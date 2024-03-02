Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.11 комментариев
В супермаркетах и ресторанах Сириуса запретили продавать алкоголь до 7 марта
В зоне проведения Всемирного фестиваля молодежи с 1 по 7 марта запретили продавать алкоголь в магазинах и ресторанах
Продуктовые магазины, рестораны и кафе в зоне проведения Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус приостановили продажу спиртных напитков с 1 по 7 марта.
В розничных точках Сириуса все полки с алкоголем перекрыты красной лентой, а рядом написано, что продажа алкогольной продукции запрещена в связи с проведением фестиваля. Рестораны и кафе также не принимают заказы на спиртные напитки, передает РИА «Новости».
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что открыть Всемирный фестиваль молодежи помог ИИ с голосом Константина Хабенского, а старт фестивалю дал президент России Владимир Путин.
Основные мероприятия фестиваля проходят с 1 по 7 марта 2024 года – это более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа.
Более 1500 спикеров поделятся с участниками своим опытом в различных сферах. В фестивале принимают участие 10 тыс. иностранных участников из 188 стран мира и 10 тыс. российских участников из 89 регионов нашей страны.