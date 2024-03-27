Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.2 комментария
В Белоруссии заявили о возможных диверсантах с Украины
В Белоруссии считают, что диверсанты будут пытаться проникнуть в страну с Украины
Диверсионные группы, состоящие из противников властей Белоруссии, наиболее вероятно могут проникнуть на территорию республики из Украины, заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии страны полковник Андрей Богодель.
«Проникновение подобных прокси-сил наиболее вероятно именно оттуда. Это и «полки Калиновского», и какие-то «хоругви», – приводит ТАСС слова Богоделя в интервью агентству БелТА.
По его словам, белорусские силовики знают «пофамильно» всех возможных участников диверсионных групп и «куда они могут пойти».
«Мы, конечно же, готовы к любому развитию событий, мы будем действовать вместе с нашими ближайшими союзниками – Российской Федерацией», – подчеркнул Богодель.
О планах противников белорусских властей «группой от 100 до 300 человек зайти со стороны Украины» и захватить «населенный пункт, желательно районного значения», в октябре 2022 года сообщил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. По его словам, после захвата «плацдарма» боевики планировали «потихоньку двигаться в сторону Минска».