Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.0 комментариев
Мужа экс-директора «Новой Голландии» обвинили в оправдании терроризма
В Петербурге мужа экс-директора «Новой Голландии» обвинили в оправдании терроризма
СК в Санкт-Петербурге предъявил обвинение в публичном оправдании терроризма мужу экс-директора общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской Николаю Конашенку, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу.
Как говорится в сообщении, СК по Санкт-Петербургу Конашенку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Оправдание терроризма», решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.
По версии следствия, Конашенок опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Ранее Конашенок был задержан в Санкт-Петербурге за высказывание о теракте в «Крокус Сити Холле».