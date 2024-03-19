  • Новость часаПутин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей
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    Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ
    Назван размер зарплаты командира атомной подлодки
    Российские войска освободили Орловку в ДНР
    Путин потребовал от ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту в России
    В ВС Франции заявили о подготовке к участию «в самых жестких» конфликтах
    Экономист: У украинской сельхозпродукции появился новый серьезный противник
    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    3 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские за рубежом тоже выбрали Россию

    Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.

    3 комментария
    19 марта 2024, 14:29 • Новости дня

    Захарова: Призыв МОК не участвовать в Играх дружбы – это хамство

    Захарова: Призыв МОК не участвовать в Играх дружбы – хамство и безысходность

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала призыв Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам и странам отказаться от участия в Играх дружбы в России показателем хамства и безысходности.

    По ее словам, такой призыв – это хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии, передает ТАСС.

    Ранее МОК выступил с обращением к иностранным спортсменам с призывом отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в 2024 году в России.

    19 марта 2024, 08:56 • Новости дня
    ВСУ бросили позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой

    Кимаковский: ВСУ покинули позиции сразу на нескольких участках под Авдеевкой

    ВСУ бросили позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины покинули ряд позиций у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, под натиском ВС России ВСУ покинули целый ряд позиций у Тоненького и Орловки, бросив тела погибших сослуживцев, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за неделю потеряли более 2710 военнослужащих на Авдеевском направлении.

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    19 марта 2024, 08:53 • Новости дня
    Стал известен размер зарплаты командира атомной подлодки

    Источник: Командир атомной подлодки ВМФ получает зарплату в размере до 400 тыс. рублей

    Стал известен размер зарплаты командира атомной подлодки
    @ Михаил Фомичев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В течение последних лет зарплата моряка-подводника ВМФ России значительно увеличилась и теперь может достигать 400 тыс. рублей в месяц – у командира атомной подводной лодки (АПЛ), сообщил осведомленный источник.

    По словам информатора, командир атомохода в звании капитана первого ранга получает до 400 тыс. рублей, командир дизельной подлодки в звании капитана второго ранга – до 300 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    При этом отмечается, что зарплата зависит от степени оперативного использования подлодки: чем чаще она используется – тем больше зарплата.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о субмаринах проектов 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М» – новейших многоцелевых атомоходов, предназначенных для уничтожения подводных, надводных и береговых целей.

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    18 марта 2024, 17:21 • Новости дня
    Глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне»

    Глава Евросовета Мишель призвал ЕС нарастить заказы вооружений и «готовиться к войне»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Европейского союза должны повысить свои заказы вооружений и боеприпасов у европейской промышленности в два раза к 2030 году, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Государства ЕС должны удвоить заказы вооружений, чтобы «готовиться к войне, желая мира», заявил Мишель в своей статье для портала Euractiv, передает РИА «Новости».

    Удвоение заказов даст «больше предсказуемости» компаниям в Европе, многолетние контракты позволят расширить производства оружия.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как европейские политики видят окончание конфликта на украинской территории.

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    18 марта 2024, 15:44 • Новости дня
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поведение руководителей стран Североатлантического альянса схоже с поведением «тараканов, застигнутых врасплох включенным светом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Пока главы стран мирового большинства поздравляют Владимира Путина с победой на выборах, «агрессивные натовцы» действуют, словно «заметавшиеся тараканы, застигнутых врасплох включенным светом», написала она в своем Telegram-канале.

    Лидеры стран НАТО называют выборы «несправедливыми», при этом принимают их к сведению, и обозначают, что готовы к общению, отметила дипломат.

    «С другой стороны, вот зачем я обидела тараканов? Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики», – заключила она.

    Напомним, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

    Его поздравили премьер Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас , председатель КНР Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы.

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    18 марта 2024, 20:44 • Новости дня
    Байден назвал США «единственной в мире разделенной страной»
    Байден назвал США «единственной в мире разделенной страной»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава американского государства Джо Байден допустил очередную оговорку, заявив, что США являются «единственной в мире разделенной страной».

    Инцидент произошел, когда Байден выступал в Белом доме с речью на тему повышения качества здравоохранения для женщин, передает ТАСС.

    «Мы единственная в мире разделенная и предугадывающая страна! С определенным статусом. Все остальные страны сформированы на основе географической или этнической принадлежности», – сказал американский лидер.

    Байден добавил, что США – «единственная страна, которая была сформирована на основе идеи». Он также назвал вице-президента США Камалу Харрис «этой женщиной слева от меня».

    Ранее Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком.

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    18 марта 2024, 17:43 • Новости дня
    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО

    Военный эксперт Бартош: Размещение базы НАТО в Румынии даст альянсу ряд стратегических и логистических преимуществ

    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Особенности географического положения Румынии делают эту страну крайне привлекательной для наращивания присутствия сил НАТО. Близость к России и Сербии, а также выход к Черному морю дают строящейся в Румынии военной базе колоссальные логистические возможности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно о начале создания крупнейшей в ЕС базы НАТО в Румынии.

    «Выбор Румынии в качестве страны для размещения самой крупной европейской базы НАТО не случаен. Руководство альянса убедилось в невозможности быстрого завершения конфликта на Украине. Ставка на «блицкриг» не сыграла. Теперь объединение готовится к затяжному противостоянию с Россией», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «В связи с этим усиление южных рубежей НАТО выглядит вполне логичным шагом. Румыния расположена в непосредственной близости к зоне СВО. Таким образом, страна имеет колоссальную стратегическую ценность. Кроме того, она граничит с Сербией, а значит, наращивание присутствия альянса на этой территории также усилит давление и на Белград», – отмечает он.

    «В перспективе длительной конфронтации с Россией это дает альянсу широкие возможности для маневрирования. Не стоит забывать и о выходе к Черному морю. В Румынии расположен крупный порт – Констанца. Строительство базы приведет к улучшению местной транспортной инфраструктуры. Соответственно, НАТО серьезно усилит логистические возможности в плане обеспечения восточных государств блока», – считает собеседник.

    «Напомню, еще в середине 2010-х годов Бухарест одобрил строительство базы ПРО в городе Девеселу. Имеющиеся там комплексы обезопасят воздвигаемые в стране военные объекты. Параллельно с этим альянс работает и над наращиванием присутствия в Албании. Речь идет о комплексном подходе: НАТО вцепилось в европейский юг мертвой хваткой и ослаблять ее не планирует», – подчеркивает эксперт.

    «В связи с этим России важно усилить присутствие в Черном море. Нам стоит продолжить планомерное развитие флота. Однако нам нельзя позволять альянсу ввязывать нас в игру на их правилах. Они пытаются спровоцировать нас путем постоянного повышения ставок к гонке вооружений, однако Москва привыкла реагировать на подобные вызовы взвешенно и мудро», –  резюмирует Бартош.

    Ранее в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европы базы НАТО. Об этом сообщает Euronews. Военный объект займет территорию площадью в 2,8 тыс. гектаров и будет расположен в округе Констанцы. По предварительным подсчетам, стоимость проекта оценивается 2,5 млрд евро. Возводимая инфраструктура сможет принять до 10 тыс. солдат альянса и членов их семей.

    Строительство осуществляется на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану». В настоящее время ведутся работы по созданию подъездных дорог и электросети. Вскоре начнется конструирование новой взлетно-посадочной полосы. В дальнейшем планируется перейти к возведению нового аэродрома.

    «Мы также работаем над возможностью максимальной реализации наземного потенциала базы, что позволит быстро реагировать на изменения в ситуации в сфере безопасности», – поделился деталями строительства Николае Крецу, командир «Михаила Когэлничану».

    Кроме того, ведется проектировка гражданской инфраструктуры на территории военного объекта. На территории базы будут построены жилые помещения, ясли, детские сады, школы, магазины, аптеки и госпиталь. Издание подчеркивает: если задуманные планы осуществятся, то база в Румынии значительно превзойдет по своим масштабам немецкий «Рамштайн».

    «Новый объект станет важнейшим пунктом НАТО, располагающимся в непосредственной близости к южным территориям Украины. Не нужно надеяться, что конфликт завершится в этом или 2025 году. Речь идет о долгосрочном противостоянии», – цитирует газета политического аналитика Дорина Попеску.

    Напомним, еще в 2010 году президент Румынии Траян Бэсеску дал согласие на размещение ракет-перехватчиков альянса на территории военно-воздушной базы Девеселу. В 2014-м на территорию страны были привезены многоцелевые зенитные комплексы Aegis Ashore, оснащенные боеприпасами модели SM-3.

    Усиление НАТО на юге Европы носит комплексный характер. Так, в марте объединение закончило модернизацию бывшей советской базы в Албании, сообщали РБК. Для Тираны этот проект стал крупнейшим в рамках взаимодействия с альянсом за последнее десятилетие. Общая сумма трат на данную инфраструктуру составила 50 млн евро.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что из Румынии в зону спецоперации прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.

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    18 марта 2024, 17:02 • Новости дня
    Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида
    Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия в соответствующей ноте потребовала от германской стороны официально признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха.

    Как говорится в документе, Россия констатирует противоречивый характер подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом, передает ТАСС.

    Там указано также, что, признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, ФРГ до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны. Как указано в ноте, Россия настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида.

    Ранее к делу о признании блокады Ленинграда геноцидом приобщили более 60 томов архивных документов.

    Напомним, в 2019 году немецкий журнал Cicero упрекнул власти Германии в том, что они не организовали ни одного памятного мероприятия на государственном уровне в честь 75-летия полного снятия блокады Ленинграда.

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    18 марта 2024, 21:26 • Новости дня
    В постпредстве РФ при ООН назвали демагогией инициативу США по контролю над вооружениями
    В постпредстве РФ при ООН назвали демагогией инициативу США по контролю над вооружениями
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявление США о готовности вести с Россией и Китаем диалог о контроле над вооружениями является обычной демагогией, заявила советник постпредства РФ при ООН, политический координатор работы в Совете Безопасности ООН Надежда Соколова.

    Она отметила, что тему ядерного разоружения на заседании СБ ООН предложило  японское председательство. Соколова подчеркнула, что для Токио это крайне чувствительный вопрос.

    «Но вот что интересно. Мининдел Японии (как и Генсекретарь ООН) заявила, что катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться. А вот вопрос о том, кто их бомбил, старательно обходила стороной. Зато попыталась осудить Россию за «угрожающую ядерную риторику», – написала Соколова в своем Telegram-канале.

    По ее словам, так же скромничали в упоминании единственного в истории человечества случая использования ядерного оружия и сам Гутерриш, и остальные члены Совета безопасности: «У них выходило так, что 79 лет назад бомбы на два японских города упали из ниоткуда. Что-то вроде неотвратимого стихийного бедствия».

    Но мы напомнили и пристыдили японцев, что они боятся вслух сказать о том, кто погубил тысячи мирных жителей их страны, сообщила Соколова.

    По ее словам, также было доведено до участников дискуссии, что идею построения мира без ядерного оружия нельзя реализовать за один день, а спешка может только навредить.

    «А разошедшаяся в СМИ цитата из выступления американского постпреда (про готовность вступить в двусторонние дискуссии с Россией и Китаем) – это ничего нового, обычная демагогия. Понятно, что в условиях декларируемой Западом цели нанести России «стратегическое поражение» никакой реальной дискуссии быть не может», – отметила она.

    Ранее в США заявили, что Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий.

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    19 марта 2024, 08:18 • Новости дня
    Россия решила проверить соглашения о рыбном промысле с недружественными странами

    Росрыболовство решило проверить соглашения о рыбном промысле с недружественными странами

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил о намерении инициировать ревизию соглашений о рыбном промысле с недружественными государствами.

    С соответствующим предложением ранее выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

    Такие соглашения комплексные, уточнил Шестаков, отметив, что нет договоренностей, когда бы Россия разрешала странам просто заходить в свою экономическую зону и там ловить рыбу. Речь идет об обменных соглашениях, пояснил он.

    Шестаков сообщил, что иногда Россия в ответ получает право заходить в экономзону другого государства для вылова или предоставляет соответствующее право в обмен на денежную компенсацию.

    При этом вводить запрет на импорт рыбы с Фарерских островов пока не планируется, сказал глава Росрыболовства.

    11 марта президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве.

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    19 марта 2024, 00:57 • Новости дня
    Россия не увидела оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями

    В России не увидели оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями, заявили в представительстве при ООН

    Россия не увидела оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В России не видят основ для диалога с США по контролю над ракетно-ядерными вооружениями, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Основы для такой работы в условиях попыток западных стран нанести России «стратегическое поражение» и их отказа уважать наши жизненно важные интересы мы не видим», – сказал Полянский, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что вопросы стратегического диалога между Россией и США не могут рассматриваться без учета общего военно-политического контекста, поэтому любое взаимодействие двух стран в этой сфере будет возможно «только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса».

    Также, по словам Полянского, требуется готовность США вступить в комплексный диалог с учетом всех значимых факторов стратегической стабильности.

    Особый акцент, по его словам, требуется сделать на устранение первопричин фундаментальных противоречий между двумя странами в области безопасности.

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    19 марта 2024, 07:25 • Новости дня
    Российским ученым решили закрыть доступ к ЦЕРН и Большому адронному коллайдеру

    Европейский центр по ядерным исследованиям прекратит сотрудничество с 500 представителями российских организаций

    Российским ученым решили закрыть доступ к ЦЕРН и Большому адронному коллайдеру
    @ Laurent Gillieron/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейская организация по ядерным исследованиям ЦЕРН, на территории которой находится Большой адронный коллайдер, 30 ноября прекратит сотрудничество со специалистами, которые имеют связи с Россией, заявил официальный представитель организации Арно Марсолье.

    «У нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии)», – уточнил Марсолье, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что ЦЕРН больше не получает никакого финансирования от России, сейчас ученые перераспределяют задачи и время работы на коллайдере между другими группами.

    Ранее сообщалось, что российские специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН на коллайдере ВЭПП-2000 получили мировой научный результат, усложняющий путь поисков «новой физики», способной изменить представления человечества об устройстве Вселенной.

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    18 марта 2024, 19:38 • Новости дня
    Путин рассказал о новой железной дороге в Севастополь через Донбасс и Новороссию
    Путин рассказал о новой железной дороге в Севастополь через Донбасс и Новороссию
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, заявил, что железная дорога в Крым через новые регионы станет альтернативой Крымскому мосту.

    Путин заявил, что в ближайшее время железная дорога через Донбасс и Новороссию пройдет до Севастополя, передает ТАСС.

    Он добавил, что уже восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска.

    Ранее в Крыму выражали заинтересованность в железнодорожной ветке через новые регионы.

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    18 марта 2024, 16:45 • Новости дня
    Названы марки авто, на которые россияне потратили больше всего денег
    Названы марки авто, на которые россияне потратили больше всего денег
    @ EPA/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Оборот с продажи легковых автомобилей в России с января по февраль 2024 года вырос на 37% и достиг 328 млрд рублей, сообщает «Автостат Инфо».

    В структуре выручки за февраль на первом месте оказались китайские автомобили – их доля составила 69%, тогда как на машины российских марок пришлось только 12%. Лидером по выручке стал кроссовер Geely Monjaro, который за месяц принес 22,6 млрд рублей. Второе и третье места заняли Haval Jolion (12,04 млрд рублей) и Lada Granta (12,88 млрд рублей), пишут «Известия».

    По данным «Автостата», в 2023 году доля китайских автомобилей на российском рынке выросла с 10% до 29%. Этому способствовал уход с рынка ряда иностранных брендов, а также локализация производства китайских машин в России.

    В 2024 году эта тенденция продолжилась. В январе-феврале доля китайских брендов в российской выручке от продажи легковых автомобилей составила 63%, а в феврале – уже 69%.

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    19 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    В Польше упал американский разведывательный беспилотник MQ9 Reaper

    Беспилотник MQ9 Reaper Вооруженных сил США совершил «экстренную посадку» в Польше в ненаселенной местности

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США совершил экстренную в районе города Мирославец посадку после потери связи при выполнении плановых учений в Польше, сообщило генеральное командование Вооруженных сил страны.

    «Приземление произошло в соответствии с процедурами на охраняемой ненаселенной территории», – передает сообщение командования ТАСС.

    Отмечается, что инцидент произошел 18 марта после 23 часов (01:00 мск 19 марта). Состояние упавшего аппарата не раскрывается. Место падения беспилотника оцепили спецслужбы, которые ведут расследование.

    Ранее сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник над Воронежем. Пострадавших и существенных последствий на земле нет.

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    19 марта 2024, 10:21 • Новости дня
    Польский генерал призвал считать потери ВСУ в миллионах

    Анджейчак: Потери ВСУ нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч

    Польский генерал призвал считать потери ВСУ в миллионах
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ в противостоянии с Российской армией исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч, заявил каналу Polsat экс-начальник генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак.

    По его словам, потери ВСУ нужно считать не в сотнях тысяч, а в миллионах, у Украины нет резервов и она проигрывает войну, передает ТАСС.

    Анджейчак добавил, что замена на посту главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Александром Сырским не изменила ситуации на поле боя. Комментируя информацию о том, что к концу марта у ВСУ могут закончиться ракеты для систем ПВО, генерал заявил, что это означает очередные эффективные удары по Украине и уничтожение элементов инфраструктуры Украины.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

    Коментарии (27)
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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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