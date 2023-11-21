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    21 ноября 2023, 23:00

    Российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ

    Эксперты оценили темпы развития производства боевых дронов в России

    Российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная,
    Евгений Поздняков

    Россия в 16 раз увеличила объемы поставок беспилотников в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны. Однако в экспертном сообществе допускают, что на деле эти показатели могут быть выше. Какие задачи сейчас решают БПЛА и почему они стали предопределять исход боев?

    Объемы поставок в войска беспилотников в сравнении с началом прошлого года увеличились в 16 раз. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в этом году все основные задания нацелены на оперативное оснащение группировок войск необходимым имуществом и техникой.

    Увеличились также объемы поставок основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения – в 4,9 раза, бронетанкового вооружения – более чем в три раза, а средств поражения – в 12 раз.

    Вместе с тем, как показывает практика применения беспилотников в зоне спецоперации, Россия уже сейчас побеждает в противостоянии БПЛА на Украине, писала ранее американская газета The Washington Post. «У Москвы, похоже, больше запасов. […] Российские команды поражают второстепенные цели или задействуют два дрона одновременно», – подчеркивает издание.

    «На передовой Россия лишила Украину первоначального преимущества в тактических БПЛА, составлявшего три к одному», – писало европейское издание The Economist. Наибольшее негодование звучит в адрес «Ланцетов». По словам представителей ВСУ, эти дроны показывают «чудеса технического усовершенствования». В американской прессе новую версию «Ланцетов» и вовсе называют серьезной угрозой. А министерство обороны Британии утверждает, что «Ланцеты» – это лучшее оружие России.

    Кроме того, в сентябре стало известно, что выпуск дронов-камикадзе «Куб», «Ланцет», а также БПЛА «Гранат» и «Тахион» будет кратно увеличен благодаря расширению возможностей производства беспилотников. Об этом писало издание РБК. Как отмечал индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, госкорпорация отлично справляется с реализацией заказа Минобороны.

    В экспертном сообществе отмечают – беспилотник стал неотъемлемой частью ведения боевых действий. Кто имеет качественное и количественное преимущество в этой области, тот зачастую и предопределяет исход боев. Вместе с тем, говорят собеседники газеты ВЗГЛЯД, России не стоит останавливаться на достигнутом, ведь некоторые типы дронов – одноразовые, они требуют почти непрерывных поставок.

    Министерство обороны России проделало огромную работу по обеспечению армии дронами, акцентирует военный эксперт Юрий Кнутов. «Именно военное ведомство поставляет основную часть беспилотников на фронт. Кроме того, в нашей стране становится все больше предприятий, способных производить БПЛА», – сказал он.

    «Но надо понимать, что есть еще и волонтеры, которые также передают дроны на фронт. И я полагаю, что на деле объем поставок вырос даже не в 16 раз, а значительно больше. И это не может не радовать, поскольку в зоне СВО нужны все типы аппаратов», – рассуждает аналитик.

    По словам спикера, нужда в конкретном виде беспилотника определяется задачами, стоящими перед тем или иным подразделением. «Если солдаты находятся в обороне, то они заинтересованы в разведке, корректировке огня и ударам по ближним тылам противника с помощью дронов-камикадзе. Для контрбатарейной борьбы используются «Ланцеты», а для обнаружения артиллерии ВСУ чаще всего применяется «Орлан-30», – поясняет он.

    «Беспилотники, равно как снаряды или патроны, сегодня стали расходным материалом, поэтому их не может быть много. Превосходство в количестве дронов над противником – одна из неотъемлемых составляющих победы в современном сражении»,

     – указывает Кнутов. Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Василий Кашин. «Часть беспилотников попадает на фронт через волонтеров. Точными данными по этим каналам поставок Министерство обороны, скорее всего, не обладает. Однако наибольшие объемы поступают именно через закупки военного ведомства», – говорит он.

    Одним из главных прорывов в области беспилотной авиации собеседник называет FPV-дроны. «В начале спецоперации у нас их почти не было, сейчас же Россия серьезно превосходит Украину в этом вопросе», – отмечает аналитик. Дело в том, что раньше РФ делала упор на разработку и строительство больших ударных аппаратов.

    «Однако в ходе боевых действий в зоне СВО пришло осознание, что роль данных моделей несколько переоценена, поскольку они становятся легкой мишенью для ПВО противника. Вместе с тем эти БПЛА являются неотъемлемой частью боев на море», – подчеркивает собеседник.

    «Что же касается FPV-дронов, то они применяются сотнями или даже тысячами. Пожалуй, в настоящее время это и есть главное орудие боев.

    Речь идет о дешевых аппаратах, которыми управляют наши бойцы в очках виртуальной реальности. Чаще всего задача данных устройств с максимальной эффективностью реализовать один заряд, врезавшись в нужную цель на полной скорости», – уточняет Кашин.

    «Огромную значимость приобрели и малые разведывательные БПЛА как самолетного, так и квадрокоптерного типа, используемые для подсветки целей управляемым боеприпасам и корректировки огня. Благодаря им применение противником техники и личного состава в больших количествах в одном месте стало невозможным», – акцентирует эксперт.

    Также открываются качественно иные возможности для артиллерии, продолжает эксперт. Теперь установки могут в кратчайшие сроки реагировать на изменения в положении объектов, считает он.

    «Россия действительно серьезно наращивает поставки беспилотников на фронт. Но учитывая, что некоторые типы дронов сугубо одноразовые, нам необходимо непрерывно увеличивать их число. Кроме того, важно делать упор на производство собственных комплектующих в этой области», – заключил Кашин.

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