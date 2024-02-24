Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.5 комментариев
Поселки Никитского района Горловки обесточены из-за обстрелов ВСУ
Мэр Горловки Приходько: Поселки Никитского района обесточены после обстрелов ВСУ
Поселки шахты им. Н. А. Изотова и Стальсбыт Никитского района Горловки обесточены в результате обстрелов украинскими военными, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
В своем Telegram-канале он указал, что обстрелом ВФУ обесточены поселки шахты имени Н. А. Изотова и Стальсбыт в Никитовском районе Горловки.
По словам мэра, электроснабжение населенных пунктов в скором времени будет восстановлено.
Накануне мирные жители получили ранения при ракетном обстреле Горловки со стороны ВСУ.