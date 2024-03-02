Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.2 комментария
ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, ВСУ за сутки потеряли почти 400 человек
На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли свыше 390 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка ДНР, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установки «АS-90» , «Krab», три установки «Гвоздика», три гаубицы Д-20, буксируемое орудие М119 производства США, боевая машина ЗРК «Стрела-10», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также станция радиоэлектронной борьбы, следует из сообщения в Telegram-канале Министерства обороны.
Также на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодных рубежей и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое ДНР.
В районах населенных пунктов Петровское, Ленинское и Орловка ДНР отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Противник потерял до 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» производства США, а также гаубицу «Мста-Б».
Кроме того, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар и Старомайорское ДНР. ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и гаубица «Мста-Б».
На Купянском направлении ВС России улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и Терны ДНР. Потери ВСУ – до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Херсонском направлении группировка «Днепр» нанесла огневое поражение бригадам ВСУ возле населенных пунктов Ивановка Херсонской области и Работино, Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов.
Всего за сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены живая сила и военная техника в 112 районах.
Средствами ПВО в течение суток сбито пять крылатых ракет Storm Shadow, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов.