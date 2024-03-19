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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские за рубежом тоже выбрали Россию

    Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис На выборах президента ценится каждый голос

    В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Для Донбасса это были необычные выборы

    Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.

    3 комментария
    19 марта 2024, 02:59 • Новости дня

    В Польше упал американский разведывательный беспилотник MQ9 Reaper

    Беспилотник MQ9 Reaper Вооруженных сил США совершил «экстренную посадку» в Польше в ненаселенной местности

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США совершил экстренную в районе города Мирославец посадку после потери связи при выполнении плановых учений в Польше, сообщило генеральное командование Вооруженных сил страны.

    «Приземление произошло в соответствии с процедурами на охраняемой ненаселенной территории», – передает сообщение командования ТАСС.

    Отмечается, что инцидент произошел 18 марта после 23 часов (01:00 мск 19 марта). Состояние упавшего аппарата не раскрывается. Место падения беспилотника оцепили спецслужбы, которые ведут расследование.

    Ранее сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник над Воронежем. Пострадавших и существенных последствий на земле нет.

    17 марта 2024, 10:44 • Новости дня
    Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ комплексы для уничтожения дронов

    МО: Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ новые огневые точки для уничтожения дронов

    Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ комплексы для уничтожения дронов
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа поручил установить на кораблях Черноморского флота дополнительные огневые средства для поражения беспилотников противника, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, Шойгу поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника, передает ТАСС.

    Как заявил министр обороны России, необходимо каждый день проводить тренировки с личным составом по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Шойгу добавил, что тренировки необходимо проводить днем и ночью, чтобы у все экипажи были готовы.

    В МО добавили, что Шойгу также поручил повышать живучесть кораблей и судов и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота.

    В военном ведомстве отметили также, что министр обороны России заслушал доклады командования Черноморского флота по обстановке, характеру действий противника и выполнению подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.

    Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что удары Украины по кораблям ЧФ России наносились ракетами, поставленными НАТО.

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    17 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ

    Кирби: ВСУ из-за отсутствия снарядов начали отступление на Донбассе

    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отступают на вторую и третью линию обороны из-за неспособности противостоять ВС России, Украине срочно нужны боеприпасы, которые подходят к концу, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС.

    Кирби, заявив об отступлении ВСУ, призвал страны НАТО помочь Украине. Кроме того, он назвал важным получение дополнительного финансирования, «потому что сейчас украинские командиры на поле боя буквально принимают решения о жизни и смерти», передает ТАСС.

    Кроме того, Кирби также заявил, что в Белом доме обеспокоены состоянием боеготовности США и ее запасами вооружений из-за поставок Киеву. По его словам, в Вашингтоне должны удостовериться, что каждый поставляемый пакет военной помощи Украине не нанесет ущерба нацбезопасности США.

    Он также пояснил, что США делают все, чтобы пополнить свои запасы вооружения.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

    В Киеве заявили о беспокойстве из-за грозящих потерь больших территорий к лету без помощи США.

    Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о готовности Киева получить от США кредит вместо безвозвратной помощи.

    Напомним, Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов, который будет включать ПЗРК Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 ПТРК, патроны, взрывчатку, запчасти для военной техники и другие средства.

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    17 марта 2024, 23:35 • Новости дня
    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России

    Захарова заявила о бесновании Запада по методичке после выборов президента в России

    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны беснуются после выборов президента в России и повторяют фразы о якобы несправедливых и несвободных выборах согласно методичкам, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале  прокомментировала заявления МИД Германии и Белого дома о «несвободных и несправедливых выборах» в России цитатой из Библии.

    «Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения; но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха», 3-я Царств 18 глава, стих 29,»,  – написала Захарова, отметив, что западные страны «беснуются по методичке».

    «Кто следующий? Серебряных пуль у нас на всех нападающих вурдалаков хватит!» – добавила дипломат.

    Между тем, вслед за Белым домом и МИД ФРГ глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы президента России «несвободными и несправедливыми» из-за якобы незаконного проведения выборов «на территории Украины», без независимого мониторинга со стороны ОБСЕ.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что оценка Вашингтоном выборов президента России не отразится на их легитимности.

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    18 марта 2024, 14:31 • Новости дня
    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»

    «Царьград»: В утечке данных Пентагона есть сведения о «Бахмутской мясорубке»

    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра рассекретил в чате в Discord планы НАТО о помощи ВСУ, а также материалы о боях за Артемовск и так называемой операции «Бахмутская мясорубка».

    Тейшейра, по информации «Царьграда», переснимал ценные документы с бумажных носителей и публиковал их в Discord. Такой масштабной утечки секретных данных, которую организовал Тейшейра, не было со времен Эдварда Сноудена, отмечается в статье.

    Так, американский военнослужащий публиковал секретные данные Пентагона о состоянии «конфликта России и Украины» на 1 марта 2023 года, в которых, в частности, сообщалось, что С-300 и ЗРК «Бук» обеспечивают 89% всего воздушного прикрытия Украины. При этом боезапас «Буков», согласно размещенным данным, будет полностью исчерпан к 31 марта 2023-го, а С-300 – ко 2 мая 2023 года.

    Один из других документов имеет заголовок «Украинские силы в Бахмуте почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации». Кроме того, слитые данные подтверждают прямое участие натовских военных специалистов в сборке и наладке западной военной техники, которую поставляли для нужд ВСУ.

    «Утечка Тейшейры должна была нанести мощный удар по планам НАТО», – говорится в публикации.

    Напомним, Тейшейра, обвиняемый в утечке данных Пентагона, находится под стражей по решению суда в Бостоне.

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    16 марта 2024, 14:34 • Новости дня
    В окружении Макрона заявили, что «Шольц бежит в бункер, когда Путин кашляет»

    Советник Макрона заявил, что «Шольц бежит в бункер, когда Путин кашляет»

    В окружении Макрона заявили, что «Шольц бежит в бункер, когда Путин кашляет»
    @ Kira Hofmann/photothek/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Советник президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что, когда «Путин кашляет, Шольц тут же бежит искать бункер», пишет The Times.

    В Telegram-канале «RT на русском» отмечается, что газета подчеркивает неловкое положение Германии из-за отказа отправлять Украине ракеты Taurus после встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

    Ранее в Италии раскритиковали встречу лидеров ФРГ, Польши и Франции по Украине.

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    16 марта 2024, 07:45 • Новости дня
    Маск: США из-за Украины по глупости истощили свои запасы оружия

    Илон Маск согласился, что США из-за Украины по глупости истощили свои запасы оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с тем, что США по глупости истощили все свои запасы оружия из-за конфликта на Украине, который можно было легко избежать.

    «Неоконсерваторы действуют так, будто американская мощь безгранична. Они отказываются признавать компромиссы и расставлять приоритеты. В результате Америка по глупости истощила свои запасы в ходе прокси-войны на Украине, которую легко можно было избежать», – согласился Маск с комментарием миллиардера Дэвида Сакса в своем микроблоге, сообщает ТАСС.

    Маск также заявил, что помощь США Украине лишь приносит в жертву ее молодежь без какого-либо прогресса в конфликте.

    Ранее Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии.

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    17 марта 2024, 20:37 • Новости дня
    Захарова о выборах за границей: Они хотели как хуже, а получилось по-нашему

    Захарова заявила о безуспешных попытках Запада сорвать участие россиян в выборах президента России

    Захарова о выборах за границей: Они хотели как хуже, а получилось по-нашему
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россияне за рубежом отвергли призывы маргиналов и выстроились в очереди не на акциях протеста, а чтобы сделать свой свободный выбор и проголосовать на выборах президента России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова отметила высокую активность российских избирателей за рубежом и в разных странах мира. По ее словам, люди стояли в очередях все три дня и не расходились до позднего вечера.

    Также она рассказала, что российские посольства направляли дополнительных сотрудников, чтобы люди могли попасть на избирательные участки. Захарова подчеркнула, что граждане России вопреки всем угрозам отвергли призывы маргиналов и пришли отдать свой голос, сделали свой свободный выбор.

    Дипломат обратила внимание, что пропагандисты Запада искажают факты и могут назвать стоящих в очередях на избирательные участки россиян участниками «протестной полночи».

    Представитель МИД России также указала, что пропагандисты не сообщат о закрытии в Германии генконсульства России во Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Гамбурге и Мюнхене, а также о высылке сотен российских дипломатов властями США, Великобритании, ФРГ, Италии, Испании.

    Кроме того, Захарова сообщила, что пытаясь осложнить проведение выборов, в Австрии без объяснения причин объявили persona non grata двух сотрудников российского посольства.

    «Они хотели как хуже, а получилось по-нашему!», – резюмировала Захарова.

    Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что на выборах президента России за рубежом проголосовали 249 806 россиян. Данные приводятся по состоянию на 18.00 мск с учетом досрочного и трехдневного голосования.

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    18 марта 2024, 18:48 • Новости дня
    США предложили без условий начать диалог с Россией и Китаем о контроле над вооружениями
    США предложили без условий начать диалог с Россией и Китаем о контроле над вооружениями
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

    «США хотят вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предварительных условий. Им надо сказать лишь «да», – сказала Томас-Гринфилд, передает ТАСС.

    Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США возобновить выполнение ДСНВ.

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    16 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    В Италии раскритиковали встречу лидеров ФРГ, Польши и Франции по Украине

    Глава Минобороны Италии Крозетто раскритиковал встречу лидеров ФРГ, Польши и Франции по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал «забеганием вперед» и «ошибкой» трехстороннюю встречу лидеров ФРГ, Польши и Франции по Украине.

    Крозетто заявил, что подобные встречи «разделяют коалиции, которые помогали Украине» и не способствуют «принуждению России к переговорам». Он подчеркнул, что западным союзникам необходимо «делать правильные вещи вместе» в рамках уже существующих коалиций, таких как ЕС и НАТО.

    Глава Минобороны Италии также раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ от поставки Украине дальнобойных систем вооружения. По его словам, такая позиция «не способствует урегулированию» и «не склонит Россию к переговорам».

    Напомним, встреча лидеров ФРГ, Польши и Франции прошла в формате Веймарского треугольника. На ней обсуждались вопросы поддержки Украины, в том числе поставки вооружений.

    Ранее сообщалось, что Германия решила пустить доходы от активов России на покупку оружия Украине.

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    18 марта 2024, 21:26 • Новости дня
    В постпредстве РФ при ООН назвали демагогией инициативу США по контролю над вооружениями
    В постпредстве РФ при ООН назвали демагогией инициативу США по контролю над вооружениями
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявление США о готовности вести с Россией и Китаем диалог о контроле над вооружениями является обычной демагогией, заявила советник постпредства РФ при ООН, политический координатор работы в Совете Безопасности ООН Надежда Соколова.

    Она отметила, что тему ядерного разоружения на заседании СБ ООН предложило  японское председательство. Соколова подчеркнула, что для Токио это крайне чувствительный вопрос.

    «Но вот что интересно. Мининдел Японии (как и Генсекретарь ООН) заявила, что катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться. А вот вопрос о том, кто их бомбил, старательно обходила стороной. Зато попыталась осудить Россию за «угрожающую ядерную риторику», – написала Соколова в своем Telegram-канале.

    По ее словам, так же скромничали в упоминании единственного в истории человечества случая использования ядерного оружия и сам Гутерриш, и остальные члены Совета безопасности: «У них выходило так, что 79 лет назад бомбы на два японских города упали из ниоткуда. Что-то вроде неотвратимого стихийного бедствия».

    Но мы напомнили и пристыдили японцев, что они боятся вслух сказать о том, кто погубил тысячи мирных жителей их страны, сообщила Соколова.

    По ее словам, также было доведено до участников дискуссии, что идею построения мира без ядерного оружия нельзя реализовать за один день, а спешка может только навредить.

    «А разошедшаяся в СМИ цитата из выступления американского постпреда (про готовность вступить в двусторонние дискуссии с Россией и Китаем) – это ничего нового, обычная демагогия. Понятно, что в условиях декларируемой Западом цели нанести России «стратегическое поражение» никакой реальной дискуссии быть не может», – отметила она.

    Ранее в США заявили, что Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий.

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    17 марта 2024, 20:40 • Новости дня
    Антонов: Оценка США российских выборов не отразится на их легитимности

    Tекст: Ольга Иванова

    Оценка Вашингтоном выборов президента России не отразится на их легитимности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Отвечая на вопрос о том, может ли как-либо отразиться оценка Вашингтоном российских выборов на их легитимности, Антонов подчеркнул, что России до этого «нет никакого дела», передает РИА «Новости».

    Посол добавил, что еще до выборов Вашингтон дал понять, что не примет результаты выборов в Донецке, Луганске и Крыму.

    Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что США пытались заручиться поддержкой международного сообщества в деле о непризнании выборов в России.

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    16 марта 2024, 07:39 • Новости дня
    За ночь ПВО сбила восемь украинских БПЛА, реактивный снаряд и ракету «Точка-У»

    Российские средства ПВО сбили за ночь восемь украинских БПЛА, реактивный снаряд и ракету «Точка-У»

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У» над территориями Курской и Белгородской областей, сообщает Минобороны России.

    «В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа, тактического ракетного комплекса «Точка-У» и реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении российского военного ведомства, которое передает РИА «Новости».

    Отмечается, что пять украинских беспилотников были сбиты над территорией Курской области, еще три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК «Точка-У"» над территорией Белгородской области.

    Ранее сообщалось, что в Курской области за час сбили три украинских беспилотника. Губернатор региона Роман Старовойт напомнил жителям региона, что приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, поскольку они могут «нанести вред».

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    16 марта 2024, 15:59 • Новости дня
    RS: Киеву нужно начать переговоры до того, как Украину постигнет крах

    Responsible Statecraft: Киеву нужно начать переговоры до того, как на Украине наступит крах

    Tекст: Александра Юдина

    Западному миру нужно подтолкнуть Киев к началу переговорного процесса с Россией, пока Украине не пришел полный крах, пишет издание Responsible Statecraft.

    По мнению автора статьи, в данный момент Запад столкнулся с вопросом, готов ли он сделать ставку на внезапное изменение ситуации на поле боя, несмотря на то, что это может привести к коллапсу на Украине, передает RT.

    При этом в публикации подчеркивается, что уже пришло время начать настаивать на переговорах, пока и так плохая ситуация не ухудшилась еще сильнее.

    Ранее президент России Владимир Путин сказал, что Москва готова к переговорам по Украине, основанных на реалиях на земле, а не на «каких-то «хотелках» после применения психотропных средств».

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    16 марта 2024, 05:07 • Новости дня
    Российские десантники провели на Запорожском направлении более 20 FPV-атак

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 20 успешных атак на объекты ВСУ совершили за сутки мобильные расчеты FPV-дронов десантники группировки «Днепр» на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.

    «Десантники провели запуск FPV-дронов, операторы вывели на опорные пункты с личным составом ВСУ. Оператор завел на него беспилотник, второй номер корректировал полет для наведения на цель», – приводит сообщение Минобороны РИА «Новости»

    По данным оборонного ведомства, расчеты FPV-дронов в укрытии опорного пункта поразили личный состав ВСУ. Повторными ударами других FPV-дронов и квадрокоптеров уничтожены несколько выживших украинских боевиков.

    Уточняется, что за сутки расчеты десантников осуществили более 20 успешных атак по позициям ВСУ.

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    16 марта 2024, 17:29 • Новости дня
    Американский журналист заявил, что Россия никогда не вернет Украине потерянные территории

    Tекст: Кристина Цыцура

    В эфире ток-шоу Your World with Neil Cavuto на телеканале Fox News журналист Бенджамин Холл заявил, что Россия никогда не вернет Украине потерянные ею территории.

    По его мнению, конфликт между двумя странами рано или поздно завершится соглашением, но оно не будет предусматривать возвращения контроля над Крымом и Донбассом к Киеву.

    «Думаю, что в какой-то момент будет некое соглашение о прекращении огня», – передает «Газета.ру» слова Холла.

    Он также заявил, что даже в случае выделения США пакета помощи Украине в размере 60 млрд долларов он будет последним и не сыграет решающей роли. При этом Россия, по мнению Холла, становится все сильнее, а ее экономика поставлена на военные рельсы.

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      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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