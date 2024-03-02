Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.9 комментариев
Средства ПВО поразили воздушные цели над Финским заливом
Губернатор Дрозденко: В Ленобласти сработали средства ПВО, поражены воздушные цели
Средства ПВО сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
О работе средств ПВО в Ленинградской области Дрозденко написал в своем Telegram-канале. Также он опубликовал момент поражения воздушной цели. По его словам, жертв и разрушений нет.
Между тем, экстренные службы направлены в район Санкт-Петербургского порта Бронка из-за сообщений об инциденте, чтобы выяснить ситуацию, передает ТАСС со ссылкой на власти Петродворцового района Петербурга.
Ранее жители Ленинградской области массово сообщили экстренным службам о напугавших их якобы «хлопках и взрывах» над Финским заливом, Источник РИА «Новости» сообщил, что поступали звонки по линии 112 от жителей Ломоносовского района Ленобласти.
По словам сотрудника ЕДДС, соответствующие сообщения поступали, в частности, от жителей деревни Пеники и Малая Ижора.
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