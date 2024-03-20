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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    5 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    12 комментариев
    20 марта 2024, 10:34 • Новости дня

    Ереван одобрил миссию ЕС на границе с Азербайджаном

    Парламент Армении одобрил миссию ЕС на границе с Азербайджаном

    Tекст: Александра Юдина

    Парламент Армении ратифицировал соглашение с Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном, заявил вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

    По его словам, 57 депутатов проголосовали за, никто не выступил против, 27 при этом воздержались, передает ТАСС.

    Также отмечается, что часть оппозиционной фракции «Армения» воздержалась, а фракция «Честь имею» не участвовала в голосовании.

    Срок действия миссии – два года с возможностью продления.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Армения собралась поменять расстановку сил в Закавказье.

    18 марта 2024, 17:21 • Новости дня
    Глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне»

    Глава Евросовета Мишель призвал ЕС нарастить заказы вооружений и «готовиться к войне»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Европейского союза должны повысить свои заказы вооружений и боеприпасов у европейской промышленности в два раза к 2030 году, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Государства ЕС должны удвоить заказы вооружений, чтобы «готовиться к войне, желая мира», заявил Мишель в своей статье для портала Euractiv, передает РИА «Новости».

    Удвоение заказов даст «больше предсказуемости» компаниям в Европе, многолетние контракты позволят расширить производства оружия.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как европейские политики видят окончание конфликта на украинской территории.

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    18 марта 2024, 17:43 • Новости дня
    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО

    Военный эксперт Бартош: Размещение базы НАТО в Румынии даст альянсу ряд стратегических и логистических преимуществ

    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Особенности географического положения Румынии делают эту страну крайне привлекательной для наращивания присутствия сил НАТО. Близость к России и Сербии, а также выход к Черному морю дают строящейся в Румынии военной базе колоссальные логистические возможности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно о начале создания крупнейшей в ЕС базы НАТО в Румынии.

    «Выбор Румынии в качестве страны для размещения самой крупной европейской базы НАТО не случаен. Руководство альянса убедилось в невозможности быстрого завершения конфликта на Украине. Ставка на «блицкриг» не сыграла. Теперь объединение готовится к затяжному противостоянию с Россией», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «В связи с этим усиление южных рубежей НАТО выглядит вполне логичным шагом. Румыния расположена в непосредственной близости к зоне СВО. Таким образом, страна имеет колоссальную стратегическую ценность. Кроме того, она граничит с Сербией, а значит, наращивание присутствия альянса на этой территории также усилит давление и на Белград», – отмечает он.

    «В перспективе длительной конфронтации с Россией это дает альянсу широкие возможности для маневрирования. Не стоит забывать и о выходе к Черному морю. В Румынии расположен крупный порт – Констанца. Строительство базы приведет к улучшению местной транспортной инфраструктуры. Соответственно, НАТО серьезно усилит логистические возможности в плане обеспечения восточных государств блока», – считает собеседник.

    «Напомню, еще в середине 2010-х годов Бухарест одобрил строительство базы ПРО в городе Девеселу. Имеющиеся там комплексы обезопасят воздвигаемые в стране военные объекты. Параллельно с этим альянс работает и над наращиванием присутствия в Албании. Речь идет о комплексном подходе: НАТО вцепилось в европейский юг мертвой хваткой и ослаблять ее не планирует», – подчеркивает эксперт.

    «В связи с этим России важно усилить присутствие в Черном море. Нам стоит продолжить планомерное развитие флота. Однако нам нельзя позволять альянсу ввязывать нас в игру на их правилах. Они пытаются спровоцировать нас путем постоянного повышения ставок к гонке вооружений, однако Москва привыкла реагировать на подобные вызовы взвешенно и мудро», –  резюмирует Бартош.

    Ранее в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европы базы НАТО. Об этом сообщает Euronews. Военный объект займет территорию площадью в 2,8 тыс. гектаров и будет расположен в округе Констанцы. По предварительным подсчетам, стоимость проекта оценивается 2,5 млрд евро. Возводимая инфраструктура сможет принять до 10 тыс. солдат альянса и членов их семей.

    Строительство осуществляется на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану». В настоящее время ведутся работы по созданию подъездных дорог и электросети. Вскоре начнется конструирование новой взлетно-посадочной полосы. В дальнейшем планируется перейти к возведению нового аэродрома.

    «Мы также работаем над возможностью максимальной реализации наземного потенциала базы, что позволит быстро реагировать на изменения в ситуации в сфере безопасности», – поделился деталями строительства Николае Крецу, командир «Михаила Когэлничану».

    Кроме того, ведется проектировка гражданской инфраструктуры на территории военного объекта. На территории базы будут построены жилые помещения, ясли, детские сады, школы, магазины, аптеки и госпиталь. Издание подчеркивает: если задуманные планы осуществятся, то база в Румынии значительно превзойдет по своим масштабам немецкий «Рамштайн».

    «Новый объект станет важнейшим пунктом НАТО, располагающимся в непосредственной близости к южным территориям Украины. Не нужно надеяться, что конфликт завершится в этом или 2025 году. Речь идет о долгосрочном противостоянии», – цитирует газета политического аналитика Дорина Попеску.

    Напомним, еще в 2010 году президент Румынии Траян Бэсеску дал согласие на размещение ракет-перехватчиков альянса на территории военно-воздушной базы Девеселу. В 2014-м на территорию страны были привезены многоцелевые зенитные комплексы Aegis Ashore, оснащенные боеприпасами модели SM-3.

    Усиление НАТО на юге Европы носит комплексный характер. Так, в марте объединение закончило модернизацию бывшей советской базы в Албании, сообщали РБК. Для Тираны этот проект стал крупнейшим в рамках взаимодействия с альянсом за последнее десятилетие. Общая сумма трат на данную инфраструктуру составила 50 млн евро.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что из Румынии в зону спецоперации прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.

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    19 марта 2024, 09:39 • Новости дня
    Пашинян пригрозил жителям приграничных с Азербайджаном армянских сел «войной в конце недели»

    Премьер Армении Пашинян заявил о вероятности войны при отказе Еревана уступить Баку в вопросе границы

    Пашинян пригрозил жителям приграничных с Азербайджаном армянских сел «войной в конце недели»
    @ Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В случае если Ереван не найдет компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен, в конце недели может начаться война, заявил в ходе встречи с жителями приграничных сел Тавушской области премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    На распространенной пресс-службой правительства видеозаписи премьер говорит о том, что «теперь мы можем уйти отсюда и сказать Азербайджану, что ничего не собираемся делать, а это, в свою очередь, будет означать начало войны в конце недели, передает ТАСС.

    Пашинян также подчеркнул, что знает, чем закончится эта война.

    В заключение премьер Армении пояснил, что говорит это из опасений, что местные жители обвинят его в том, что он, зная об угрозе начала боевых действий, заранее их не предупредил.

    Ранее Баку потребовал от Еревана возвращения четырех азербайджанских сел на границе.

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    19 марта 2024, 21:17 • Новости дня
    В ЕС задумались о переводе экономики на военные рельсы

    Мишель заявил, что саммит ЕС будет принимать решение о переводе экономики на военные рельсы

    В ЕС задумались о переводе экономики на военные рельсы
    @ EPA/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Саммит глав государств ЕС 21-22 марта примет решение о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Также будет обсуждаться вопрос совместных закупок оружия, увеличения военных бюджетов стран сообщества и ускорения поставок снарядов Киеву, передает ТАСС.

    «Пришло время для изменения парадигмы в отношениях [Евросоюза] с обороной и безопасностью», – написал Мишель в социальной сети.

    Он также назвал главной задачей ЕС сейчас предоставление военной помощи Украине.

    Ранее глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне».

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    19 марта 2024, 09:09 • Новости дня
    FT: ЕС вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии

    FT: Евросоюз вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну

    FT: ЕС вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия скоро введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну, сообщила газета Financial Times.

    По данным издания, такой шаг должен привести к увеличению цен на зерно как минимум на 50% и снизить спрос на него, передает ТАСС.

    Как утверждает FT, пошлины в размере 50% будут введены также на российские и белорусские семена масличных культур, а также на продукты их переработки.

    Ранее Европарламент не согласовал продление беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины в ЕС. Как заявил в беседе с газетой ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, Еврокомиссия может запретить ввоз зерна с Украины, но не хочет этого делать.

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    18 марта 2024, 21:58 • Новости дня
    Кулеба попросил ЕС и США о срочной помощи

    Боррель: Кулеба попросил ЕС и США о срочной помощи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к странам Евросоюза и США с просьбой оказать срочную помощь Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    В ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе Боррель сообщил, что Кулеба по видеосвязи рассказал министрам о ситуации на поле боя и приоритетных потребностях Киева, передает ТАСС.

    Этот разговор дал понять, что Западу «нужны срочные действия для Украины», заявил глава евродипломатии. «Стало ясно, что обе стороны (ЕС и США) должны ускорить принятие решения», – сказал он.

    Ранее заместитель главы министерства обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что запасы некоторых видов боеприпасов в стране снизились до критического уровня.

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    19 марта 2024, 15:53 • Новости дня
    ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине

    Стано: ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине

    ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Евросоюз не смог в срок поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов, обещанных в прошлом году, сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    «Политическая цель все еще остается в силе, мы поставим 1 млн снарядов до конца года, а к настоящему моменту, вернее, к концу марта, мы поставим около 500 тыс. снарядов», – передает ТАСС его слова.

    Он подчеркнул, что это количество не включает снаряды, поставленные странами ЕС на двусторонней основе.

    Обещание о поставке 1 млн снарядов в течение 12 месяцев было озвучено главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем 20 марта 2023 года. Задержка с поставками связана с тем, что ЕС не был готов к такому большому объему производства боеприпасов.

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    19 марта 2024, 02:24 • Новости дня
    Франция призвала ограничить ввоз сельхозпродукции с Украины

    Франция присоединилась к протестам Польши против ввоза сельхозпродукции с Украины

    Франция призвала ограничить ввоз сельхозпродукции с Украины
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция присоединилась к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины.

    «Франция... угрожает сорвать переговоры по продлению для Киева права свободной торговли с Евросоюзом еще на год», – сообщает газета Politico со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов, передает ТАСС.

    Отмечается, что 19 марта должны состояться переговоры между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом, на которых планируется решить судьбу импорта украинской продукции.

    По оценкам Еврокомиссии, потенциальные убытки Украины от потери торговых льгот оцениваются в 1,2 млрд евро.

    Ранее сообщалось, что испанские фермеры перекрыли тракторами центр Мадрида, требуя «конкретных и решительных мер» по улучшению положения в аграрной сфере.

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    18 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    В Евросоюзе выразили недовольство выборами президента в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз выражает недовольство в связи с прошедшими в России выборами президента, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель от имени стран сообщества заявил, что выборы якобы прошли в «в ограниченной политической обстановке».

    В заявлении Борреля сказано, что выборы якобы прошли в «обстановке сужающегося политического пространства». Это, по его утверждению, привело к «тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод», а также якобы не дало возможности многим кандидатам баллотироваться, в том числе тем, кто «выступал против российской незаконной агрессии», передает РИА «Новости».

    Боррель добавил, что это якобы лишило избирателей в России настоящего выбора и «существенно ограничило их доступ к достоверной информации».

    Кроме того, Евросоюз отказался признавать выборы, прошедшие в Крыму, Севастополе и новых регионах. В связи с проведением там выборов в ЕС пригрозили последствиями руководству России и организациям, причастным к проведению выборов в этих регионах.

    Боррель добавил, что Евросоюз будет и дальше поддерживать «российское гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания из-за границы о якобы «нелегитимности» прошедших в России выборов абсурдны.

    Глава ЦИК Элла Памфилова указывала, что явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. После обработки 99,65% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

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    19 марта 2024, 13:39 • Новости дня
    В Кремле решили проанализировать планы ЕС ввести пошлины на зерно из России

    Песков: Планы ЕС ввести пошлины на зерно из России нужно проанализировать

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремль видел сообщения западных СМИ о планах Евросоюза ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что реализацию этих мер предстоит проанализировать. Также нужно понять, в какие сроки будут введены ограничения и будут ли они вообще, передает ТАСС слова Пескова.

    После может будет делать выводы, заключил представитель Кремля.

    Газета Financial Times писала ранее, что Еврокомиссия скоро введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну.

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    18 марта 2024, 16:02 • Новости дня
    Боррель назвал дату решения ЕС по российским активам

    Боррель: ЕС 18 марта может договориться об использовании российских активов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил, что главы МИД ЕС 18 марта добьются политического консенсуса по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Украины.

    По его словам, он планирует добиться окончательного согласования решения по использованию непредвиденных доходов от замороженных российских активов, передает РИА «Новости».

    Боррель добавил, что такое решение позволит использовать доходы, а не сами средства, а деньги пойдут на усиление возможностей по финансированию ВСУ.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных в Европе российских активов пойдут на оказание военной помощи ВСУ.

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    19 марта 2024, 12:41 • Новости дня
    Захарова отреагировала на слова Пашиняна о скорой войне с Азербайджаном

    Захарова назвала слова Пашиняна о скорой войне с Азербайджаном результатом политики Запада

    Tекст: Ольга Никитина

    К заявлениям премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы скорой войне с Азербайджаном привела политика, которую проводит Запад, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она прокомментировала слова Пашиняна, который заявил, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел, то в конце недели может начаться война.

    Захарова отметила, что дело до этого довели «новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона». Заявление это, указала она, никак не связано с Россией, а находится в исключительной компетенции нынешних властей в Ереване и является результатом их консультаций с западниками.

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    17 марта 2024, 23:08 • Новости дня
    Володин назвал победу Путина на выборах победой всех граждан России

    Tекст: Антон Антонов

    Победа Владимира Путина на президентских выборах – это победа всех граждан России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в Telegram подчеркнул, что выборы продемонстрировали консолидацию общества и высочайший уровень доверия Путину, который, опираясь на такую поддержку, «может еще больше сделать для развития России, повышения благосостояния граждан».

    По словам Володина, итоги выборов «превзошли ожидания». Как заявил Володин, их результат стал ответом тем, кто «стремился развалить» Россию. «Наши противники понимают: Путин – преимущество России. Поэтому основные нападки и удары наносились по нему», – заявил Володин. Он указал, что «будущее есть только у независимых государств». По его мнению, с Путиным на посту президента Россия «станет еще сильнее».

    Володин отметил, что США, ЕС и Украина не смогли «запугать людей» – население Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма и Севастополя, Донбасса и Новороссии проголосовало на выборах и «сплотилось вокруг президента», хотя жизни людей оказались под угрозой из-за атак вооруженных сил Украины. «Сильный Президент – сильная Россия!» – заявил Володин, поздравив Путина с убедительной победой.

    Напомним, Путин набирает 87,34% по итогам обработки 50,02% протоколов. В некоторых регионах России обработано 100% протоколов, везде лидирует Владимир Путин.

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    19 марта 2024, 13:29 • Новости дня
    Кремль оценил попытки НАТО расширить влияние на Кавказе

    Песков: Попытки НАТО расширить влияние на Кавказе не добавят стабильности в регионе

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО стремится расширить присутствие на Кавказе, эти попытки «видны невооруженным глазом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что попытки альянса расширить свое влияние и присутствие в регионе не приведут к росту там стабильности и предсказуемости ситуации, передает ТАСС.

    Так Песков прокомментировал турне генсека НАТО Йенса Столтенберга на Кавказ.

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    20 марта 2024, 11:30 • Новости дня
    Матвиенко сочла оскорблением слова западных лидеров о выборах в России

    Матвиенко: Запад считает, что у россиян нет гражданской сознательности

    Tекст: Ольга Никитина

    «Перекличка» различных «макронов», «боррелей» и других персон «без политического лица» по поводу выборов в России является прямым оскорблением российских граждан, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она отметила, что такие заявления дискредитируют самих их авторов. Высказывания западных чиновников воспринимается не просто как ложь, а как прямое оскорбление миллионов российских граждан, заявила Матвиенко.

    По ее словам, Запад отказывает десяткам миллионов россиян в гражданской сознательности, передает ТАСС.

    При этом она назвала реакцию западных стран на прошедшие в России выборы ожидаемой. Форма же выражения этой реакции, по словам спикера верхней палаты российского парламента, оказалась постыдной.

    «Череда выступлений одинаковых как под копирку, стандартных, пустых, не имеющих никакой связи с реальностью, отрицающих очевидное – безупречную организацию нашего голосования, свободное, прямое волеизъявление россиян», – сказала Матвиенко.

    Накануне представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал высказывания западных чиновников о прошедших в России выборах «неуважением к принципам демократии».

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