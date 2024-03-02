Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.11 комментариев
ВКС России нанесли удар по лагерю подготовки боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удар по лагерю подготовки в Сирии и уничтожили 25 боевиков
Российская авиация ударила по лагерю подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил, в провинции Алеппо, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«Ударом ВКС России в районе населенного пункта Куббасин провинции Алеппо уничтожен лагерь подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил. Уничтожено не менее 25 террористов», – приводит слова контр-адмирала РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в 22 регионах 49 участников террористической сети, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии.
В результате ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад*» (запрещена на территории России), координацию которого осуществляли эмиссары МТО, находящиеся в Сирии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ