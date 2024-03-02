Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.0 комментариев
ВС РФ «Ланцетами» уничтожили Hummer и шведскую БМП Украины
Войска группировки «Запад» выявили и уничтожили беспилотниками «Ланцет» на купянском направлении американский Hummer и шведскую боевую машину пехоты, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Средства ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата: три «Фурии» и «Лелека-100», сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
Также на этом направлении были уничтожены до 150 военных, боевая машина пехоты, БТР-60, четыре минометных расчета, бронемашина «Сенатор» и пикап.
Ранее ВС России уничтожили словацкую САУ Zuzana.