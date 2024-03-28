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    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра, из которой доносились проклятия.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    10 комментариев
    28 марта 2024, 13:03 • Новости дня

    Система ПВО сбила два беспилотника над Белгородским районом

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО сбила два беспилотника над Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что беспилотники были уничтожены на подлете к городу. Обошлось без пострадавших.

    Накануне силы ПВО сбили над Белгородом 18 воздушных целей.

    27 марта 2024, 18:55 • Новости дня
    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    InfoBRICS: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS сообщает, что в результате авиаударов ВС России по центрам принятия решений на Украине погибли высокоранговые офицеры ВСУ.

    По мнению Лейроса, в атаке были применены гиперзвуковые ракеты. Он считает, что гибель высокопоставленных офицеров нанесет серьезный удар киевским силам, передает РИА «Новости».

    Эксперт отмечает, что подобные операции указывают на переход конфликта в новую фазу, и удары по важным объектам будут продолжаться.

    Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения, объектам Службы безопасности Украины, украинским предприятиям ВПК.

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    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    27 марта 2024, 16:11 • Новости дня
    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений

    Очевидцы сообщили об усилении в Киеве и области оборонительных сооружений

    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Очевидцы сообщили, что в Киеве и области наблюдается усиление оборонительных мер. По их словам, по всему периметру города устанавливаются новые посты с военными, а старые окопы обновляются и углубляются.

    В лесопарковой зоне на северо-западе Киева, по словам очевидцев, «буквально за последние дни обновили, очистили от травы, даже углубили» старые окопы, вырытые еще год назад, передает ТАСС.

    В районе Вышгорода в Киевской области по направлению к Белоруссии также наблюдается усиленный контроль со стороны военных.

    Ранее российские ученые Александр Бартош и Анатолий Летяго из Академии военных наук в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона», раскрыли план Великобритании по созданию буферной зоны вокруг Киева с помощью сил НАТО.

    Согласно предложению Британии, к маю 2024 года крупные мобильные силы НАТО из Румынии и Польши должны были быть готовы к вводу на Украину. Целью операции было создание буферной зоны в районе занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева.

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    27 марта 2024, 17:31 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ врезался в административное здание в Белгороде

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Белгороде украинский БПЛА попал в административное здание, разбив окно, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, в результате происшествия есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Ее доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь, говорится в Telegram-канале главы региона.

    В результате взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили над Белгородом 18 воздушных целей.

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    28 марта 2024, 08:15 • Новости дня
    Назван срок наполнения Каховского водохранилища после восстановления плотины

    Балицкий: Каховское водохранилище наполнится за девять месяцев при восстановлении плотины ГЭС

    Tекст: Ольга Никитина

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище, которое было опустошено после подрыва Украиной плотины Каховской ГЭС, может вернуться к прежним отметкам в течение семи-девяти месяцев после восстановления плотины.

    Если противника удастся отогнать от Каховки быстро, то все изменится, сказал Балицкий в интервью ТАСС.

    Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что плотина Каховской ГЭС, которая была частично разрушена в результате удара ВСУ, подлежит восстановлению.

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    27 марта 2024, 23:27 • Новости дня
    В Белоруссии заявили о возможных диверсантах с Украины

    В Белоруссии считают, что диверсанты будут пытаться проникнуть в страну с Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Диверсионные группы, состоящие из противников властей Белоруссии, наиболее вероятно могут проникнуть на территорию республики из Украины, заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии страны полковник Андрей Богодель.

    «Проникновение подобных прокси-сил наиболее вероятно именно оттуда. Это и «полки Калиновского», и какие-то «хоругви», – приводит ТАСС слова Богоделя в интервью агентству БелТА.

    По его словам, белорусские силовики знают «пофамильно» всех возможных участников диверсионных групп и «куда они могут пойти».

    «Мы, конечно же, готовы к любому развитию событий, мы будем действовать вместе с нашими ближайшими союзниками – Российской Федерацией», – подчеркнул Богодель.

    О планах противников белорусских властей «группой от 100 до 300 человек зайти со стороны Украины» и захватить «населенный пункт, желательно районного значения», в октябре 2022 года сообщил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. По его словам, после захвата «плацдарма» боевики планировали «потихоньку двигаться в сторону Минска».


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    27 марта 2024, 14:03 • Новости дня
    Российские войска улучшили положение на Авдеевском и Донецком направлениях
    Российские войска улучшили положение на Авдеевском и Донецком направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки заняли более выгодные позиции на двух направлениях, сообщили в российском Министерстве обороны в среду.

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Зализнянского, Богдановки, Часова Яра, Клещеевки и Андреевки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 220 человек, два танка, две БМП и три автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, американская гаубица М198, немецкая САУ PzH 2000, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н» и склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила девять контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й, 53-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной бригад у Шумов, Ленинского, Тоненького, Водяного, Первомайского и Бердычей в ДНР.

    ВСУ потеряли там до 255 человек, две БМП и шесть автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены САУ М109 Paladin, американская гаубица М777 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и отразила три контратаки украинских штурмовиков 128-й бригады теробороны у Старомайорского в ДНР.

    ВСУ потеряли до 60 человек, два БТР, польскую САУ Krab и САУ «Гвоздика».

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    28 марта 2024, 09:52 • Новости дня
    FT: Киев строит рубеж по образцу российской линии обороны

    FT: Киев строит оборонительный рубеж по образцу российской линии обороны

    FT: Киев строит рубеж по образцу российской линии обороны
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти возводят на севере страны оборонительный рубеж, похожий на тот, который был построен Россией в конце 2022 – начале 2023 года и сорвал контрнаступление ВСУ, пишет Financial Times.

    По данным местных жителей и чиновников, укрепления строятся в Черниговской области – используются инженерная техника, бетонные противотанковые заграждения и подземные бункеры, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что местные цементные заводы работают на полную мощность для производства бетонных пирамид («зубы дракона»), предназначенных для противотанковых заграждений.

    Ранее стало известно, что ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ. До этого российские военные нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения, объектам Службы безопасности Украины, украинским предприятиям ВПК.

    Тем временем западные СМИ предрекли потерю Украиной новых земель и войск.

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    27 марта 2024, 17:02 • Новости дня
    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады

    Посол Мешков: Россия и Франция не ведут диалог по перемирию на Украине на время Олимпиады

    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады
    @ Michael Kalyanov/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Париж не ведут обсуждений по вопросу приостановки боевых действий на Украине на время проведения Олимпийских игр, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    В эфире телеканала «Россия 24» Мешков заявил, что стороны не ведут диалог по этой теме на государственном уровне, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады.

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    28 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16

    Военный эксперт Леонков: У России готов ответ на случай вылетов F-16 ВВС Украины с аэродромов третьих стран

    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство аэродромов Украины находятся под огневым контролем российских военных. Поэтому противник может выбрать в качестве места базирования F-16 Румынию или Польшу. И Владимир Путин четко дал понять предел терпения России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин назвал украинские F-16 законной целью.

    «Значительная часть авиации ВСУ уничтожена. На замену потерянного парка боевых самолетов офис Зеленского довольно долго выпрашивал у Запада истребители F-16, и некоторые решения по этому вопросу приняты. Командование украинской армии пыталось даже подготовить аэродромы на Западной Украине. Однако мы серьезно повредили военную инфраструктуру противника, в том числе взлетно-посадочные полосы», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер утверждает, что самолеты ВС ВСУ уже базируются на аэродромах Румынии. «Они залетают на территорию Украины, выполняют боевую задачу, дозаправляются на аэродроме подскока и улетают обратно в Румынию. Такая хитрость придумана для повышения живучести авиации ВСУ. Вместе с тем российские военные планомерно уничтожают самолеты противника в воздухе над Украиной», – сказал Леонков.  

    По его мнению, Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву. «Впрочем, в стороне не останется и Польша. В двух этих странах существует целая сеть аэродромов, которые способны принимать и обсуживать истребители», – заметил собеседник. Леонков допускает, что речь может идти, в частности, об аэродроме в польском Жешуве.

    По мнению аналитика, при выборе локации для украинских F-16 главным критерием станет близость к границе Украины. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребили ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    «Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. Глава государства подчеркнул, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – заявил Путин. Российский лидер напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна рассчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Речь идет о 42 истребителях. Также отмечалась, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

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    28 марта 2024, 09:49 • Новости дня
    Японский журналист поразился обстановке в Мариуполе

    Daily Shincho: Мариупольцы не чувствуют влияния конфликта на жизнь города

    Tекст: Ольга Никитина

    Журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани, побывавший в Мариуполе, сообщил, что жители города не ощущают влияния конфликта на свою жизнь.

    «Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной», – передает РИА «Новости» содержание статьи японского автора.

    Итани с удивлением отметил спокойную атмосферу в магазинах и отсутствие проблем с продуктами.

    Японский журналист не встретил в городе проукраински настроенных граждан, а мариупольцы, напротив, рассказали ему о случаях насилия и унижения со стороны украинских военных.

    «Сам конфликт, конечно, продолжается, но для мариупольцев он, похоже, уже закончился», – заключил Итани.

    В мае 2022 года Минобороны России заявило о полном освобождении Мариуполя. Город активно восстанавливается.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Мариуполь стал символом освобожденных территорий.

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    27 марта 2024, 16:23 • Новости дня
    Западные СМИ предрекли потерю Украиной новых земель и войск

    BI: Преимущество России в артиллерии могут стоить Киеву земель и военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина может потерять еще больше территорий и опытных военных из-за преимущества России в области артиллерии и неопределенности по поводу помощи от Запада, сообщает издание Business Insider со ссылкой на экспертов.

    Как пишет издание, из-за того, что Украина продолжает тратить ресурсы ПВО, а военной помощи Запада не поступает, Киев может потерять больше территории и опытных военных, передает РИА «Новости». Как отмечает издание, ВКС России могут начать беспрепятственно действовать над полем боя, плюс к тому Российская армия обладает серьезным преимуществом в артиллерии.

    Business Insider сообщает, что плохое положение ВСУ Киева также связано с эффективным использованием Россией планирующих бомб, так что перспективы Киева на поле боя выглядят все более мрачными.

    Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и, по сути, некомпетентна.

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    28 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный аналитик оценил возможности ВСУ создать новый оборонительный рубеж

    Военный аналитик Онуфриенко: Украине не хватит ресурсов для создания линии обороны по всему фронту

    Военный аналитик оценил возможности ВСУ создать новый оборонительный рубеж
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина пытается возвести защитные сооружения по всей линии фронта, однако испытывает проблемы, связанные с коррупцией и нехваткой ресурсов. По этой причине следует ожидать от противника не сплошной обороны, а точечных укреплений, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в Харьковской области признали промедление со строительством укреплений.

    «Наибольший акцент при строительстве оборонительных сооружений делается на Запорожское и Донецкое направления, на последнем укрепления возводятся в районе Курахово. Точечное строительство ведется в Харьковской области, под Херсоном, а также на границе с Белоруссией. Кроме того, ВСУ очень активно используют мины на всех участках», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Но Киев действительно сталкивается с целым рядом серьезных проблем. Первая – это традиционная коррупция. Военные, конечно, стараются что-то выстроить, так как боятся за свои жизни, но значительная часть денег уходит в карманы ответственных за проект. Я уверен, что Киев позаботится о нескольких участках, которые потом будут использовать для красивой картинки, а в остальных местах укреплений не будет вовсе», – отмечает собеседник.

    «Кроме того, не стоит упускать из вида реальную нехватку ресурсов и технических средств для строительства. Озвученный масштаб оборонительных сооружений требует огромного количества техники, которой у противника в должном количестве попросту нет», – подчеркивает он.

    В то же время Онуфриенко уверен – не стоит недооценивать планы Киева. «Даже такие незначительные оборонительные рубежи могут создать трудности для наступающей армии. Но Россия имеет преимущество в воздухе, что позволяет применять авиабомбы большой мощности, разрушать укрепления и продвигаться вперед», – заключил он.

    Ранее глава подконтрольной Украине Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов признал, что строительство оборонительных сооружений в регионе началось только 1 марта, несмотря на многочисленные заявления о том, насколько сильно они необходимы.

    «Укрепления будут выполнять комплексные задачи и состоять из препятствий, способных остановить танки, и минных полей», – сказал он в интервью газете Politico. Синегубов не уточнил, когда строительство защитных сооружений будет завершено.

    Оппозиционные политики Украины считают, что создание оборонительных линий на юге и востоке страны началось слишком поздно. В частности, об этом говорила депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко Иванна Климпуш-Цинцадзе.

    Financial Times в свою очередь пишет, что украинские власти возводят на севере страны оборонительный рубеж, похожий на тот, который был построен Россией в конце 2022 – начале 2023 года и сорвал контрнаступление ВСУ.

    По данным местных жителей и чиновников, укрепления строятся в Черниговской области – используются инженерная техника, бетонные противотанковые заграждения и подземные бункеры. Уточняется, что местные цементные заводы работают на полную мощность для производства бетонных пирамид («зубы дракона»).

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    27 марта 2024, 18:51 • Новости дня
    США заявили, что «не содействуют» Украине в ударах по России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты «не поощряют» удары киевского режима по российской территории, заявил помощник американского госсекретаря по энергетике Джеффри Пайатт.

    США «не поощряют и не содействуют» атакам на территорию России, заявил Пайатт, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что США призывали Киев прекратить атаки на российские НПЗ.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему США боятся ударов по НПЗ в России.

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    27 марта 2024, 15:39 • Новости дня
    Жительницу Киева обвинили в хищении донатов для ВСУ

    Украинку обвинили в присвоении 25,5 тыс. долларов, пожертвованных ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Офис генерального прокурора Украины сообщил о предъявлении обвинения жительнице Киева в присвоении 25,5 тыс. долларов, которые были собраны для помощи украинским военным.

    Женщина, являясь администратором Telegram-канала города Никополя, организовывала сбор средств на военное снаряжение, автомобили и квадрокоптеры. Переводы она принимала на свои банковские карты, а затем тратила деньги на личные нужды, передает РИА «Новости».

    В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

    Ранее жительница Лос-Анджелеса, имеющая гражданства России и США, была арестована в Екатеринбурге за сбор средств для нужд ВСУ.

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    Болгарам дали шанс покончить с русофобией

    В некогда «братской», а теперь антироссийской Болгарии очередной кризис власти. Скорее всего, в ближайшие дни будет объявлено о новых выборах, по итогам которых болгары получат новое правительство. Большинство из них категорически против военной поддержки Украины и втягивания в конфликт с Россией. Но способно ли это большинство что-то изменить? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Зеленский уволил нациста и хама

      Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Данилова, одного из наиболее одиозных деятелей своего режима. К сожалению, это означает, что у Данилова хорошие шансы на то, чтобы уйти от ответственности.

    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

    • Теракт в «Крокусе»: главное

      Подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» отправлены под стражу, им грозит пожизненное заключение. Но главная задача следствия: установить организаторов одного из самых страшных терактов в истории России.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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