Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.10 комментариев
Мурашко: Трое пострадавших при теракте остаются в крайне тяжелом состоянии
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что 90 человек, пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», уже выписаны из больниц. 208 пациентам была оказана амбулаторная помощь.
Состояние 18 пострадавших, в том числе троих детей, остается тяжелым, 33 человека находятся в состоянии средней тяжести, 20 человек готовятся к выписке в ближайшие дни, передает ТАСС.
В крайне тяжелом состоянии, уточнил министр, находятся трое пострадавших в теракте в «Крокусе». У этих пациентов тяжелые огнестрельные ранения и ожоги.
Во время теракта, согласно последним озвученным данным, погибли 143 человека.