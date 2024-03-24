Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.42 комментария
ПВО сбили 19 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
Российские силы ПВО поразили 19 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 19 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны России.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 19 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.
Отмечается, что атака произошла 23 марта около 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 11 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.
RM-70 – реактивная система залпового огня (РСЗО) производства Чехословакии. Чехословацкая версия советской РСЗО БМ-21 «Град».