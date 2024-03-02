ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, ВСУ за сутки потеряли почти 400 человек

Tекст: Вера Басилая

Российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка ДНР, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установки «АS-90» , «Krab», три установки «Гвоздика», три гаубицы Д-20, буксируемое орудие М119 производства США, боевая машина ЗРК «Стрела-10», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также станция радиоэлектронной борьбы, следует из сообщения в Telegram-канале Министерства обороны.

Также на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодных рубежей и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое ДНР.

В районах населенных пунктов Петровское, Ленинское и Орловка ДНР отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Противник потерял до 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» производства США, а также гаубицу «Мста-Б».

Кроме того, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар и Старомайорское ДНР. ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и гаубица «Мста-Б».

На Купянском направлении ВС России улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и Терны ДНР. Потери ВСУ – до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» нанесла огневое поражение бригадам ВСУ возле населенных пунктов Ивановка Херсонской области и Работино, Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов.

Всего за сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены живая сила и военная техника в 112 районах.

Средствами ПВО в течение суток сбито пять крылатых ракет Storm Shadow, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов.