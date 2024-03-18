Грузия объявила тендер на строительство самого глубоководного порта на Черном море

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Минэкономики Грузии сообщило, что это сделано в рамках процедур Всемирного банка.

Отмечается, что тендерные документы направлены компаниям так называемой «Большой четверки» – Boskalis, DEME, Jan De Nul, Van Oord, которые имеют большой опыт на данном направлении.

Им дан срок в 45 дней для подготовки конкурентных предложений и дополнительных уточняющих вопросов.

Рассматривать заявки будет специальная комиссия при учрежденном в прошлом году государством ООО «Анаклийский морской порт» с привлечением иностранных консультантов.

Первые инфраструктурные работы в Анаклиа планируют уже на 2024 год.

Ранее вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили заявлял, что российские компании не допустят к тендеру на строительство порта в Анаклиа, заявил в парламенте.

51% акций в Анаклийском порту, строительство которого последовательно поддерживают США, будет принадлежать грузинскому государству.

Несколько лет назад проект Анаклийского порта провалился – местный инвестор не выполнил обязательства и не привлек финансирование в объеме 400 млн долларов. В 2019 году оппозиция Грузии обвинила власти в провале «по заказу России» проекта строительства порта в Анаклиа. Банкир Мамука Хазарадзе, курировавший проект, перешел в оппозицию. После этого правительство Грузии начало работу с международными инвесторами.

Начать работу порт глубиной 16 метров должен был в 2020-2021 годах. В целом стоимость проекта ранее была оценена в 2,5 млрд долларов. Порт должны были построить вблизи границы с Абхазией на территории 400 га. В год через этот порт планировалось перевозить до 100 млн тонн грузов. Не исключалось, по данным СМИ, использование порта в военных целях, в том числе судами США и других стран НАТО.