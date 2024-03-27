Автор постов о теракте в «Крокусе» арестован в Петербурге за оправдание терроризма

Tекст: Кристина Цыцура

Конашенок не признает свою вину. Ранее против него было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ. Следствие полагает, что он опубликовал в интернете высказывания, оправдывающие теракт в «Крокус Сити Холле», передает РИА «Новости».

25 марта Конашенок получил 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство. 26 марта его задержали в аэропорту Пулково при попытке покинуть Россию.

В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что высказывания Конашенка в интернете «имели признаки экстремизма».

Посты Конашенка о теракте были удалены, но вызвали широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал посадить автора «на одну скамейку с террористическими тварями». Жена Конашенка Роксана Шатуновская, занимавшая должность генерального директора АНО «Новая Голландия», уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает.