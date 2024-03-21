ВСУ увеличили количество FPV-дронов на ряде участков в Донбассе

Эксперт оценил данные о возможных локациях французских военных на Украине

Военный аналитик Онуфриенко: Если французские войска попадут на Украину, их разместят в наиболее безопасных локациях

Tекст: Евгений Поздняков

«Правый берег Днепра, граница с Белоруссией и территории рядом с Киевом – это те регионы, где французским военным будет наиболее безопасно находиться в случае их отправки на Украину. Какого-то всплеска боевых действий здесь ждать не приходится. Из тревожного для Парижа – только возможность попадания их контингента под ракетный обстрел», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Важно понять, с какой именно целью Франция намеревается направить на Украину своих служащих. Мы слышали упоминания очень скромного контингента: всего лишь две тысячи человек. В контексте текущего конфликта это «капля в море». Коренного перевеса такими силами не обеспечить. Цель их присутствия исключительно политическая», – отмечает собеседник.

«Париж пытается продемонстрировать решимость западных государств в поддержке ВСУ. С этой точки зрения размещение на севере страны также будет выглядеть логичным. Франция заявит о намерениях защитить Украину от внезапного движения ВС РФ с территории Белоруссии. Разумеется, о реалистичности такого сценария Франция не станет задумываться», – подчеркивает эксперт.

«Если бы речь шла о попытке реального воздействия на ситуацию, не думаю, что странам НАТО пришлось бы столь старательно анонсировать отправку своих войск на Украину. Провели бы все тайно и неожиданно. Пока мы имеем дело с неким ритуалом: приедут в Киев, постоят у Банковой, помашут флагом», – сыронизировав, заключил Онуфриенко.

Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два возможных сценария размещения солдат, если их отправят на Украину. Об этом сообщает телеканал LCI. По словам военного, первый вариант – дислокация контингента на правом берегу Днепра или на границе с Белоруссией, а второй – вокруг Киева.

Он отметил, что Франция таким образом исполнит свою роль по защите Европы. Также Арбаретье добавил, что Парижу не нужно образовывать непрерывную линию, а необходимо разместить отдельные отряды быстрого реагирования. «Это не будет провокацией. Это позволит нам заставить Россию пойти на переговоры, выступая с позиции равенства», – считает бывший военный.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Франция занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию. Сначала планируется послать порядка двух тысяч солдат, сообщается на сайте ведомства. При этом в Париже опасаются, что перебросить и расквартировать подразделение незаметно не получится и что оно станет целью для ударов Москвы.

Министерство обороны Франции, в свою очередь, отрицает информацию о наличии военных республики на Украине и планах направить туда дополнительный контингент после заявлений директора СВР России, сообщает РИА «Новости».

Вместе с тем до этого Эммануэль Макрон отмечал, что Парижу, вероятно, придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам. А начальник штаба сухопутных войск республики генерал Пьер Шилль подчеркнул, что армия ведет подготовку к «самым жестким» конфликтам.

Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Макрон под отправкой войск якобы имел в виду инструкторов для ВСУ. «Когда Макрон говорил об отправке войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас», – передает его слова издание La Stampa.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что французский контингент нужен Зеленскому для репрессий и подавления протестных настроений на Украине, сообщает в другом материале РИА «Новости». Он отметил, что иностранные войска необходимы украинскому руководству, чтобы удерживать свою власть на штыках.

Напомним, президент России Владимир Путин сказал, что острая реакция Эммануэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с ее действиями в Африке. Кроме того, глава государства выразил уверенность, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.