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    Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.

    14 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто в Европе России друг, кто враг, а кто так

    Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.

    6 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад подкрепляет русофобию ложью

    Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.

    21 комментарий
    21 марта 2024, 21:04 • Новости дня

    Стало известно место похорон Василия Уткина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин будет похоронен в Балашихе на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы.

    О месте захоронения Уткина сообщила пресс-служба медиафутбольного клуба «Эгриси», передает «Интерфакс».

    Василий Уткин скончался в среду в возрасте 52 лет. Ранее в «Эгриси» сообщили дату и место прощания с Уткиным.

    20 марта 2024, 21:51 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по базе наемников в Харькове
    Российские войска нанесли удар по базе наемников в Харькове
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    База иностранных наемников попала под российский удар в Харькове, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС отметил, что в Харькове зафиксировано значительное увеличение числа баз иностранных наемников. В результате удара была поражена одна из них.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили базу готовивших теракты в Белгородской области наемников.

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    20 марта 2024, 21:57 • Новости дня
    Dior подала в суд на россиянку за провоз в багаже обуви из Турции

    Dior потребовал с россиянки 436 тыс. рублей за обнаруженную в багаже обувь

    Dior подала в суд на россиянку за провоз в багаже обуви из Турции
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жительница Екатеринбурга, пытавшаяся провезти через таможню 30 кг обуви Dior в качестве подарка на свадьбу дочери, оштрафована на 17 тыс. рублей за нарушение товарного знака, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegram-канал Ural Mash, женщина приобрела весь размерный ряд обуви Dior в одном из турецких магазинов. Общий вес товара составил порядка 30 кг. В ходе досмотра россиянка сообщила, что везет их на свадьбу дочери, чтобы подарить гостям. Таможенники в аэропорту Екатеринбурга изъяли груз и выписали штраф.

    Руководство модного дома Dior, узнав об инциденте, подало на женщину в суд, потребовав 436 тыс. рублей за нарушение товарного знака.

    Суд снизил сумму штрафа до 17 тыс. рублей, из которых 7 тыс. составила госпошлина. При вынесении решения суд учел, что женщина является матерью-одиночкой с зарплатой 30 тыс. рублей.

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    21 марта 2024, 13:39 • Новости дня
    ВКС России поразили «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ
    ВКС России поразили «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские Воздушно-космические силы в ночь на четверг ударили по центрам принятия решений украинских вооруженных сил, сообщило министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удар пришелся по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и наемных боевиков.

    Ведомство подчеркнуло, что цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

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    21 марта 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог объяснила обнаруженные Киевом дополнительные резервы в тылу

    Политолог Шеслер: Украина неспособна мобилизовать 500 тыс. человек

    Политолог объяснила обнаруженные Киевом дополнительные резервы в тылу
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление премьера Шмыгаля о менее масштабной мобилизации адресовано не столько местному населению, сколько Западу. Таким образом офис Зеленского пытается ответить на критику из-за провала мобилизационной кампании и обвинить европейских чиновников в недостаточной помощи ВСУ. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер.

    «Заявление премьера Украины вряд ли связано с попыткой успокоить население на фоне обсуждения закона об ужесточении мобилизации. Сообщения о менее масштабной кампании не вселят какую-то надежду в мужчин, и они не начнут выходить на улицы украинских городов без страха быть схваченными сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК)», – считает политолог Лариса Шеслер.

    По ее мнению, адресат сообщения – Запад. Собеседница напомнила, что ранее со стороны западных политиков звучала критика в адрес офиса Зеленского из-за неспособности выполнить план по мобилизации. «Теперь Шмыгаль выступил с «ответкой». Он, по сути, обвинил европейских чиновников в том, что они не передали ВСУ достаточного количества вооружения и техники, и вновь потребовал увеличить поставки ракет, артиллерии и прочего», – указала Шеслер. Она уверена – Украина и Запад разыгрывают между собой игру «найди виноватого»: первые обвиняют вторых в недостаточной помощи, а те отвечают критикой провала военной кампании. 

    При этом Украина в принципе не может выполнить планы по мобилизации 500 тыс. человек. Но чтобы в глазах «партнеров» все выглядело «чинно и складно», офис Зеленского пошел на хитрость и сослался на некие «резервы в тылу». «Если цель по мобилизации недостижима, то можно сказать, что такое число мобилизованных вообще-то превышает потребности. Вот ведь добродетель!» – сыронизировала собеседница.

    «Реальность же состоит в том, что Запад не может поставить столько оружия, сколько просит Украина, а Киев не способен мобилизовать такое количество солдат, которое требует Запад», – резюмировала Шеслер.

    Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль допустил, что Киеву потребуется мобилизовать менее 500 тыс. граждан страны. Он утверждает, что после «инвентаризации», устроенной главкомом ВСУ Александром Сырским, выяснилось, что «есть резервы в тылу». «Мы начали проводить ротацию войск на передовой и сейчас мы понимаем, что нам не нужно мобилизовывать столько людей, сколько было объявлено», – сказал премьер в интервью агентству Bloomberg.

    Он уверяет, что Киев сможет продолжить вести боевые действия без дополнительных мобилизационных усилий, если страны – партнеры Украины продолжат снабжать ее вооружением и боеприпасами. Шмыгаль ожидает, что выделенные США на помощь Украине средства поступят уже «в этом месяце или максимум в следующем месяце».

    Примечательно, что на этом фоне появились сообщения о том, что украинские военкомы похищают мужчин в Херсоне, Николаеве и Одессе для дальнейшей их отправки под Крынки. Местные уже воспринимают слово «Крынки» как проклятье, так как знают, что похищенные свяжутся с близкими через пару дней – сообщить, что они находятся в составе подразделений ВСУ на левом берегу Днепра, а чуть позже пропадут навсегда, заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов (занимал пост руководителя администрации Снигиревского района в 2022 году).

    О намерении ВСУ мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек сообщал Владимир Зеленский. По его подсчетам, призыв такого числа украинцев обойдется в 12,77 млрд долларов. В начале марта газета Financial Times писала со ссылкой на Минобороны Украины, что новая мобилизация призвана позволить вернуть домой 330 тыс. военнослужащих, измотанных боевыми действиями. Отмечалось, что ВСУ будут использовать оставшихся после ротации мобилизованных для восполнения боевых потерь, а также для других нужд войск «вне зависимости от ситуации на поле боя».

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    21 марта 2024, 17:10 • Новости дня
    В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
    В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
    @ Соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В феврале 2024 года на предприятии ОПК в Нижегородской области началось массовое производство авиабомб ФАБ-3000 массой три тонны, об этом доложили министру обороны Сергею Шойгу в ходе его визита на завод, сообщило Минобороны.

    Многократно выросло производство авиабомб ФАБ-500, в два раза выросло производство ФАБ-1500, а в феврале организовано массовое производство ФАБ-3000, доложили главе министерства, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Расширена номенклатура артиллерийских боеприпасов. С 2023 года объем производства современных артиллерийских и авиационных средств поражения вырос пятикратно.

    На самом предприятии работа ведется круглосуточно, установлен трехсменный график. С 2022 года количество персонала выросло более чем на 1,1 тыс. человек.

    Шойгу также проверил производство артиллерийских боеприпасов на предприятии ОПК, где выпускают и ремонтируют артиллерийский комплекс «Гиацинт». На этом заводе начато строительство нового цеха сборки боеприпасов.

    После проверки министр провел рабочее совещание с руководством ведомства и гендиректорами предприятий. Он отметил, что объем производства комплектующих к артиллерийским боеприпасам вырос почти в 22 раза. При этом 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет поддерживать высокий уровень поставки снарядов в зону СВО.

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    21 марта 2024, 00:48 • Новости дня
    Секретарь СНБО Украины оскорбил спецпредставителя Китая

    Секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя

    Секретарь СНБО Украины оскорбил спецпредставителя Китая
    @ Volodymyr Tarasov/ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов нецензурно оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя и заявил, что Китай не может диктовать Киеву условия мирных переговоров.

    Данилов отметил, что судьбу Украины будут решать только украинцы. «Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться – свое отдавайте», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как заявил Данилов, такие решения не имеет право принимать «какой-то» китайский спецпредставитель. При этом Данилов сделал вид, что забыл имя дипломата и нецензурно исковеркал его.

    Напомним, Ли Хуэй провел турне по Европе с целью поиска мирного решения украинского кризиса. Он встретился с представителями России, Бельгии, Польши, Украины, Германии и Франции. СМИ сообщили, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры без участия России. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем Китая заявил, что Москва открыта к переговорам, но не по «формуле Зеленского».


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    21 марта 2024, 06:49 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве за 20 минут прогремело несколько серий взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают о «мощных взрывах» в городе, передает РИА «Новости».

    Очевидцы рассказали, что взрывы происходят в центральных районах украинской столицы, передает ТАСС.

    Мэр города Виталий Кличко сообщил, что повреждены два предприятия в Подольском районе.

    Кроме того, взрывы прозвучали на территории Житомирской области Украины.

    Напомним, ранее второй раз за сутки взрывы прозвучали в Харькове.

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    21 марта 2024, 11:02 • Новости дня
    Киев признал невозможность завершения конфликта с Россией военным путем
    Киев признал невозможность завершения конфликта с Россией военным путем
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская сторона не получала от своих союзников прямых просьб начать с Россией переговорный процесс, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль в интервью испанской газете El Pais заявил, что Киев продвигает «формулу мира», предложенную Владимиром Зеленским. На форуме в Швейцарии, по его словам, будут участвовать представители около 100 стран. Украинская сторона ожидает «создания глобальной коалиции для оказания давления на Россию», передает ТАСС премьер-министра Украины.

    «Завершить [конфликт] военным путем невозможно просто потому, что Россия – ядерная страна», – сказал он.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение».

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    21 марта 2024, 07:42 • Новости дня
    Вопрос о депортации россиян вызвал заикание у главы МИД Латвии

    Глава МИД Латвии Кариньш внезапно начал заикаться в ответ на вопрос о депортации россиян

    Вопрос о депортации россиян вызвал заикание у главы МИД Латвии
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш испытал трудности с речью, когда ему был задан вопрос о депортации россиян – он внезапно начал заикаться.

    Кариньш заявил, что все живущие в Латвии люди должны осваивать национальный язык, подчеркнув, что подобная практика распространена во многих европейских странах, пишет «Российская газета» со ссылкой на Deutsche Welle (издание внесено в реестр СМИ-иноагентов).

    В ответ на вопрос журналиста о причинах депортации из страны именно русскоязычных граждан, не владеющих латышским, Кариньш сделал попытку ответить, но сбился с мысли и начал заикаться. В итоге он смог лишь заявить, что данная информация не соответствует действительности.

    Напомним, Конституционный суд Латвии признал законным решение о депортации из страны русских пенсионеров, которые не справились со сдачей экзамена по государственному языку.

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    21 марта 2024, 15:25 • Новости дня
    Politico: Макрон в частной беседе заявил о скором падении Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон в частной беседе в Елисейском дворце заявил о падении Украины в ближайшем будущем, пишет Politico.

    По его словам, в данный момент идет довольно много разговоров о необходимости мобилизации на Украине и «реальном восстановлении войск» в связи с тем, что страна может скоро пасть, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы ввода Макроном французского контингента на Украину в 2024 году?



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    Ранее Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (15)
    20 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    Украине пришлось отказаться от списка «спонсоров войны»

    Власти Украины объявили о закрытии страницы списка «международных спонсоров войны» на сайте антикоррупционного агентства

    Украине пришлось отказаться от списка «спонсоров войны»
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское правительство сообщило, что по итогам заседания приняло решение о закрытии списка компаний, объявленных «международными спонсорами войны».

    Список был создан в качестве меры давления на компании, которые продолжили работу в России после начала спецоперации на Украине. Однако его легитимность и эффективность вызвали много споров, передает РИА «Новости».

    В Минюсте Украины указывали, что публикация такого списка без соответствующей законодательной базы является неприемлемой. Глава ведомства Денис Малюска также отмечал, что логика включения компаний в список не всегда была ясна, что вызывало нарекания со стороны международных партнеров.

    В итоге после «многочисленных обращений представителей дипломатического корпуса стран-партнеров» было решено, что страницу списка на сайте Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции закроют, будет переадресация на раздел портала СНБО с государственным реестром санкций.

    Напомним, из-за списка «спонсоров войны» у Киева возникли конфликты с компаниями из целого ряда западных стран, в том числе из Австрии, ГерманииФранции, Швейцарии, Венгрии.

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    21 марта 2024, 18:18 • Новости дня
    В Европе вспомнили предсказание Меркель о последствиях вступления Украины в НАТО
    В Европе вспомнили предсказание Меркель о последствиях вступления Украины в НАТО
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Присоединение Украины к Североатлантическому альянсу повлечет печальные последствия, об этом предупреждали экс-президент Франции Николя Саркози и экс-канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 году, заявил главред Figaro Magazine Гийом Рокетт.

    Тогда французский и немецкий политики предупреждали США о том, что содействие вступлению Украины в НАТО – безумие, так как Россия сочтет это провокацией и может ввести войска на Украину, заявил Рокетт в эфире LCI, передает РИА «Новости».

    По мнению журналиста, киевский режим в последующие годы все равно пытался получить членство в НАТО, что привело к расколу в стране.

    Ранее в Киев прибыл глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

    Коментарии (14)
    21 марта 2024, 09:38 • Новости дня
    Британия испытала меняющее «боевое пространство» оружие
    Британия испытала меняющее «боевое пространство» оружие
    @ British Defence Ministry/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия испытала лазерную систему Dragonfire, которая, по словам военных, «коренным образом изменит боевое пространство», сообщили СМИ.

    Долгое время лазерные установки оставались экспериментальными, но развитие гражданских технологий, особенно оптоволоконной связи, сделало их производство более доступным, передает РИА «Новости».

    В США лазеры уже устанавливают на бронетранспортеры Striker и эсминцы, а в Великобритании планируют использовать их для защиты от дронов и минометных снарядов.

    Главное преимущество лазерного оружия – его дешевизна. Один выстрел из Dragonfire стоит менее 10 фунтов стерлингов, что делает его гораздо более экономичным, чем традиционные системы ПВО.

    Украина уже выразила готовность испытать Dragonfire в реальных боевых условиях, но у Лондона пока нет таких планов.

    Другие страны, такие как Израиль, также ведут разработки лазерного оружия.

    Ранее издание Newsweek сообщило, что британское лазерное оружие дальнего действия Dragonfire находится в стадии исследования и разработок, власти не планируют размещать его на Украине.

    Напомним, в январе в Британии сообщили об успешном испытании лазерного оружия.

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    21 марта 2024, 17:29 • Новости дня
    У летевшего к МКС корабля «Союз МС-25» не запустились двигатели

    Запуск корабля «Союз МС-25» с экипажем к МКС отменен

    У летевшего к МКС корабля «Союз МС-25» не запустились двигатели
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25», на борту которого находился российско-белорусско-американский экипаж, был отменен 21 марта.

    «Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа», – сказал диктор, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что пуск планировался на 16.21 мск четверга, однако после того, как кабель-мачта отошла от ракеты, ожидаемого в этот момент включения двигателей не произошло, а автоматическая система отменила пуск.

    Напомним, корабль «Союз МС-25» должен был отправиться на МКС в марте. В экипаж вошли гражданка Белоруссии Марина Василевская (дублер – Анастасия Ленкова), космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Василевская и Новицкий совершат короткий полет и вернутся на Землю. Дайсон пробудет на МКС до сентября 2024 года.

    Коментарии (28)
    21 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    В Госдуме заявили, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»

    Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»

    В Госдуме заявили, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные будут убивать всех французских военнослужащих, которых Франция отправит на Украину, заявил на французском канале BFMTV вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    По его словам, Российская армия намерена убивать всех французских солдат, которые прибудут на Украину для участия в СВО, передает ТАСС.

    Ранее об опасности ввода французских формирований на территорию Украины говорил и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

    Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два возможных сценария размещения солдат, если их отправят на Украину.

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