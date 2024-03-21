Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.15 комментариев
МИД посоветовал Западу не проверять готовность России к жесткому ответу
Замглавы МИД Грушко посоветовал Западу не проверять готовность России к адекватному и жесткому ответу
Евросоюз избрал агрессивно-конфронтационный курс, декларируется цель нанести Москве «стратегическое поражение», заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
По словам Грушко, правящие элиты Европы закрепляют этот курс в основополагающих документах, что будет иметь долгосрочные последствия – как минимум на 10–15 лет. Он выразил мнение, что европейские лидеры, слепо следуя за Вашингтоном, не осознают риски прямого столкновения с Россией.
Вместе с тем, дипломат в интервью «Комсомольской правде» указал, что одержимость европейских элит Украиной вызывает все больше недовольства в обществе в Европе.
Замминистра указал, что агрессии против Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, гибридная война с Россией и украинский кризис – все это этапы гегемонистского курса «коллективного Запада», направленного на удержание «пресловутого миропорядка, основанного на правилах».
Грушко заявил, что никому не стоит «прощупывать почву» и проверять готовность России к адекватному и жесткому ответу.
Говоря о позиции НАТО, дипломат отметил, что, судя по заявлениям генсека, преобладает точка зрения об опасности ввязывания в прямой конфликт с Россией и предпочтительности продолжения гибридной войны.
Вместе с тем, Грушко подчеркнул, что риски такого конфликта многократно возрастут, если отдельные страны НАТО попытаются открыто зайти на Украину индивидуально или в составе коалиции, о чем заявляет президент Франции Эммануэль Макрон.
Напомним, Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».