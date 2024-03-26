Марочко: Российские войска выбили ВСУ с позиций западнее Кременной

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в ходе маневренной обороны около Тернов и Серебрянского лесничества удалось вклиниться в оборонительные рубежи ВСУ на более чем 500 метров, передает РИА «Новости».

По его словам, также есть успехи у российских войск в районе Белогоровки.

Марочко не уточнил количество выбитых с позиций украинских военных, а также потери сторон.

Ранее Марочко сообщил, что украинские войска увеличили количество FPV-дронов на Сватовском и Кременском участках фронта в Донбассе.