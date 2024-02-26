Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.0 комментариев
ФСБ задержала финансистов сирийских боевиков
ФСБ задержала в 22 регионах 49 участников террористической сети, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Согласено сообщению ЦОС, ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад*», координацию которого осуществляли эмиссары МТО, находящиеся в Сирии, передает ТАСС.
Там добавили, что на территории 22 российских регионов задержано 49 участников террористической сети, причастных к сбору и перечислению денежных средств на нужды сирийских боевиков.
Ранее ФСБ и МВД задержали четверых человек из числа главарей и рядовых участников террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад*», которые вербовали и переправляли рекрутов, финансировали террористов в Сирии, а также призывали к совершению терактов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ