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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась против папы Римского

    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    5 комментариев
    20 марта 2024, 13:53 • Новости дня

    В Кремле негативно восприняли решение МОК по спортсменам из России и Белоруссии

    Представитель Кремля Песков заявил о негативном восприятии решения МОК по спортсменам из России и Белоруссии

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве негативно восприняли решение МОК о запрете участия спортсменов из России и Белоруссии в олимпийском параде и не зачете их медалей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, это рушит идеи олимпизма и ущемляет интересы спортсменов, противоречит идеологии олимпийского движения и совершенно не красит организацию, передает ТАСС.

    Также Песков отметил, что идея введения санкций против спортсменов за участие в Играх будущего является запугиванием спортсменов.

    Представитель Кремля заверил, что Москва продолжит наблюдать за действиями МОК.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала призыв МОК к спортсменам и странам отказаться от участия в Играх дружбы в России показателем хамства и безысходности.

    В МОК тем временем назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

    19 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024

    МОК: В Олимпиаде-2024 могут принять участие 55 российских спортсменов

    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Париже, могут квалифицироваться 55 россиян и 28 белорусских спортсменов, заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд.

    «Наши эксперты предполагают, что на Игры еще квалифицируются 36 нейтральных атлетов с российскими паспортами и 22 – с белорусскими паспортами. Максимальное число – 55 и 28», – сказал Маклауд, передает ТАСС.

    По его словам, по состоянию на 19 марта на Игры отобрались 12 россиян и семь белорусских спортсменов.

    Маклауд также сообщил, что МОК запретил спортсменам из России из Белоруссии участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2024, при этом им разрешено присутствовать на мероприятии.

    Ранее в Госдуме назвали неприемлемыми условия для участия россиян в Олимпиаде.

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    19 марта 2024, 21:34 • Новости дня
    МОК утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов
    МОК утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов
    @ olympics.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил флаг и гимн для спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх – 2024 в Париже в нейтральном статусе (AIN).

    Гимн для нейтральных атлетов, в числе которых на Играх будут выступать россияне, представляет собой музыкальную композицию без слов, говорится в сообщении на сайте МОК, передает РИА «Новости».

    Также сообщается, что медали, которые завоюют нейтральные атлеты, не будут отображаться в таблице медалей.

    Ранее в МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

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    19 марта 2024, 21:17 • Новости дня
    В ЕС задумались о переводе экономики на военные рельсы

    Мишель заявил, что саммит ЕС будет принимать решение о переводе экономики на военные рельсы

    В ЕС задумались о переводе экономики на военные рельсы
    @ EPA/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Саммит глав государств ЕС 21-22 марта примет решение о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Также будет обсуждаться вопрос совместных закупок оружия, увеличения военных бюджетов стран сообщества и ускорения поставок снарядов Киеву, передает ТАСС.

    «Пришло время для изменения парадигмы в отношениях [Евросоюза] с обороной и безопасностью», – написал Мишель в социальной сети.

    Он также назвал главной задачей ЕС сейчас предоставление военной помощи Украине.

    Ранее глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне».

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    19 марта 2024, 14:29 • Новости дня
    Захарова: Призыв МОК не участвовать в Играх дружбы – это хамство

    Захарова: Призыв МОК не участвовать в Играх дружбы – хамство и безысходность

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала призыв Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам и странам отказаться от участия в Играх дружбы в России показателем хамства и безысходности.

    По ее словам, такой призыв – это хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии, передает ТАСС.

    Ранее МОК выступил с обращением к иностранным спортсменам с призывом отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в 2024 году в России.

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    20 марта 2024, 01:43 • Новости дня
    Путин назвал основные параметры развития страны

    Президент России Владимир Путин назвал основные параметры развития страны

    Путин назвал основные параметры развития страны
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций перечислил основные параметры развития страны.

    «Самое главное – это народосбержение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей, это воспитание молодого поколения», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что все это можно делать только на основе развития экономики, которая, по его словам, является базой развития страны. Кроме того, Путин обратил внимание на важность развития субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, модернизацию инфраструктуры городов, сельских территорий.

    Ранее сообщалось, что Путин призвал депутатов при формировании кабмина исходить из интересов страны.


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    19 марта 2024, 15:53 • Новости дня
    ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине

    Стано: ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине

    ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Евросоюз не смог в срок поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов, обещанных в прошлом году, сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    «Политическая цель все еще остается в силе, мы поставим 1 млн снарядов до конца года, а к настоящему моменту, вернее, к концу марта, мы поставим около 500 тыс. снарядов», – передает ТАСС его слова.

    Он подчеркнул, что это количество не включает снаряды, поставленные странами ЕС на двусторонней основе.

    Обещание о поставке 1 млн снарядов в течение 12 месяцев было озвучено главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем 20 марта 2023 года. Задержка с поставками связана с тем, что ЕС не был готов к такому большому объему производства боеприпасов.

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    19 марта 2024, 19:43 • Новости дня
    МИД пообещал ответить Молдавии на высылку российского дипломата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не оставит без ответа недружественные действия Молдавии, в том числе высылку российского дипломата, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    Кишинев злоупотребляет своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны, заявила Захарова, передает ТАСС. Это ставит под сомнение способность молдавских властей играть эту роль в будущем, считает дипломат.

    «Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны», – указали в МИД.

    Ранее власти Молдавии решили выслать одного из сотрудников российского посольства в связи с работой избирательных участков в ходе выборов президента России на территории Приднестровья.

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    20 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Эксперты предложили ответ на перевод экономики Европы на военные рельсы

    Военный эксперт Артамонов: Лучшим ответом на перевод экономики Европы на военные рельсы станет наступление России в СВО

    Эксперты предложили ответ на перевод экономики Европы на военные рельсы
    @ Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе в последние дни растет накал милитаристской риторики. Так, в эфире французского ТВ обсуждают размещение войск по линии Днепра, а в Евросовете звучат призывы перевести экономику ЕС на военные рельсы. Лучшим ответом на все эти поползновения Запада станут решительные наступательные действий ВС России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали военные эксперты Александр Артамонов и Вадим Козюлин.

    «Разговор о переводе экономики на военные рельсы поднимается странами ЕС и НАТО уже не в первый раз. Так, в 2023 году генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что для достижения этой цели им понадобится два года. На мой взгляд, они уже перешли к реализации этой программы», – отметил военный эксперт Александр Артамонов.

    В доказательство своего предположения собеседник привел несколько фактов. «Так, Франция увеличила выпуск снарядов. Более того, в стране заработали два новых завода по производству боекомплектов и патронов, подходящего ВСУ калибра. И это только начало процесса, – уточнил он. – Существует также ряд решений по авиации. Если Киеву все же передадут F-16, это подстегнет производство запчастей».  

    «В целом, Европа давно готовится к военному конфликту», – акцентировал Артамонов, призвав не недооценивать происходящее. Спикер напомнил, что на днях в эфире французского ТВ обсуждали размещение военных по линии Днепра. По мнению эксперта, лучшим ответом на все эти поползновения Запада станут действия ВС РФ. «Сейчас у нас есть преимущество в зоне спецоперации. Нам нужно продолжать развивать наступление», – подчеркнул он.

    Схожей точки зрения придерживается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Мы видим, что европейские страны активно наращивают производство боеприпасов, развивают логистику для более быстрой доставки вооружений, создают новые военные базы, например, на территории недавно присоединившихся к НАТО Швеции и Финляндии, а также расширяют уже имеющиеся, например, в Румынии. Поэтому, действительно, процесс милитаризации в Европе уже идет», – соглашается он с Артамоновым.

    Эксперт отметил, что военное руководство РФ уделяет большое внимание перевооружению армии, увеличению мощности отечественного оборонно-промышленного комплекса, укреплению границ. Козюлин считает важным продолжать этот процесс на фоне новых рисков.

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель призвал перевести экономику Евросоюза на военные рельсы. Он сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе саммита глав государств ЕС 21-22 марта. Также на мероприятии, по его словам, будет поднят вопрос совместных закупок оружия, увеличения военных бюджетов стран сообщества и ускорения поставок снарядов ВСУ. До этого Мишель подчеркивал, что страны ЕС должны повысить свои заказы вооружений и боеприпасов у европейской промышленности в два раза к 2030 году. Это, по его мнению, даст «больше предсказуемости» компаниям, а многолетние контракты позволят расширить производства оружия.

    Со схожим призывом выступил гендиректор норвежско-финской оборонной группы компаний Nammo Мортен Брандтсег. «Спрос на определенные товары со стороны оборонной промышленности – это спрос на военное производство», – приводит газета Financial Times слова Брандтсега. В отсутствие должного законодательства проблему невозможно «решить на сто процентов», добавил он. По мнению Брандтсега, Европе нужно принять закон наподобие американского Закона о военном производстве (DPA), дающее президенту право обязывать компании отдавать приоритет государственным контрактам перед частными.

    Примечательно, что Евросоюз до конца марта не смог поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов, обещанных в прошлом году. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Тем не менее он подчеркнул, что это количество не включает боеприпасы, поставленные странами сообщества на двусторонней основе. На этом фоне директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер предложил Европе подумать о строительстве системы ПРО по типу «Железного купола», пишет Financial Times. Более того, по его словам, похожий проект только малого радиуса действия уже рассматривался в рамках германской инициативы «Небесный щит».

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    19 марта 2024, 19:54 • Новости дня
    Глава Пентагона признал продвижение ВС России на Украине

    Глава Пентагона Остин признал продвижение ВС России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    США отмечают постепенное продвижение Российской армии на Украине, но Киев заверяет, что обладает достаточными возможностями для удержания линии фронта, заявил глава американского Минобороны Ллойд Остин.

    В ходе пресс-конференции на военной базе Рамштайн в Германии по итогам состоявшегося там очередного заседания группы по координации поставок оружия Украине Остин сообщил, что Вашингтон видит «серию постепенных продвижений со стороны россиян» на поле боя, передает ТАСС.

    По словам главы Пентагона, украинские представители, с которыми контактирует Вашингтон, «уверены, что способны защитить суверенную территорию и удержать линию фронта».

    Ранее сообщалось, что ВС России взяли под контроль центр Работино.

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    20 марта 2024, 00:09 • Новости дня
    Путин призвал депутатов при формировании кабмина исходить из интересов страны

    Путин призвал депутатов при формировании кабинета министров руководствоваться интересами страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин призвал депутатов при формировании правительства России исходить не из корпоративных и партийных интересов, а из интересов всей страны.

    «Я бы очень хотел вас настроить на то, чтобы мы не руководствовались корпоративными и даже партийными интересами, а интересами дела. Прежде всего выбирали и утверждали людей по их личным, деловым качествам, по их способности решать задачи, на пороге решения которых стоит страна», – приводит ТАСС слова Путина на встрече с лидерами думских фракций.

    Президент напомнил депутатам, что согласно поправкам в Конституцию России формирование правительства стало функцией парламента. При этом он подчеркнул, что Дума будет утверждать не только председателя правительства, но и его заместителей, а также министров гражданского блока.

    «Это чрезвычайно важная и ответственная вещь», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны, изложенные в послании к Федеральному собранию – «то, над чем мы должны работать в самое ближайшее время».

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    19 марта 2024, 22:08 • Новости дня
    Путин: Юбилейное заседание ЕАЭС пройдет в Москве 8 мая

    Юбилейное заседание ЕАЭС пройдет 8 мая в Москве, сообщил Владимир Путин

    Tекст: Денис Тельманов

    Юбилейное заседание Евразийского экономического союза пройдет в Москве 8 мая, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.

    «Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия 8 мая, здесь в Москве будем проводить... Мы готовы к этому. Вы знаете, что мы с удовольствием всегда такие вещи делаем, проводим. Примем всех наших коллег», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    В декабре Путин сообщил, что около 90% торговли между странами ЕАЭС проводят в нацвалютах. По его словам, с момента основания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объем взаимной торговли между странами – членами организации вырос почти вдвое.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян назвал ЕАЭС эффективной площадкой. При этом он добавил, что ЕАЭС продолжает эффективно функционировать.

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    20 марта 2024, 08:42 • Новости дня
    МККК рассказал о сложностях в поисках пропавших в зоне СВО из-за переводов имен пленных

    МККК рассказал о сложностях в поисках пропавших из-за переводов имен пленных Москвой и Киевом

    Tекст: Александра Юдина

    Специалистам Международного комитета Красного Креста сложно обрабатывать информацию о пропавших без вести, так как Россия и Украина переводят имена людей на свои языки, рассказал глава отдела обработки данных при Бюро по вопросам СВО Жером Кассу.

    По его словам, справочное бюро России дает информацию на русском языке, несмотря на то, что большинство имен в списке могут быть украинскими, передает РИА «Новости».

    Так возникают сложности в работе, так как специалисты вручную переводят имена и могут допустить ошибки.

    Также Кассу отметил, что с украинской стороны происходит то же самое.

    В иных случаях, как отметил эксперт, во внимание принимаются другие данные для проверки личности.

    Кроме того, по словам Кассу, МККК ведет переговоры с властями обеих сторон для улучшения качества передаваемой информации.

    В частности, за последние два года в этом отношении уже произошло улучшение.

    Ранее в России обвинили МККК в том, что организация принимает к сведению данные Москвы по преступлениям ВСУ, однако не предпринимает никаких мер.

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    20 марта 2024, 12:07 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о возможных локациях французских военных на Украине

    Военный аналитик Онуфриенко: Если французские войска попадут на Украину, их разместят в наиболее безопасных локациях

    Эксперт оценил данные о возможных локациях французских военных на Украине
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Французские войска вряд ли отправятся на передовую в зоне СВО. Скорее всего, их могут разместить на севере Украины, чтобы они контролировали границу с Белоруссией от якобы российской угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее во Франции предположили возможные места размещения контингента на территории Украины.

    «Правый берег Днепра, граница с Белоруссией и территории рядом с Киевом – это те регионы, где французским военным будет наиболее безопасно находиться в случае их отправки на Украину. Какого-то всплеска боевых действий здесь ждать не приходится. Из тревожного для Парижа – только возможность попадания их контингента под ракетный обстрел», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Важно понять, с какой именно целью Франция намеревается направить на Украину своих служащих. Мы слышали упоминания очень скромного контингента: всего лишь две тысячи человек. В контексте текущего конфликта это «капля в море». Коренного перевеса такими силами не обеспечить. Цель их присутствия исключительно политическая», – отмечает собеседник.

    «Париж пытается продемонстрировать решимость западных государств в поддержке ВСУ. С этой точки зрения размещение на севере страны также будет выглядеть логичным. Франция заявит о намерениях защитить Украину от внезапного движения ВС РФ с территории Белоруссии. Разумеется, о реалистичности такого сценария Франция не станет задумываться», – подчеркивает эксперт.

    «Если бы речь шла о попытке реального воздействия на ситуацию, не думаю, что странам НАТО пришлось бы столь старательно анонсировать отправку своих войск на Украину. Провели бы все тайно и неожиданно. Пока мы имеем дело с неким ритуалом: приедут в Киев, постоят у Банковой, помашут флагом», – сыронизировав, заключил Онуфриенко.

    Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два возможных сценария размещения солдат, если их отправят на Украину. Об этом сообщает телеканал LCI. По словам военного, первый вариант – дислокация контингента на правом берегу Днепра или на границе с Белоруссией, а второй – вокруг Киева.

    Он отметил, что Франция таким образом исполнит свою роль по защите Европы. Также Арбаретье добавил, что Парижу не нужно образовывать непрерывную линию, а необходимо разместить отдельные отряды быстрого реагирования. «Это не будет провокацией. Это позволит нам заставить Россию пойти на переговоры, выступая с позиции равенства», – считает бывший военный.

    Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Франция занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию. Сначала планируется послать порядка двух тысяч солдат, сообщается на сайте ведомства. При этом в Париже опасаются, что перебросить и расквартировать подразделение незаметно не получится и что оно станет целью для ударов Москвы.

    Министерство обороны Франции, в свою очередь, отрицает информацию о наличии военных республики на Украине и планах направить туда дополнительный контингент после заявлений директора СВР России, сообщает РИА «Новости».

    Вместе с тем до этого Эммануэль Макрон отмечал, что Парижу, вероятно, придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам. А начальник штаба сухопутных войск республики генерал Пьер Шилль подчеркнул, что армия ведет подготовку к «самым жестким» конфликтам.

    Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Макрон под отправкой войск якобы имел в виду инструкторов для ВСУ. «Когда Макрон говорил об отправке войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас», – передает его слова издание La Stampa.

    Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что французский контингент нужен Зеленскому для репрессий и подавления протестных настроений на Украине, сообщает в другом материале РИА «Новости». Он отметил, что иностранные войска необходимы украинскому руководству, чтобы удерживать свою власть на штыках.

    Напомним, президент России Владимир Путин сказал, что острая реакция Эммануэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с ее действиями в Африке. Кроме того, глава государства выразил уверенность, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.

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    20 марта 2024, 02:23 • Новости дня
    Мьянма решила начать принимать карты «Мир»

    Мьянма решила начать принимать карты «Мир» в ближайшее время

    Tекст: Денис Тельманов

    В Мьянме в ближайшее время планирует начать принимать карты российской платежной системы «Мир», заявил представитель министерства отелей и туризма страны Ко Кхант.

    «Мы планировали запустить систему в феврале, но возникли технические сложности, из-за которых пришлось немного отложить запуск», – отметил Ко Кхант на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве.

    Он напомнил, что для введения карт «Мир» в Мьянме центробанки двух стран в 2023 году соответствующий подписали меморандум, передает РИА «Новости».

    Ко Кхант добавил, что Мьянма на сегодня старается добиться увеличения числа туристов из России.

    Ранее сообщалось, что банки Мьянмы начали подключаться к российскому аналогу SWIFT – Системе передачи финансовых сообщений. СПФС поддерживает уже 20 стран.

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    20 марта 2024, 12:34 • Новости дня
    Попытка теракта со стороны ВСУ пресечена в Белгородской области

    Минобороны: Попытка теракта со стороны ВСУ пресечена в Белгородской области

    Попытка теракта со стороны ВСУ пресечена в Белгородской области
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Дежурные средства системы ПВО пресекли попытку ВСУ совершить теракт на территории Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российская ПВО уничтожила в небе над регионом 13 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

    В данный момент в Белгороде перекрыто движение на улице Макаренко из-за обстрела ВСУ, передает ТАСС.

    По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, один человек пострадал.

    Ранее обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска.

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    Франция юлит в ответ на разоблачения российской разведки

    Крайне двусмысленными оказались французские опровержения, прозвучавшие в ответ на данные СВР о начавшейся подготовке военного контингента для отправки на Украину. Официально Минобороны Франции называет эти обвинения «провокацией». При этом целый ряд французских экспертов – и самое главное, сам президент Франции Макрон – фактически подтверждают сведения российской разведки. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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