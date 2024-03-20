Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
Гладков: При обстреле Белгорода погиб человек
При обстреле украинскими военными Белгорода и Белгородского района погиб человек, еще двое получили ранения, также повреждены два детсада и школа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Над городом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, погиб находившийся в машине мужчина, в него прилетели осколки, указал глава региона в своем Telegram-канале.
Также пострадали девушка 17 лет, у нее закрытая черепно-мозговая травма, и мужчина, у него – осколочные ранения правой руки. Их доставили в детскую областную клиническую больницу и горбольницу № 2.
При обстреле Белгорода повреждены несколько квартир в 12 многоквартирных домах и 16 машин. Разрушения есть в двух детских садах и в одной школе. Никто не пострадал.
В Белгородском районе в результате атаки украинских боевиков повреждено семь частных домов и две машины.
До этого губернатор сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе система ПВО сбила 11 воздушных объектов.