    Накануне Лукашенко заявил, что «был на связи» с Путиным «эти сутки» после теракта, совершенного 22 марта в Подмосковье.

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    28 марта 2024, 01:11 • Новости дня
    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну

    Путин осудил заявления «ура-патриотов» о том, что Россия только для русских, напомнив, что в стране живет 190 этносов

    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке резко осудил высказывания в духе «Россия для русских», напомнив, что на территории страны проживает 190 различных этносов.

    «Когда я слушаю ура-патриотов,.. кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает... Если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ», – передает слова Путина ТАСС.

    Он добавил, что подобные ура-патриоты есть в любом обществе, в том числе в российском. По словам президента, к многообразию народов в России нужно относиться «очень по-взрослому, серьезно».

    «Не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждую фразу, каждое слово, думать о том, что у нас одна большая, единая Родина», – подчеркнул российский президент.

    В беседе с военнослужащими он отметил, что вне зависимости от национальности бойцы должны чувствовать, что защищают свою Родину. «И другой Родины у них ни у кого нет», – сказал Путин.

    Напомним, что Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку.

    Центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов. Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в начале марта Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

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    27 марта 2024, 15:09 • Новости дня
    Песков: Поручение Путина по приставкам направлено на создание игровой индустрии

    Песков: Поручение Путина по игровым приставкам направлено на создание игровой индустрии в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поручения президента Владимира Путина по изучению вопроса о создании игровых консолей направлены на создание в стране своей игровой индустрии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    На совещаниях с президентом регулярно говорилось о создании в России собственной игровой индустрии, сказал Песков, передает ТАСС.

    Это касается не только «футбольного симулятора», добавил он.

    Напомним, Путин поручил правительству изучить вопрос о возможности производства в стране игровых приставок и консолей.

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    27 марта 2024, 18:45 • Новости дня
    Путин встретился с местными жителями в Торжке
    Путин встретился с местными жителями в Торжке
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин посетил город Торжок в Тверской области в рамках региональной поездки, это первая поездка после выборов.

    Как сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале, президент приехал на центральную площадь города, где вышел из машины к собравшимся людям, чтобы пообщаться.

    «Здравствуйте! Мы вас ждали, я ждала вас 20 лет!» – призналась одна из местных жительниц. Горожане снимали встречу на камеры смартфонов, тянули руки для рукопожатий.

    Ранее Путин посетил выставочный комплекс «Музейные ряды».

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    28 марта 2024, 00:58 • Новости дня
    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей

    Путин заявил, что в ходе СВО России защищает своих людей на исторических территориях

    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей
    @ Пресс-служба президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей на своих исторических территориях, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с военными летчиками в Торжке.

    «Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях», – приводит слова президента ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия занята исключительно защитой своих людей на своих территориях, поэтому все разговоры о намерении России после Украины двинуться на Европу являются бессмысленными.

    «То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу – это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей», – заверил президент.

    Он также добавил, что Россия не имеет никаких агрессивных намерений и никогда бы не начала вести боевые действия на Украине, если бы там не произошел государственный переворот, за которым последовали военные действия на Донбассе.



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    26 марта 2024, 19:34 • Новости дня
    Путин поручил определить приоритетные направления развития науки и технологий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    России предстоит создать списки приоритетных направлений научно-технологического развития и важнейших технологий, такое поручение дал президент Владимир Путин.

    Разработкой списков направлений займется комиссия по научно-технологическому развитию страны, она должна представить на рассмотрение Совета при президенте по науке и образованию проект перечня приоритетных направлений научно-технического развития. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

    Срок исполнения поручения – 15 июня 2024 года. Ответственным назначен зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

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    27 марта 2024, 22:11 • Новости дня
    Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава в Торжке

    Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    «В центре глава государства осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре», – сообщает ТАСС.

    Другой информации о визите Путина не приводится.

    Отмечается, что центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов.

    Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    Ранее на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

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    26 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин потребовал не допускать силового давления на бизнес

    Tекст: Вера Басилая

    Нельзя допускать силового давления на бизнес в корыстных целях, перевод предприятий в государственную собственность должен идти строго в соответствии с законом, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры.

    «В каждом таком случае действовать нужно строго по закону, в рамках четких правовых процедур. Прошу жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях: для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и разного рода схемы по переделу собственности», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин поручил прокурорам усилить работу по защите прав граждан России.

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    25 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    Путин поблагодарил всех, кто спасал людей после теракта в «Крокусе»
    Путин поблагодарил всех, кто спасал людей после теракта в «Крокусе»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в Подмосковье, выразил благодарность всем тем, кто спасал людей после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Путин еще раз выразил «глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого варварского теракта 22 марта» и «пожелал скорейшего выздоровления раненым. «Благодарю всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим», – добавил он, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил, что общество России сплотилось на фоне теракта в «Крокусе» и показало настоящую сплоченность и солидарность. По его словам, организаторы теракта рассчитывали посеять панику и создать разлад в обществе, но встретили единение.

    Путин поручил на сегодняшнем совещании доложить, как идет выявление всех причастных к теракту.

    Ранее сообщалось, что подрабатывающий в гардеробе «Крокусе» школьник по имени Ислам вывел из здания комплекса более 100 человек, когда туда ворвались вооруженные террористы.

    Напомним, число жертв теракта уже возросло до 137 человек, число пострадавших достигло 182 человек.

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    27 марта 2024, 19:03 • Новости дня
    Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Культура в переломные и трагические моменты дает жителям сил, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области.

    «Культура, поскольку создает такой духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она, конечно, играет очень важную роль в такие переломные, сложные моменты, даже трагические, потому что силу придает народу, придает силу каждому конкретному человеку», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что призывать к отмене русской культуры или к отмене культуры народов России могут только «неумные люди». Отменить культуру целого народа или целых народов «просто нереально», в России проживает 190 народов и этносов, сказал президент.

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    26 марта 2024, 00:59 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии «разрыва» в российском обществе

    Песков указал на согласие почти всего населения России с линией Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Почти все общество согласно с линией президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Комментируя результаты выборов президента России, Песков сказал, что «цифры, с которыми выиграл Путин, они же беспрецедентные». Он не считает, что в обществе есть «разрыв». По его словам, «правильнее сказать, что практически все общество согласно с линией Путина».

    Он признал, что «те, кто против, они тоже есть», но «это такой, знаете, осколок общества, их очень мало». Песков призвал «не преувеличивать это количество», пояснив, что люди, о которых идет речь – «не только заметные», но и «громкие», пишут «Аргументы и Факты».

    Песков заявил, что необходимо «разделять» людей, которые «уехали и буквально встали на позиции врага своей страны», и тех «из несогласных», кто «остается со своей Родиной».

    Про первых Песков сказал, что таких людей «здесь не будут ждать, не примут, это точно». По его мнению, «тех, кто открыто встал на путь охаивания страны, на путь поддержки киевского режима, кто провоцирует вражду, их немного».

    Относительно оставшихся в России Песков заявил: «Возможно, они со временем все поймут. Общество не может быть монолитным на 100%, так не бывает. И, может быть, нам вот этих непонимающих людей надо убедить, разъяснить им правоту Путина. Я убежден, что это можно сделать».

    Песков отметил, что сначала ситуация с коронавирусом, а затем специальная военная операция на Украине «наложили отпечаток на график президента». По его словам, Путин «вообще трудоголик, у него практически нет ощущения времени в плане рабочего дня», который «может быть растянут по суткам».

    Песков сказал, что таков «стиль работы» Путина, «это абсолютно нормально с учетом той ситуации, в которой мы находимся». Он убежден, что «когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это стало войной». По его словам, «военный аспект стал неотъемлемым куском рабочего дня» президента. «Не скажу, что он ночами не спит, но спит мало. График у президента весьма и весьма насыщенный», – сказал Песков.

    Напомним, Песков разъяснил правовой статус СВО. Он указал, что это по-прежнему специальная военная операция де-юре, однако де-факто для России «это превратилось в войну» после того, как Запад стал все больше и больше повышать свою вовлеченность в конфликт.

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    27 марта 2024, 19:40 • Новости дня
    Путин выразил уверенность, что ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» построят

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимира Путин заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва – Санкт-Петербург» изменит стиль жизни.

    «Если дорогу скоростную построим, а я думаю, что мы это сделаем, то и у вас тоже жизнь немного изменится, она не будет такой размеренной. Зато динамика увеличится: если до Москвы будет час, а до Питера – 1.15, это другая жизнь», – передает РИА «Новости» слова Путина, сказанные во время встречи с работниками культуры Тверской области.

    Президент выразил уверенность, что «это существенно поменяет стиль жизни».

    Ранее Путин прибыл в Торжок, где встретился с местными жителями.

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