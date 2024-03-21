Замглавы МИД Грушко посоветовал Западу не проверять готовность России к адекватному и жесткому ответу

Tекст: Антон Антонов

По словам Грушко, правящие элиты Европы закрепляют этот курс в основополагающих документах, что будет иметь долгосрочные последствия – как минимум на 10–15 лет. Он выразил мнение, что европейские лидеры, слепо следуя за Вашингтоном, не осознают риски прямого столкновения с Россией.

Вместе с тем, дипломат в интервью «Комсомольской правде» указал, что одержимость европейских элит Украиной вызывает все больше недовольства в обществе в Европе.

Замминистра указал, что агрессии против Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, гибридная война с Россией и украинский кризис – все это этапы гегемонистского курса «коллективного Запада», направленного на удержание «пресловутого миропорядка, основанного на правилах».

Грушко заявил, что никому не стоит «прощупывать почву» и проверять готовность России к адекватному и жесткому ответу.

Говоря о позиции НАТО, дипломат отметил, что, судя по заявлениям генсека, преобладает точка зрения об опасности ввязывания в прямой конфликт с Россией и предпочтительности продолжения гибридной войны.

Вместе с тем, Грушко подчеркнул, что риски такого конфликта многократно возрастут, если отдельные страны НАТО попытаются открыто зайти на Украину индивидуально или в составе коалиции, о чем заявляет президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

