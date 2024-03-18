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Посол: Россию не интересует реакция Канады на выборы
Дипломат Степанов: Россию не интересует реакция Канады на выборы
Реакция Канады на выборы, прошедшие в России, нашу страну не интересует, заявил посол в Оттаве Олег Степанов, отметив, что Москва не испытывает иллюзий о возможном признании итогов прошедшего голосования.
Российскому руководству интересно то, как проголосовали граждане, а мнение Канады, США или Евросоюза находится за пределами интересов, передает РИА «Новости» слова дипломата.
Россия, как подчеркнул Степанов, хочет видеть в Канаде «предсказуемого, доброго соседа» и никогда не видела в этой стране соперника или врага. Реакция Москвы происходит от политики, которой придерживаются власти Канады, подчеркнул он.
В отношениях России и Канады, подчеркнул он, есть огромный нереализованный потенциал, две страны многим связаны, в том числе Арктикой и вопросами климата.
«Но танго надо танцевать вдвоем. У нас рука всегда протянута в дружелюбном рукопожатии», – заключил Степанов.
По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков – 3,82% голосов, Леонид Слуцкий – 3,20% голосов.