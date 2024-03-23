Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
МВД Таджикистана опровергло участие троих граждан с ориентировок к теракту в «Крокусе»
МВД Таджикистана: Трое граждан Таджикистана не причастны к теракту в «Крокусе»
Граждане Таджикистана, копии якобы ориентировок на которых были распространены в СМИ после теракта в «Крокус Сити Холле» не причастны к нему, двое из них находятся дома, один работает в Самаре, сообщило МВД Таджикистана.
В ведомстве узнали, что изображенные на «ориентировках», Риводжиддин Исломов и Махмадрасул Насриддинов в конце ноября прошлого года приехали из России Таджикистан и находятся по месту жительства». Еще один – Рустам Назаров работает в такси в Самаре, передает ТАСС.
В МВД подчеркнули, что власти республики тесно контактируют с российскими спецслужбами по вопросу возможного участия граждан Таджикистана в теракте в «Крокусе».
Ранее МИД Таджикистана опроверг сообщения об участии граждан страны в атаке на «Крокус».
В Следственном комитете сообщили, что спецслужбы задержали в Брянской области у границы с Украиной четверых подозреваемых в теракте в «Крокусе» в Брянской области.
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе напавших на «Крокус Сити Холл» четырех террористов.
По последним данным при теракте в «Крокусе» погибли 115 человек.