В Петербурге мужа экс-директора «Новой Голландии» обвинили в оправдании терроризма

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, СК по Санкт-Петербургу Конашенку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Оправдание терроризма», решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

По версии следствия, Конашенок опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее Конашенок был задержан в Санкт-Петербурге за высказывание о теракте в «Крокус Сити Холле».