Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.0 комментариев
На Украине заявили о критическом дефиците боеприпасов
Замминистра обороны Украины Гаврилюк заявил о критическом дефиците боеприпасов
Заместитель главы министерства обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что запасы некоторых видов боеприпасов в стране снизились до критического уровня.
Дефицит боеприпасов в совокупности с другими факторами усложняют выполнение задач, стоящих перед Вооруженными силами Украины (ВСУ), отметил Гаврилюк, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Киев по-прежнему надеется получить истребители F-16. По мнению чиновника, это «повысит возможности сил обороны Украины на земле». Гаврилюк также отметил, что ВСУ испытывают потребность в системах ПВО, самолетах, ракетах дальнего радиуса действия, снарядах и современных системах РЭБ.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на дефицит артиллерийских боеприпасов в ВСУ.