В супермаркетах и ресторанах Сириуса запретили продавать алкоголь до 7 марта

В зоне проведения Всемирного фестиваля молодежи с 1 по 7 марта запретили продавать алкоголь в магазинах и ресторанах

Tекст: Денис Тельманов

В розничных точках Сириуса все полки с алкоголем перекрыты красной лентой, а рядом написано, что продажа алкогольной продукции запрещена в связи с проведением фестиваля. Рестораны и кафе также не принимают заказы на спиртные напитки, передает РИА «Новости».

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что открыть Всемирный фестиваль молодежи помог ИИ с голосом Константина Хабенского, а старт фестивалю дал президент России Владимир Путин.

Основные мероприятия фестиваля проходят с 1 по 7 марта 2024 года – это более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа.

Более 1500 спикеров поделятся с участниками своим опытом в различных сферах. В фестивале принимают участие 10 тыс. иностранных участников из 188 стран мира и 10 тыс. российских участников из 89 регионов нашей страны.