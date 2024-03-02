Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.4 комментария
Рогов сообщил о возобновлении штурма в районе Работино
ВС России возобновили штурмовые действия около Работино в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, еще накануне солдаты ВС России находились в активной обороне, но уже в субботу штурмовые действия возобновились, передает ТАСС.
Ночью работали экипажи тяжелых огнеметных систем. В данный момент ВСУ продолжают переброску подкреплений на этот участок линии через Новоданиловку.
Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении.