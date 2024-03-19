ПВО сбила в Белгородской области 11 целей

Экономист: У украинской сельхозпродукции появился новый серьезный противник

Экономист назвал причины поддержки Францией Польши в ограничениях на ввоз сельхозпродукции с Украины

Tекст: Анастасия Куликова

«Поддержка Парижем призыва Варшавы выглядит вполне логично. Франция – страна с развитым сельским хозяйством, она входит в топ-5 экспортеров зерновых. Впрочем, в данном случае речь может идти не только об отстаивании интересов европейских фермеров, но и о мести Киеву», – считает экономист и политолог Иван Лизан. Дело в том, что украинцы ранее дестабилизировали ситуацию на рынке мяса птицы во Франции, пояснил он.

«Основным производителем курятины на Украине был агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» МХП миллиардера Юрия Косюка. До спецоперации главными импортерами этой продукции являлись арабские страны. Когда же начались боевые действия и морская логистика отпала, Еврокомиссия отменила таможенные пошлины для Украины, и курятина «хлынула» на европейский рынок, создав недобросовестную конкуренцию. В 2023 году активно обсуждали, что 1 кг куриного мяса от французских производителей стоит около 4,8 евро, тогда как один килограмм куриного мяса от украинских производителей – 2,4 евро», – напомнил собеседник.

Впрочем, помимо курятины поводом для обиды Парижа мог стать сахар, добавил Лизан. «Сахарная свекла – один из самых маржинальных сельскохозяйственных продуктов, который выращивают в Винницкой области. В прошлом году Украина произвела сахара больше, чем нужно для внутреннего потребления, и могла закрыть потребности Европы, потому что там сахарная свекла оказалась в дефиците. Эти поставки сахара в Европу тоже создали конкуренцию среди производителей, и, конечно, французы с немцами «встали на дыбы». Против импорта выступили и свекловоды. Они, как и фермеры, и производители курятины, хотят увеличения объемов господдержки, а не роста конкуренции с украинскими фирмами», – отметил экономист.

При этом французов собеседник называет «саботажниками». «Франция оказала военную помощь Киеву в гораздо меньшем объеме, чем это сделали многие страны Евросоюза», – подчеркнул Лизан. Макрон, рассуждая о вводе западных войск на Украину, лишь разводит «трескотню», но в реальности особо не помогает своему партнеру. Вместе с тем в сфере экономики Париж заключает с Киевом контракты о неэквивалентной торговле, заметил спикер. «Официальный Париж на словах признается Киеву в любви – причем такой, что чуть ли не воевать за него готов, но на деле исходит исключительно из собственной выгоды», – акцентировал экономист.

Прогнозировать, чем завершатся переговоры о продлении возможности Киева вести свободную торговлю с ЕС, крайне сложно, считает Лизан. Но он настаивает: у Украины появился еще один серьезный сельхозпротивник. «И это не Польша, от которой можно попытаться отмахнуться, а французы», – указал собеседник. По его мнению, к Парижу могут также примкнуть по вопросу сахара – немцы, по вопросу курятины – итальянцы, а по вопросу зерна – венгры и словаки. «Таким образом, собирается весьма серьезная коалиция против Киева. Это еще раз подтверждает тот факт, что Украину в ЕС никто не ждет», – заключил Лизан.

Ранее Франция поддержала призыв Польши к ограничению на украинский экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, в страны Европы. Как сообщает газета Politico, французский президент Эммануэль Макрон и польский премьер Дональд Туск пришли к соглашению по этому вопросу на недавней встрече в рамках прошедшего 15 марта саммита Веймарского треугольника в Берлине.

По словам собеседников издания, решение Парижа и Варшавы может сорвать грядущее заседание Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента, назначенное на 19 марта. Ограничение импорта Францией и Польшей приведет к потере Украиной около 1,2 млрд евро торгового дохода, отметили источники газеты. «Это огромный удар для страны, которая нуждается во всей возможной помощи, – посетовал один из дипломатов. – Государства-члены, которые больше всего демонстрируют свою поддержку Украине, также наносят стране наибольший ущерб».

Напомним, во Франции, Польше и других странах Евросоюза уже несколько месяцев не стихают протесты фермеров, заявляющих о невозможности конкурировать с дешевой сельхозпродукцией, ввозимой в страны ЕС с Украины без пошлин и ограничений. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как устроены эти поставки.

Более того, массовые забастовки фермеров привели к тому, что власти ЕС заявили о неготовности обсуждать следующие шаги по вступлению Украины в союз. Европейские чиновники опасаются, что негативная реакция аграриев на возможное вступление Украины поставит под угрозу их переизбрание, также отмечает Politico. «Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров – это не то, что вы хотели бы включить в свои предвыборные лозунги или использовать в качестве предвыборного боеприпаса для крайне правых», – сказал газете европейский политик на условиях анонимности.

Отмечается, что вступление Украины в ЕС осложняется не только политической, но и экономической ситуацией. Боевые действия нанесли серьезный ущерб украинской экономике, в результате чего страна станет одним из беднейших членов союза. Интеграция Украины потребует значительных финансовых вливаний со стороны ЕС – по некоторым оценкам, речь идет о 186 млрд евро за семь лет.