Володин назвал победу Путина на выборах победой всех граждан России

Tекст: Антон Антонов

Володин в Telegram подчеркнул, что выборы продемонстрировали консолидацию общества и высочайший уровень доверия Путину, который, опираясь на такую поддержку, «может еще больше сделать для развития России, повышения благосостояния граждан».

По словам Володина, итоги выборов «превзошли ожидания». Как заявил Володин, их результат стал ответом тем, кто «стремился развалить» Россию. «Наши противники понимают: Путин – преимущество России. Поэтому основные нападки и удары наносились по нему», – заявил Володин. Он указал, что «будущее есть только у независимых государств». По его мнению, с Путиным на посту президента Россия «станет еще сильнее».

Володин отметил, что США, ЕС и Украина не смогли «запугать людей» – население Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма и Севастополя, Донбасса и Новороссии проголосовало на выборах и «сплотилось вокруг президента», хотя жизни людей оказались под угрозой из-за атак вооруженных сил Украины. «Сильный Президент – сильная Россия!» – заявил Володин, поздравив Путина с убедительной победой.

Напомним, Путин набирает 87,34% по итогам обработки 50,02% протоколов. В некоторых регионах России обработано 100% протоколов, везде лидирует Владимир Путин.