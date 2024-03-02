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    2 марта 2024, 19:00 • Происшествия

    Появление дрона в Петербурге потребует от России решительных мер

    Военный эксперт Бартош: Появление дрона в Петербурге потребует от России решительных мер

    Появление дрона в Петербурге потребует от России решительных мер
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города.

    В субботу утром в Санкт-Петербурге на пятиэтажный жилой дом №161 на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе упали обломки беспилотника. В результате выбило окна, а балконы оказались повреждены на двух этажах. Несколько обломков упали на соседний дом (№159, корпус 2), где тоже были выбиты несколько окон и повреждена обшивка балконов.

    Судя по видео инцидента, в момент взрыва беспилотник находился в небе, а при падении его обломки задели два дома. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, также отчетливо слышен звук мотора и мощный взрыв. По предварительной информации, медпомощь потребовалась шести жителям, в частности 92-летнюю женщину госпитализировали из-за симптомов реакции на стресс.

    Изначально не сообщалось, что могло быть причиной ЧП, но позже в Росгвардии подтвердили версию о беспилотнике. О том, что причиной ЧП стал именно беспилотник, сообщали многочисленные Telegram-каналы, а также местное издание «Фонтанка» со ссылкой на свои источники. В разговоре с газетой жильцы рассказали о причиненном их имуществу ущербе. «Даже косяк дверной выбило. Мы из дома напротив – 159. Мы проснулись, думали, что балконы обрушились. Потом началось везде – машины запищали. Окна все улетели в квартиру. Звон стекол был», – рассказала одна из жительниц.

    Оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов, который днем лично осмотрел место происшествия. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация, а квартиры отремонтируют за счет города.

    Значительно оказалась повреждены 11 балконов. На втором этаже пробито окно, на наружной стене видна копоть. К вечеру начался демонтаж поврежденной обшивки балконов и остекления. По данным РИА «Новости», на фасаде дома №161 работали промышленные альпинисты. Конструкции и мусор уже вывезены с территории.

    Жильцы дома №159, корпус 2 к вечеру уже смогли вернуться в свои квартиры. А жильцы дома №161, который наиболее поврежден, пока попасть домой не могут, потому что продолжаются следственные действия.

    О том, что это за дрон и откуда он прилетел, официально пока не сообщалось. Впервые Петербург был атакован украинским дроном в ночь на 18 января. БПЛА перехватили силы противовоздушной обороны над Ленобластью. Обломки рухнули на территории Петербургского нефтяного терминала. По неофициальным данным, размах крыльев дрона составлял шесть метров, он переносил около 3 кг взрывчатки.  В результате инцидента аэропорт Пулково не принимал самолеты в течение получаса. В субботу Пулково работал штатно.

    Украина регулярно атакует российскую территорию беспилотниками. Подобные инциденты чаще происходят в приграничных регионах. Так, в субботу в Брянской области в результате атаки украинского дрона пострадала группа следователей СК, работавшая на приграничной территории. По данным СК, сдетонировало взрывное устройство, сброшенное с БПЛА.

    В экспертной среде считают, что России нужно предпринимать дополнительные решительные меры, чтобы эффективнее уничтожать украинские беспилотники на подлете к городам. «Еще предстоит разобраться, откуда стартовал беспилотник, как получилось, что он смог долететь до Санкт-Петербурга. Затем следует принять соответствующие меры. Я не сомневаюсь, что у России есть силы и средства противостоять подобным угрозам», – считает полковник в отставке, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин,

    Цель подобных атак – запугивание населения, «особенно в период выхода на финишную прямую президентской избирательной кампании». «У наших противников ничего не получится. В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин четко сказал о народной поддержке СВО и выполнении всех поставленных задач», – напомнил собеседник.

    Кошкин призвал наращивать возможности для того, чтобы эффективнее реагировать на подобные угрозы в будущем. «У нас обширная территория, под каждым кустом не поставишь РЛС и установки по уничтожению воздушных целей. Но при этом есть возможности и средства, которые обеспечат надежное прикрытие и безопасность страны в целом от подобного рода террористических атак», – уверен эксперт. 

    В свою очередь член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош убежден, что

    целью беспилотника была местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП

    но из-за сбоя в навигационной системе дрон упал в другом месте. «Скорее всего, беспилотник был запущен с территории России. Его могли доставить с Украины в окрестности Санкт-Петербурга и запустить оттуда», – предположил эксперт. 

    Бартош убежден, что в ответ нужно выполнить целый комплекс мероприятий, в том числе наносить ракетные удары по украинским заводам по производству дронов. «Также нужно усиливать систему ПВО, укреплять системы по наблюдению за воздушным пространством», – уверен собеседник. 

    Специалист согласен с тем, что данная атака была предпринята Киевом с целью запугать людей перед президентскими выборами. «В ближайшие дни возможно более интенсивное применение дронов и более интенсивные боевые действия на фронте. Это один из приемов противника», – предупредил Бартош.

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    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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