МИД Таджикистана опроверг сообщения об участии граждан страны в атаке на «Крокус»

МИД Таджикистана назвал фейком сообщения о причастности граждан страны к теракту в «Крокусе»

Tекст: Вера Басилая

В МИД Таджикистана сообщили, что Душанбе не получало от российского правительства информацию о причастности граждан Таджикистана к атаке на «Крокус Сити Холл». Министерство обратилось с просьбой к СМИ использовать только официальную информацию, распространяемую госорганами России, передает ТАСС.

Ранее президент Сербии Александер Вучич напомнил предупреждение США о терактах в Москве в марте.

В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник».

В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.