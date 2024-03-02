Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.2 комментария
ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на сотрудников СК в Брянской области
После атаки беспилотника ВСУ в Брянской области ранены четыре сотрудника СК
Украинский беспилотник атаковал следственную группу Следственного комитета (СК) России, работающую в приграничной зоне Брянской области, четыре сотрудника ведомства получили различные ранения, сообщили в Следственном комитете.
Следственная группа работала Стародубском муниципальном округе Брянской области, когда украинский беспилотник сбросил на них взрывное устройство. Ранены следователь и следователь-криминалист, еще двое сотрудников ведомства контужены, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.
В СК заявили, что установят всех причастных к данному преступлению, а также действиям каждого их них будет дана надлежащая правовая оценка.
Ранее украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника над Горловкой в ДНР.