Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.0 комментариев
СМИ сообщили о смене стратегии ВС России против ВСУ
Figaro: ВС России перешли на новую стратегию, давя на ВСУ на многих направлениях
Российские военные перешли на новую стратегию, давя на ВСУ сразу на нескольких направлениях, пишет Le Figaro со ссылкой на французские военные источники.
Как пишет издание, ВС России вернули инициативу и способны «мучить» своих противников тактикой «тысячи порезов». Le Figaro указывает, что цель российских войск обескровить ВСУ и ослабить их резервы, передает РИА «Новости».
Источник сообщил, что российские военные давят на украинцев сразу на многих направлениях фронта, а ВСУ не могут держать несколько разных участков на передовой одновременно.
Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед.