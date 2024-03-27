Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.2 комментария
Автор постов о теракте в «Крокусе» арестован в Петербурге за оправдание терроризма
Дзержинский районный суд Петербурга заключил под стражу до 25 мая 2024 года Николая Конашенка, обвиняемого в оправдании терроризма после неоднозначных комментариев в Сети о теракте в «Крокус Сити Холле».
Конашенок не признает свою вину. Ранее против него было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ. Следствие полагает, что он опубликовал в интернете высказывания, оправдывающие теракт в «Крокус Сити Холле», передает РИА «Новости».
25 марта Конашенок получил 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство. 26 марта его задержали в аэропорту Пулково при попытке покинуть Россию.
В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что высказывания Конашенка в интернете «имели признаки экстремизма».
Посты Конашенка о теракте были удалены, но вызвали широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал посадить автора «на одну скамейку с террористическими тварями». Жена Конашенка Роксана Шатуновская, занимавшая должность генерального директора АНО «Новая Голландия», уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает.