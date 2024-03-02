Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.4 комментария
Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ВС России пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам на территории России, сообщили в Министерстве.
Согласно сообщению в Telegram-канале ведомства, дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.
Ранее украинский беспилотник атаковал следственную группу Следственного комитета (СК) России, работающую в приграничной зоне Брянской области, четыре сотрудника ведомства ранены.