Гладков: При обстреле Белгорода погиб человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Над городом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, погиб находившийся в машине мужчина, в него прилетели осколки, указал глава региона в своем Telegram-канале.

Также пострадали девушка 17 лет, у нее закрытая черепно-мозговая травма, и мужчина, у него – осколочные ранения правой руки. Их доставили в детскую областную клиническую больницу и горбольницу № 2.

При обстреле Белгорода повреждены несколько квартир в 12 многоквартирных домах и 16 машин. Разрушения есть в двух детских садах и в одной школе. Никто не пострадал.

В Белгородском районе в результате атаки украинских боевиков повреждено семь частных домов и две машины.

До этого губернатор сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе система ПВО сбила 11 воздушных объектов.