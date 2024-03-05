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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Новый железный занавес Запада оказался дырявым

    Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

    «Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.

    7 комментариев
    5 марта 2024, 21:44 • Новости дня

    Украинский генерал рассказал о новой тактике ВС России

    Украинский генерал Кривонос признал успешной новую тактику ВС России

    Украинский генерал рассказал о новой тактике ВС России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед, заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

    Благодаря эффективной работе разведки Российская армия знает «стыки между воинскими частями» ВСУ и «пытается продвигаться вперед», заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России в огромных объемах применяют дроны и минометы на поле боя. Тем временем украинской армии не хватает людей и боеприпасов, добавил Кривонос.

    Ранее украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку.

    5 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией

    Foreign Affairs: Киев может смягчить запреты Зеленского и начать переговоры с Россией

    На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Существует способ обойти указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий ведение с Россией мирных переговоров, пишут американские СМИ.

    В статье экспертов по международным отношениям Сэмюэла Чарапа и Джереми Шапиро для журнала Foreign Affairs говорится, что указ Зеленского следовало бы уточнить, сделав переговоры с российской стороной законными. Например, Киев, по их мнению, мог бы прописать, что закон запрещает переговоры только с президентом Владимиром Путиным и не распространяется на других представителей российского руководства, передает Ura.ru содержание публикации.

    При этом эксперты считают, что начинать переговоры пока рано. При этом они призывают «дать сигналы» о готовности к диалогу.

    Путин ранее назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров с Россией.

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    5 марта 2024, 14:21 • Новости дня
    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    СКБ «Пиранья», которое производит уничтоживший первый Abrams на СВО дрон, сообщило о мошенниках

    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    Tекст: Вера Басилая

    Симбирское конструкторское бюро (СКБ) «Пиранья», которое производит беспилотник, уничтоживший танк Abrams в зоне спецоперации, столкнулось с массовым появлением мошеннических сайтов и объявлений о продаже их разработок, сообщил представитель компании.

    Собеседник ТАСС рассказал, что мошенники создали группы «ВКонтакте», разместили объявления на маркетплейсах, стали продвигать сайты, которые предлагали якобы разработки СКБ «Пиранья». По его словам, также под именем компании предлагают для продажи станции Starlink, чем СКБ «Пиранья» не занималась никогда.

    Представитель компании заявил, что на уловки мошенников попались уже не менее десяти человек, соответствующие обращения поданы в прокуратуру. У СКБ «Пиранья» действует один сайт для продажи их продукции, предупредили в организации.

    Напомним, первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» Симбирского конструкторского бюро «Пиранья». На счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

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    4 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Бербок высказалась о поставках ракет Taurus Украине

    Бербок в ответ на вопрос о поставках ракет Taurus Украине заявила о необходимости «изучить все доступные средства»

    Бербок высказалась о поставках ракет Taurus Украине
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность поставок Киеву ракет Taurus, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства.

    Отвечая на вопрос о Taurus, Бербок заявила, что изучить имеющиеся у Германии средства «в контексте самообороны Украины» нужно «на основе международного права», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Западные СМИ заявили, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

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    5 марта 2024, 12:00 • Новости дня
    Подбивший Abrams российский военный рассказал о слабом месте танка

    Подбивший Abrams российский военный с позывным Рассвет рассказал о слабом месте танка

    Подбивший Abrams российский военный рассказал о слабом месте танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет рассказал, как ему удалось уничтожить танк Abrams, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства опубликована видеозапись, на которой боец рассказывает, что первым дроном была поражена задняя часть – «под башню», после чего танк сразу остановился.

    По словам военного, второй БПЛА полностью вывел танк из строя.

    Также боец рассказал, что танк ехал очень медленно и по открытой местности.

    «Ребята, наверное, очень поверили в себя, что они едут неуязвимые. А в итоге не было никакой сложности его поразить абсолютно», – резюмировал он.

    Ранее в Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    Командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» заявил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

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    5 марта 2024, 16:45 • Новости дня
    Военкор Дамбиев: Под Авдеевкой уничтожен третий Abrams
    Военкор Дамбиев: Под Авдеевкой уничтожен третий Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams, об этом сообщил российский военный корреспондент Чингис Дамбиев.

    Эту машину уничтожили у поселка Бердычи, расположенного под городом Авдеевка, сообщил Дамбиев в своем Telegram-канале, передает «Газета.Ru».

    Удар по танку нанесли из ПТРК бойцы 24-й отдельной гвардейской бригады спецназа.

    Ранее Минобороны привело подробности уничтожения второго по счету танка Abrams оператором FPV-дрона.

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    5 марта 2024, 09:42 • Новости дня
    Британия призвала Германию передать Украине ракеты Taurus

    Guardian: Британия призывает Германию передать Киеву Taurus, несмотря на утечку

    Tекст: Ольга Никитина

    Утечка разговора офицеров бундесвера об уничтожении Крымского моста является «досадной, но не серьезной», считают в министерстве обороны Великобритании и призывают Германию передать дальнобойные ракеты Taurus Украине.

    Британия первой передала дальнобойные высокоточные ракеты Украине, говорится в заявлении британского правительства. В сообщении говорится, что Лондон призывает Берлин сделать то же самое, передает Ura.ru со ссылкой на газету Guardian.

    Ранее западные СМИ писали, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

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    5 марта 2024, 18:25 • Новости дня
    На Украине назвали сроки отказа стран ЕС от трубопроводного газа из России

    «Оператор ГТС Украины»: Киев готов обеспечить транзит газа из России в ЕС до 2027 года

    На Украине назвали сроки отказа стран ЕС от трубопроводного газа из России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона готова продолжать транзит газа из России в страны Евросоюза (ЕС) до 2027 года, к этому времени европейские страны пообещали отказаться от российского голубого топлива, заявил гендиректор «Оператора газотранспортной системы Украины» Дмитрий Липпа.

    Если ЕС решит продолжить закупать газ в России и в следующем году, Киев готов обеспечить его транзит через украинскую территорию, сказал Липпа в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».

    «Мы сможем обеспечить безопасность при поставках следующей зимой для наших европейских партнеров. Будем смотреть, как они будут выстраивать свой рынок в следующие годы», – заявил он, подчеркнув, что европейские страны обязались полностью прекратить использование российского газа к 2027 году.

    Липпа уточнил, что основными потребителями топлива из России, проходящего через территорию Украины, являются Австрия и Словакия.

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории.

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    5 марта 2024, 05:58 • Новости дня
    В Германии назвали катастрофой утечку планов бундесвера атаковать Крым

    Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала «настоящей катастрофой» утечку планов бундесвера атаковать Крымский мост

    Tекст: Антон Антонов

    Для бундесвера, властей Германии и ее репутации как надежного союзника обнародование разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста стало «настоящей катастрофой», заявил обозреватель Бертольд Колер.

    Колер сравнил «подобный провал» со «сброшенной бомбой». По его словам, разговор немецких офицеров оказался серьезным свидетельством активного участия Запада в конфликте на Украине. Это может вызвать гнев США и Великобритании, которые не хотят афишировать присутствие своих специалистов на Украине, считает Колер. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия сможет с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Официальный Берлин не отрицает подлинность утечки, однако настаивает на том, что офицеры говорили о сценариях, а не о планах вести войну с Россией.

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    5 марта 2024, 16:32 • Новости дня
    В ЕС решили скинуться на снаряды для Украины

    Страны ЕС решили помочь Чехии собрать деньги на снаряды для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон на этой неделе может объявить о поддержке предложения чешских властей о покупке боеприпасов для Украины в третьих странах, сообщает Bloomberg.

    Как сообщили источники Bloomberg, финансировать сделки планируется за счет двусторонних взносов стран – участниц объединения, Чехия будет отвечать за сам процесс закупки, передают «Известия».

    Инициативу поддержали Германия, Нидерланды, Дания и Франция. Отмечается, что Амстердам уже пообещал выделить Праге 100 млн евро. Предварительные обязательства на себя возложили Дания, Литва и Латвия, а также не являющаяся членом ЕС Канада. Поддержать инициативу готова и Польша.

    Макрон планирует обсудить это предложение с премьером Чехии Петром Фиалой в ходе визита в Прагу 5 марта, пишет агентство. Предложение также будет рассмотрено главами министерств обороны и иностранных дел стран ЕС.

    Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что республика нашла способ закупки снарядов для Украины в третьих странах, но это возможно лишь при наличии средств.

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    5 марта 2024, 11:45 • Новости дня
    В Белгородской области ликвидировали открытое горение взорвавшегося резервуара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Открытое горение резервуара в Губкинском округе Белгородской области, где из-за взрыва возник пожар, ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    Согласно сообщению ведомства, ликвидировано открытое горение на месте происшествия в Губкинском городском округе, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что после взрыва в Губкинском городском округе Белгородской области произошел пожар на инфраструктурном объекте.

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    5 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона не исключил повторения Зеленским судьбы Муссолини

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен не исключил эвакуации Зеленского во Львов американцами

    Экс-сотрудник Пентагона не исключил повторения Зеленским судьбы Муссолини
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Владимир Зеленский может оказаться в смертельной опасности в Киеве, заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен, не исключив эвакуации президента Украины во Львов американцами. Он сравнил такой шаг с освобождением Бенито Муссолини немецкими десантниками под командованием Отто Скорцени в 1943 году.

    Брайен заявил, что Украина столкнулась со «значительными кадровыми проблемами». Он указал, что попытка украинских властей применить «силовые средства для привлечения потенциальных новобранцев» провоцирует беспорядки, «в том числе в крупных городах, таких как Одесса, Харьков и Киев», передает ТАСС со ссылкой на Asia Times.

    По мнению Брайена, «никто не может сказать, как долго правительство Зеленского сможет продержаться в Киеве». На фоне «неуклонного наступления» Вооруженных сил России, усиливающихся беспорядков на Украине, «отказа от проведения выборов, заключения в тюрьму людей, выступающих против Зеленского, и целого ряда непопулярных мер удержание власти Зеленским переходит в полосу отчаяния», считает Брайен.

    Он заявил, что «Зеленский в Киеве может оказаться в смертельной опасности». Как отметил Брайен, «Пентагон мог бы спасти Зеленского и переместить его в другое место». Львов он назвал «наиболее вероятным местом» для этого, так как город расположен «далеко на западе и до него сложно добраться русским, если они захотят добраться до Зеленского с помощью военных средств».

    «Нацистский пример освобождения Муссолини может стать той моделью, которая в современной интерпретации может сработать», – заявил Брайен. По его мнению, после этого Украина может оказаться разделена на части, как и Италия после свержения Муссолини в 1943 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Weapons and Strategy.

    Как полагает Брайен, если после Зеленского власть в Киеве перейдет к кому-то вроде экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, пребывание Зеленского во Львове окажется недолгим, после чего он отправится «на пенсию в другое место».

    Брайен подчеркнул, что глава американского государства Джо Байден «не может позволить себе еще одно фиаско, подобное афганскому, но оно быстро приближается из-за военных побед России и падения обороноспособности Украины».

    В 2022 году Зеленский сообщил, что отказался от «большой глобальной эвакуации» жителей городов, чтобы «мотивировать» военных. Он отказался считать такой подходи использованием «живого щита». Зеленский отметил, что «не знает, что бы было», если бы он заявил: «Бегите, и я с вами побегу». «А что, мне одному оставаться здесь?» – сказал он.

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    5 марта 2024, 02:28 • Новости дня
    Пентагон отверг сообщения об использовании F-35 на Украине

    Пентагон отверг заявление главы минобороны Сингапура об использовании США истребителей F-35 на Украине

    Пентагон отверг сообщения об использовании F-35 на Украине
    @ Kaitlyn Ergish/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что США задействовали истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. В Пентагоне заверили, что не используют F-35 на Украине.

    Министр обороны Сингапура заявил, что «недавно США использовали свои F-35, чтобы обнаружить и опознать площадки запуска ракет ПВО российских войск на Украине». По словам руководителя военного ведомства, полученными данными США «поделились со странами НАТО», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik.

    Sputnik отмечает, что в случае подтверждения этой информации действия США можно рассматривать как очередной сигнал о подготовке странами НАТО «крупной военной эскалации».

    Представитель Пентагона заверил, что «США не используют F-35 на Украине».

    Напомним, разведывательная авиация государств Запада регулярно выполняет полеты вблизи российских территорий. НАТО открыто признают: альянс делится этими разведданными с киевским режимом.

    В 2023 году БПЛА MQ-9 упал в Черное море. В Вашингтоне заявили, что причиной крушения стал агрессивный маневр российского истребителя Су-27. В Минобороны России указали, что БПЛА нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», которые Россия установила в связи с началом военной операции.

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    5 марта 2024, 09:19 • Новости дня
    ВСУ начали использовать машины скорой для доставки на позиции минометов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ подвозят минометы и снаряжение к позициям на правом берегу Днепра в автомобилях скорой помощи, сообщили в силовых структурах Херсонской области.

    Как сообщил источник ТАСС, на правом берегу Днепра зафиксированы случаи, когда ВСУ подвозили на позиции минометы и снаряжение в машинах скорой помощи.

    Ранее ВСУ обстреляли машину скорой помощи в Алешках Херсонской области.

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    5 марта 2024, 10:22 • Новости дня
    МИД обвинил западных послов во вмешательстве во внутренние дела России

    Спикер МИД Захарова: Западные послы занимаются вмешательством во внутренние дела России

    Tекст: Александра Юдина

    Послы западных стран в Москве занимаются вмешательством во внутренние дела России, организуя для этого «перформансы», заявила на телеканале «Соловьев Live» спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, часть послов НАТО посвящают себя вмешательствам во внутренние дела России, используя при этом «перформансы», тоже сопряженные с вмешательствами во внутренние дела страны, передает ТАСС.

    Также дипломат предупредила, что немецкие журналисты покинут Россию в случае, если власти Германии тронут российских.

    Кроме того, Захарова отметила, что отказ послов Евросоюза от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым ставит вопрос об их деятельности в России.

    «А что делают эти люди, как в принципе они себя трактуют на территории нашей страны, если свою самую главную функцию они не выполняют?» – подчеркнула она.

    Напомним, Лавров пояснял, что послы были приглашены на встречу в связи с намерением ЕС вмешаться в проведение выборов президента России. На встрече российская сторона собиралась, по словам министра, «рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим».

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил он.

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    5 марта 2024, 01:48 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одессе
    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе прозвучали взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили о четырех сериях взрывов, передает РИА «Новости».

    Также взрывы произошли в Херсоне, который удерживают вооруженные силы Украины, передает ТАСС.

    В воскресенье взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучали в Николаеве.

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