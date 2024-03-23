МВД Таджикистана опровергло участие троих граждан с ориентировок к теракту в «Крокусе»

МВД Таджикистана: Трое граждан Таджикистана не причастны к теракту в «Крокусе»

Tекст: Вера Басилая

В ведомстве узнали, что изображенные на «ориентировках», Риводжиддин Исломов и Махмадрасул Насриддинов в конце ноября прошлого года приехали из России Таджикистан и находятся по месту жительства». Еще один – Рустам Назаров работает в такси в Самаре, передает ТАСС.

В МВД подчеркнули, что власти республики тесно контактируют с российскими спецслужбами по вопросу возможного участия граждан Таджикистана в теракте в «Крокусе».

Ранее МИД Таджикистана опроверг сообщения об участии граждан страны в атаке на «Крокус».

В Следственном комитете сообщили, что спецслужбы задержали в Брянской области у границы с Украиной четверых подозреваемых в теракте в «Крокусе» в Брянской области.



Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе напавших на «Крокус Сити Холл» четырех террористов.

По последним данным при теракте в «Крокусе» погибли 115 человек.