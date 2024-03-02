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ИИ с голосом Хабенского помог открыть Всемирный фестиваль молодежи
Искусственный интеллект с голосом Хабенского помог открыть Всемирный фестиваль молодежи
В Международном молле «Арт.Молодость» прошла церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи под девизом «Мир меняется, потому что меняюсь я» с участием искусственного интеллекта, который озвучил актер Константин Хабенский.
Старт Всемирному фестивалю молодежи дал президент России Владимир Путин.
«Вы молодое поколение, вы мечтаете о том, каким может и должен быть безопасный, справедливый мир, и именно вам его созидать. Фестиваль даст вам возможность обсудить это со своими сверстниками. И уверен, ваши дискуссии будут интересны, полезны самой широкой аудитории так же, как и ваши впечатления о событиях, которые состоятся на фестивальных площадках, и, конечно, о самой России, о людях, которые здесь живут», – обратился к участникам фестиваля Путин.
Церемония открытия ВФМ–2024 состояла из выступлений танцевальных, музыкальных, хоровых коллективов из разных стран. Каждый из эпизодов олицетворяет смыслы фестиваля – ответственность за судьбы мира, многонациональное единство, справедливость, взаимопомощь и командная работа, мир возможностей для каждого, сохранение семьи и традиционных ценностей.
На церемонии открытия гости ВФМ–2024 увидели историю настоящей любви двух молодых людей. Главным героям шоу – Аделине и Андрею предстояло найти себя в вечно меняющемся мире, научиться брать ответственность за себя, свой выбор и свою семью. На протяжении всего шоу они обращались за помощью к искусственному интеллекту, озвученному актером Константином Хабенским.
«Как я могу сделать мир лучше?», – спрашивает главная героиня. «В наших силах сделать будущее безопаснее, мы можем создавать связи и отношения. Мы – вместе, и ответственность за судьбы мира в наших руках», – отвечает невидимый герой Константина Хабенского.
Участники постановки визуализировали на сцене близкие для молодежи темы: поиск своего предназначения, выбор жизненного пути, превращение ограничений в возможности, стремление к исполнению мечты, взаимодействие со старшим поколением, любовь и ее воплощение в семье.
В финале шоу Аделина и Андрей, взявшись за руки, осознали, что именно они – молодое поколение – несут ответственность за судьбы мира. Вместе с ними, держась за руки, тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи показали, что они готовы объединиться ради общего будущего.
Роль Аделины исполнила артистка балета, преподаватель современной хореографии в Московской государственной академии хореографии Аделия Галимова, а Андрея – студент ВТУ им. Щепкина на курсе В.М. Бейлиса, актер спектаклей государственного академического Малого театра Егор Кузнецов.
В финале церемонии выступила общественный посол ВФМ–2024 Полина Гагарина. Она исполнила песню «Миллион голосов».
Основные мероприятия фестиваля состоятся с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». Это более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа. Более 1500 спикеров поделятся с участниками своим опытом в различных сферах. В фестивале принимают участие 10 тыс. иностранных участников из 188 стран мира и 10 тыс. российских участников из 89 регионов нашей страны.
Возможность принять участие в мероприятии также получили подростки от 14 до 17 лет, 500 человек из России и 500 человек из-за рубежа
С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля: две тысячи иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой нашей страны.