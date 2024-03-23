Вучич напомнил предупреждение США о терактах в Москве в марте

Президент Сербии Вучич: Теракт в Москве похож на методы одного государства, не Америки

Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире заявил, что теракт в пятницу в Москве похож на способ действий одной мировой державы, но не США, не назвав страны, о которой идет речь, передает ТАСС.



«Седьмого марта посольство США в РФ призвало своих граждан не идти за покупками в торговые центры и на концерты в залы. Это значит, что их спецслужбы перехватили определенные разговоры и знали, что это произойдет... Есть одна мировая держава, не Америка, чей это способ действий», – заявил Вучич в эфире TV Prva. Вучич добавил, что ожидает обострения боевых действий на Украине и приближение конфликта на глобальном уровне.



Ранее президент Сербии в телеэфире выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом в Москве. Он также подтвердил, что созвал на субботу заседание совета нацбезопасности Сербии в свете трагедии в «Крокус-Сити» на 9.00 (11.00 мск).



Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик осудил в пятницу вечером теракт в Москве. Он добавил, что трагедия стала напоминанием о необходимости борьбы с терроризмом.



Кроме них, еще целый ряд стран со всех концов планеты выразили соболезнование в связи с трагедией в «Крокус-холле» и осудили теракт.

