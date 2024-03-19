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    Глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне»
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские за рубежом тоже выбрали Россию

    Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис На выборах президента ценится каждый голос

    В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.

    0 комментариев
    19 марта 2024, 09:09 • Новости дня

    FT: ЕС вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии

    FT: Евросоюз вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну

    FT: ЕС вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия скоро введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну, сообщила газета Financial Times.

    По данным издания, такой шаг должен привести к увеличению цен на зерно как минимум на 50% и снизить спрос на него, передает ТАСС.

    Как утверждает FT, пошлины в размере 50% будут введены также на российские и белорусские семена масличных культур, а также на продукты их переработки.

    Ранее Европарламент не согласовал продление беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины в ЕС. Как заявил в беседе с газетой ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, Еврокомиссия может запретить ввоз зерна с Украины, но не хочет этого делать.

    18 марта 2024, 17:21 • Новости дня
    Глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне»

    Глава Евросовета Мишель призвал ЕС нарастить заказы вооружений и «готовиться к войне»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Европейского союза должны повысить свои заказы вооружений и боеприпасов у европейской промышленности в два раза к 2030 году, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Государства ЕС должны удвоить заказы вооружений, чтобы «готовиться к войне, желая мира», заявил Мишель в своей статье для портала Euractiv, передает РИА «Новости».

    Удвоение заказов даст «больше предсказуемости» компаниям в Европе, многолетние контракты позволят расширить производства оружия.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как европейские политики видят окончание конфликта на украинской территории.

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    18 марта 2024, 17:43 • Новости дня
    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО

    Военный эксперт Бартош: Размещение базы НАТО в Румынии даст альянсу ряд стратегических и логистических преимуществ

    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Особенности географического положения Румынии делают эту страну крайне привлекательной для наращивания присутствия сил НАТО. Близость к России и Сербии, а также выход к Черному морю дают строящейся в Румынии военной базе колоссальные логистические возможности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно о начале создания крупнейшей в ЕС базы НАТО в Румынии.

    «Выбор Румынии в качестве страны для размещения самой крупной европейской базы НАТО не случаен. Руководство альянса убедилось в невозможности быстрого завершения конфликта на Украине. Ставка на «блицкриг» не сыграла. Теперь объединение готовится к затяжному противостоянию с Россией», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «В связи с этим усиление южных рубежей НАТО выглядит вполне логичным шагом. Румыния расположена в непосредственной близости к зоне СВО. Таким образом, страна имеет колоссальную стратегическую ценность. Кроме того, она граничит с Сербией, а значит, наращивание присутствия альянса на этой территории также усилит давление и на Белград», – отмечает он.

    «В перспективе длительной конфронтации с Россией это дает альянсу широкие возможности для маневрирования. Не стоит забывать и о выходе к Черному морю. В Румынии расположен крупный порт – Констанца. Строительство базы приведет к улучшению местной транспортной инфраструктуры. Соответственно, НАТО серьезно усилит логистические возможности в плане обеспечения восточных государств блока», – считает собеседник.

    «Напомню, еще в середине 2010-х годов Бухарест одобрил строительство базы ПРО в городе Девеселу. Имеющиеся там комплексы обезопасят воздвигаемые в стране военные объекты. Параллельно с этим альянс работает и над наращиванием присутствия в Албании. Речь идет о комплексном подходе: НАТО вцепилось в европейский юг мертвой хваткой и ослаблять ее не планирует», – подчеркивает эксперт.

    «В связи с этим России важно усилить присутствие в Черном море. Нам стоит продолжить планомерное развитие флота. Однако нам нельзя позволять альянсу ввязывать нас в игру на их правилах. Они пытаются спровоцировать нас путем постоянного повышения ставок к гонке вооружений, однако Москва привыкла реагировать на подобные вызовы взвешенно и мудро», –  резюмирует Бартош.

    Ранее в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европы базы НАТО. Об этом сообщает Euronews. Военный объект займет территорию площадью в 2,8 тыс. гектаров и будет расположен в округе Констанцы. По предварительным подсчетам, стоимость проекта оценивается 2,5 млрд евро. Возводимая инфраструктура сможет принять до 10 тыс. солдат альянса и членов их семей.

    Строительство осуществляется на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану». В настоящее время ведутся работы по созданию подъездных дорог и электросети. Вскоре начнется конструирование новой взлетно-посадочной полосы. В дальнейшем планируется перейти к возведению нового аэродрома.

    «Мы также работаем над возможностью максимальной реализации наземного потенциала базы, что позволит быстро реагировать на изменения в ситуации в сфере безопасности», – поделился деталями строительства Николае Крецу, командир «Михаила Когэлничану».

    Кроме того, ведется проектировка гражданской инфраструктуры на территории военного объекта. На территории базы будут построены жилые помещения, ясли, детские сады, школы, магазины, аптеки и госпиталь. Издание подчеркивает: если задуманные планы осуществятся, то база в Румынии значительно превзойдет по своим масштабам немецкий «Рамштайн».

    «Новый объект станет важнейшим пунктом НАТО, располагающимся в непосредственной близости к южным территориям Украины. Не нужно надеяться, что конфликт завершится в этом или 2025 году. Речь идет о долгосрочном противостоянии», – цитирует газета политического аналитика Дорина Попеску.

    Напомним, еще в 2010 году президент Румынии Траян Бэсеску дал согласие на размещение ракет-перехватчиков альянса на территории военно-воздушной базы Девеселу. В 2014-м на территорию страны были привезены многоцелевые зенитные комплексы Aegis Ashore, оснащенные боеприпасами модели SM-3.

    Усиление НАТО на юге Европы носит комплексный характер. Так, в марте объединение закончило модернизацию бывшей советской базы в Албании, сообщали РБК. Для Тираны этот проект стал крупнейшим в рамках взаимодействия с альянсом за последнее десятилетие. Общая сумма трат на данную инфраструктуру составила 50 млн евро.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что из Румынии в зону спецоперации прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.

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    18 марта 2024, 15:16 • Новости дня
    Моди поздравил Путина с победой на выборах президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

    «Горячие поздравления его превосходительству господину Владимиру Путину в связи с его переизбранием на пост президента Российской Федерации», – говорится в публикации Моди на его странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее президент Палестины Махмуд Аббас поздравил Путина с победой на выборах. Также его поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси.

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    18 марта 2024, 21:58 • Новости дня
    Кулеба попросил ЕС и США о срочной помощи

    Боррель: Кулеба попросил ЕС и США о срочной помощи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к странам Евросоюза и США с просьбой оказать срочную помощь Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    В ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе Боррель сообщил, что Кулеба по видеосвязи рассказал министрам о ситуации на поле боя и приоритетных потребностях Киева, передает ТАСС.

    Этот разговор дал понять, что Западу «нужны срочные действия для Украины», заявил глава евродипломатии. «Стало ясно, что обе стороны (ЕС и США) должны ускорить принятие решения», – сказал он.

    Ранее заместитель главы министерства обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что запасы некоторых видов боеприпасов в стране снизились до критического уровня.

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    18 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    Захарова ответила Германии на слова о «незаконности» выборов президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкому правительству следовало бы обратить внимание на систему выборов в своей стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова после заявления представителя кабмина ФРГ о «незаконности» президентских выборов в России.

    «Уточните у них: когда в Германии намерены сделать систему своих выборов по-настоящему демократичной, предполагающей прямые выборы народом руководителя?» – сказала Захарова в беседе с ТАСС.

    Ранее представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что правительство Германии не признает законными президентские выборы в России.

    Коментарии (13)
    18 марта 2024, 14:12 • Новости дня
    Германия сочла «незаконными» выборы президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что немецкое правительство не признает законными президентские выборы в России.

    Отвечая на вопрос о том, как власти Германии планируют называть президента России Владимира Путина по должности – «президентом или правителем», Хофман сказала, что ввиду отсутствия диалога с российским лидером такой вопрос не стоит, передает ТАСС.

    «Но я ясно дала понять, что мы не признаем эти выборы законными», – заявила она.

    Вместе с тем представитель министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер заявил, что ведомство продолжит называть президента России просто Путиным, как и ранее.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал абсурдными высказывания из-за границы о якобы «нелегитимности» прошедших президентских выборов в России. После обработки 99,65% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

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    18 марта 2024, 12:54 • Новости дня
    Лидеры СНГ поздравили Путина с победой на выборах

    Кремль: Лидеры СНГ поздравили Путина с победой на выборах

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин провел телефонные разговоры с главами Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Ильхамом Алиевым, Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым, Садыром Жапаровым, Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиеевым, сообщили в Кремле.

    «Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике и высокую активность избирателей в ходе голосования, высказали пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В беседах затрагивались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и некоторые ключевые темы международной повестки дня, добавили в Кремле.

    Кроме того, Путина с победой на президентских выборов поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси.

    По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

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    18 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    В Евросоюзе выразили недовольство выборами президента в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз выражает недовольство в связи с прошедшими в России выборами президента, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель от имени стран сообщества заявил, что выборы якобы прошли в «в ограниченной политической обстановке».

    В заявлении Борреля сказано, что выборы якобы прошли в «обстановке сужающегося политического пространства». Это, по его утверждению, привело к «тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод», а также якобы не дало возможности многим кандидатам баллотироваться, в том числе тем, кто «выступал против российской незаконной агрессии», передает РИА «Новости».

    Боррель добавил, что это якобы лишило избирателей в России настоящего выбора и «существенно ограничило их доступ к достоверной информации».

    Кроме того, Евросоюз отказался признавать выборы, прошедшие в Крыму, Севастополе и новых регионах. В связи с проведением там выборов в ЕС пригрозили последствиями руководству России и организациям, причастным к проведению выборов в этих регионах.

    Боррель добавил, что Евросоюз будет и дальше поддерживать «российское гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания из-за границы о якобы «нелегитимности» прошедших в России выборов абсурдны.

    Глава ЦИК Элла Памфилова указывала, что явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. После обработки 99,65% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

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    18 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    Олег Царев: Крым и Севастополь с помощью России смогли обустроить цветущий регион

    Политик Олег Царев: Решение крымчан и севастопольцев десять лет назад позволило России уверенно идти по выбранному пути

    Олег Царев: Крым и Севастополь с помощью России смогли обустроить цветущий регион
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Крымчанам было непросто – на их долю выпали водная и энергетическая блокада, логистические трудности. Но люди с помощью России справились, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Олег Царев. В понедельник на Красной площади проходит митинг-концерт в честь десятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

    «Крымчанам было непросто – на их долю выпали водная и энергетическая блокада, логистические трудности. Но люди с помощью России справились, население обустраивает цветущий регион», – указал Олег Царев, политик, экс-депутат Верховной рады Украины.

    «Вслед за Крымом пошел Донбасс. И сегодня я вспоминаю своих друзей, с которыми мы начинали «Русскую весну»: Александр Захарченко, Михаил Толстых, которого мы знаем как Гиви, Арсен Павлов, он же Моторола, Алексей Мозговой. Их уже нет в живых, но они все равно рядом с нами на этом празднике», – отметил собеседник.

    Царев напомнил поговорку «русские долго запрягают, но быстро едут». «Десять лет в масштабах истории – это не так много. Но с точки зрения простого человека – это длинный период. Поэтому сейчас нам стоит поторопить историю, ускорить стрелки часов. Сегодня этим занимаются наши военные в зоне СВО», – заключил он.

    Напомним, 18 марта отмечается десятая годовщина вхождения Крыма в состав России. В честь этого исторического события на Красной площади проходит митинг-концерт. Со сцены к участникам концерта обратился президент Владимир Путин. «Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», – сказал глава государства.

    Он подчеркнул, что Крым – это не только стратегически важная территория, история страны, ее традиции и гордость: «Севастопольцы, крымчане – они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи».

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как полуостров преобразился за десять лет в составе России.

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    18 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Белгород пострадали два человека

    Гладков: Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, есть пострадавшие

    При атаке ВСУ на Белгород пострадали два человека
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В медучреждения доставлены женщина с осколочным ранением грудной клетки и мужчина с осколочными ранениями верхней конечности, им оказывается необходимая помощь, написал Гладков в своем Telegram-канале.

    В результате украинской атаки повреждены шесть квартир в трех многоквартирных домах, три хозяйственных субъекта и шесть автомобилей, сообщил глава Белгородской области. Повреждения также получили теплица и забор на одном из предприятий региона.

    В Белгородском районе в поселке Октябрьский в результате обстрела со стороны ВСУ выбило окна, посечены кровля и дверь в здании производственного предприятия, в поселке Дубовое пробита кровля одного из частных домов, сообщил Гладков.

    В поселке Разумное выбиты окна в восьми квартирах одного многоквартирного дома, в трех частных домовладениях посечены окна и кровли, повреждены 22 автомобиля.

    «Оперативные службы работают на местах. Подомовой обход продолжается», – написал глава Белгородской области.

    Накануне ВСУ обстреляли детсад в Белгороде.

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    19 марта 2024, 02:24 • Новости дня
    Франция призвала ограничить ввоз сельхозпродукции с Украины

    Франция присоединилась к протестам Польши против ввоза сельхозпродукции с Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция присоединилась к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины.

    «Франция... угрожает сорвать переговоры по продлению для Киева права свободной торговли с Евросоюзом еще на год», – сообщает газета Politico со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов, передает ТАСС.

    Отмечается, что 19 марта должны состояться переговоры между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом, на которых планируется решить судьбу импорта украинской продукции.

    По оценкам Еврокомиссии, потенциальные убытки Украины от потери торговых льгот оцениваются в 1,2 млрд евро.

    Ранее сообщалось, что испанские фермеры перекрыли тракторами центр Мадрида, требуя «конкретных и решительных мер» по улучшению положения в аграрной сфере.

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    18 марта 2024, 16:02 • Новости дня
    Боррель назвал дату решения ЕС по российским активам

    Боррель: ЕС 18 марта может договориться об использовании российских активов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил, что главы МИД ЕС 18 марта добьются политического консенсуса по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Украины.

    По его словам, он планирует добиться окончательного согласования решения по использованию непредвиденных доходов от замороженных российских активов, передает РИА «Новости».

    Боррель добавил, что такое решение позволит использовать доходы, а не сами средства, а деньги пойдут на усиление возможностей по финансированию ВСУ.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных в Европе российских активов пойдут на оказание военной помощи ВСУ.

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    18 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах

    Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Владимиром Путиным развитие взаимовыгодного сотрудничества

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры, в ходе которых принц поздравил Путина с победой на президентских выборах и выразил готовность развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество двух стран.

    «С обеих сторон выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Российской Федерацией и Саудовской Аравией», – сообщает пресс-служба президента России на официальном сайте Кремля.

    Отмечается, что в ходе разговора констатирована эффективность координации двух стран в формате «ОПЕК плюс».

    Также Путин просил передать наилучшие пожелания Королю Саудовской Аравии и поздравил народ Королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан.

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    18 марта 2024, 20:30 • Новости дня
    Герой России морпех Казымов: Возвращение Крыма в Россию дало стране импульс для новых побед
    Герой России морпех Казымов: Возвращение Крыма в Россию дало стране импульс для новых побед
    @ REUTERS/Maxim Shemetov

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия стала большой семьей, где каждый готов прийти на помощь. Десять лет назад мы поддержали выбор крымчан и севастопольцев, а сегодня оказываем поддержку новым регионам и уверенно идем к победе в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД Герой России, морпех Эдуард Казымов. В понедельник на Красной площади проходит митинг-концерт, приуроченный к десятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

    «Свой выбор крымчане и севастопольцы сделали в 2014 году. И это дало нашей стране импульс для новых побед и свершений. Сейчас мы чувствуем себя как одна большая семья, готовая помочь не только полуострову, но и новым регионам, которые совсем недавно вернулись домой», – сказал Герой России Эдуард Казымов, командир десантно-штурмовой роты 40-й бригады морской пехоты.

    «Я не понаслышке знаю, что бойцы в зоне СВО убеждены в правильности решения о начале спецоперации. Они поддерживают Верховного главнокомандующего. Именно поэтому мы продолжаем свою работу и добываем очередную победу для нашей большой страны», – добавляет собеседник.

    «Что немаловажно, цели, обозначенные президентом, близки не только военным, но и абсолютному большинству сограждан. Если бы это было не так, то мы бы просто не увидели ни исторического рекорда по явке на выборах, ни столь уверенной победы Владимира Путина», – рассуждает спикер.

    «Да, сегодняшний день объединяет два знаменательных события – юбилей возвращения домой Крыма и победа нашего Верховного главнокомандующего на выборах. От этого на душе есть четкое ощущение победы и уверенности в стабильности нашего будущего», – пояснил Владислав Головин, Герой России. Ранее морпех участвовал в освобождении Мариуполя.

    «Сегодняшний праздник ярко показывает, насколько сплочен наш народ, как все мы горим одной идеей», – отметил собеседник.

    В понедельник на Красной площади стартовал митинг-концерт «Десять лет в родной гавани», посвященный десятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. К собравшимся обратился глава государства Владимир Путин. В своей речи он подчеркнул, что Крым – не только стратегически важная территория, это прежде всего люди, которые никогда не разделяли себя с Россией. Президент также подчеркнул, что путь Донбасса и Новороссии на Родину оказался трагичнее, чем у Крыма, но теперь все вместе. Свое выступление он завершил словами «Да здравствует Россия!» и спел гимн с остальными участниками митинга-концерта.

    На главной площади страны собрались десятки тысяч людей, многие держат в руках российский триколор. К гостям по видеосвязи обратились глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на самой сцене проходит выступление известных артистов.

    В числе выступающих – Николай Басков, Николай Расторгуев и группа «Любэ», Полина Гагарина, Ольга Кормухина и другие. Шахматист Сергей Карякин и артист Александр Скляр прибыли на концерт прямо из освобожденной Авдеевки.

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    18 марта 2024, 20:15 • Новости дня
    Депутат: 10 лет назад в Крыму Россия расправила крылья

    Депутат Матвейчев: В 2014 году Москва ясно и четко дала понять всему миру, что возвращает полноту своего суверенитета

    Депутат: 10 лет назад в Крыму Россия расправила крылья
    @ Олег Смыслов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мы и сегодня продолжаем идти по заданному пути национального возрождения. Он будет непрост и долог. Однако радость и счастье от событий десятилетней давности придает уверенности нашему обществу, что все лучшее впереди, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. 18 марта отмечается десятая годовщина вхождения Крыма в состав России.

    «Мне удалось лично наблюдать за воссоединением Крыма с Россией. Тогда, в 2014 году, я был в составе особой группы, готовившей референдум. На участках голосования царила непередаваемая атмосфера праздника. Ветераны приходили с медалями и наградами, мужчины и женщины приводили своих детей. Сотни улыбок!» – сказал Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Даже в Бахчисарае на референдуме присутствовали представители диаспоры крымских татар. Вопреки фейкам западной пропаганды, они тоже радостно приветствовали воссоединение полуострова с Родиной. Мероприятие получилось масштабным и по-настоящему народным. Историю творили непосредственно жители республики, и это непреложный факт», – отмечает он.

    «Конечно, огромную роль в произошедшем сыграл и Владимир Путин. Он прекрасно осознавал, что решение о вхождении Крыма в состав России будет негативно воспринято Вашингтоном и Брюсселем. Однако пойти против общества президент не мог. Месяц промедления, без преувеличения, мог привести к ужасающим последствиям для полуострова», – подчеркивает собеседник.

    Он пояснил, что Крым был «на карандаше» у украинской постмайданной власти. «Однако народная воля и усилия российского лидера сделали невозможное. Тогда, в 2014 году, Москва ясно и четко дала понять всему миру, что она возвращает полноту своего суверенитета. Именно на полуострове наша страна расправила крылья», – акцентирует депутат.

    «Мы и сегодня продолжаем идти по заданному пути национального возрождения. Он будет непрост и долог: травинке достаточно нескольких дней, чтобы взойти, а мощный и сильный дуб раскидывает свои ветви в течение столетий. Однако радость и счастье от событий десятилетней давности придает уверенности нашему обществу, что все лучшее впереди», – резюмирует Матвейчев.

    18 марта отмечается десятая годовщина вхождения Крыма в состав России. В честь этого исторического события на Красной площади проходит митинг-концерт, в котором приняли участие Николай Басков, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и группа «Любэ» и многие другие.

    Также к участникам митинга-концерта обратился президент Владимир Путин. «Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», – сказал Путин. Он подчеркнул, что Крым – это не только стратегически важная территория, это не только история страны, ее традиции и гордость: «Крым – это прежде всего люди: севастопольцы, крымчане. Они – наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество, они никогда не разделяли себя с Россией. И именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи».

    Также Путин вместе с участниками и зрителями концерта спел гимн России. «Да здравствует Россия!» – заявил он после  исполнения гимна.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как полуостров преобразился за десять лет в составе России.

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