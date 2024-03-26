Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.43 комментария
Шольц призвал к скорейшему долгосрочному прекращению огня в секторе Газа.
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за скорейшее долгосрочное прекращение огня в секторе Газа.
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к скорейшему долгосрочному прекращению огня в секторе Газа, которое он увязал с особождением заложников, удерживаемых ХАМАС.
«Для Германии важно, чтобы началось долгосрочное прекращение огня, которое связано с освобождением всех заложников, находящихся в руках ХАМАС, и, кстати, с выдачей убитых. Я считаю это очень важным», – заявил Шольц в ходе визита в Словению, передает ТАСС.
25 марта СБ ООН принял резолюцию, которая содержит требование немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан.
За резолюцию проголосовали 14 стран Совбеза, включая Великобританию, Китай, Россию и Францию. США воздержались.