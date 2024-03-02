Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.3 комментария
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона над Горловкой
Мэр Иван Приходько: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона над Горловкой
Украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника над Горловкой в ДНР, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
В своем Telegram-канале он указал, что украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с дрона на гражданский автомобиль около поселка Стальсбыт в Никитовском районе Горловки.
По словам Приходько, есть пострадавшие и погибшие.
В конце февраля поселки шахты им. Н. А. Изотова и Стальсбыт Никитского района Горловки были обесточены в результате обстрелов украинскими военными.