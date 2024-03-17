  • Новость часаПутин побеждает на выборах президента в первом туре
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    У Макрона воспалился «нерв войны»
    Захарова о выборах за границей: Они хотели как хуже, а получилось по-нашему
    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ
    Путин лидирует по итогам выборов на новых территориях России
    Политологи: Высокая явка – это ответ россиян на давление извне
    МИД назвал удар БПЛА по Тирасполю попыткой посеять панику среди голосующих
    Политолог: Провал акций «Полдень» и «Зеленка Зеленского» показали бессилие оппозиции
    МИД: США пытаются добиться непризнания выборов в России
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Готовы ли немцы к войне

    16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.

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    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объемной истории в легкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом под мышкой.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    6 комментариев
    17 марта 2024, 22:54 • Новости дня

    Стала известна последняя воля Ширвиндта

    Семья решила кремировать Александра Ширвиндта согласно его воле

    Стала известна последняя воля Ширвиндта
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Урну с прахом народного артиста России Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище согласно его воле, сообщили в Театре сатиры.

    В сообщении уточняется, что президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт будет кремирован и похоронен на Новодевичьем кладбище. Дату похорон определят родственники, передает РИА «Новости».

    О смерти президента Театра сатиры народного артиста России Александра Ширвиндта стало известно в пятницу. Он скончался в больнице на 90-м году жизни.

    17 марта 2024, 12:18 • Новости дня
    WSJ: Чехия нашла у союзников России артиллерийские снаряды для Украины
    WSJ: Чехия нашла у союзников России артиллерийские снаряды для Украины
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Чешская Республика, опираясь на связи времен холодной войны, организовала поставки Украине 1,5 млн артиллерийских снарядов различного калибра. По данным американских СМИ, Праге удалось найти поставщиков не только среди дружественных стран, но и среди некоторых союзников России.

    Бывшая страна-сателлит СССР активизировала отношения с рядом поставщиков по всему миру и нашла 800 тыс. снарядов советского образца, а также 500 тыс. западного производства. Дополнительные 700 тыс. снарядов могут быть закуплены при наличии средств, пишет WSJ.

    Американские журналисты полагают, что сотни тысяч снарядов позволят Украине выйти из оборонительной позиции. Сейчас украинские силы расходуют в пять раз меньше снарядов, чем Россия, из-за чего вынуждены отступать. Общая стоимость поставок составит около 3 млрд евро – небольшая сумма по сравнению с заблокированным в США пакетом помощи на 60 млрд долларов.

    Инициатива Чехии стала возможна благодаря тому, что страна сосредоточилась на поиске уже существующих запасов боеприпасов, в то время как США и Европа наращивают собственное производство.

    По словам чешских чиновников, их опыт работы с бывшими союзниками по соцлагерю оказался неожиданно полезным. Это позволило найти поставщиков не только среди дружественных стран, но и среди некоторых союзников России.

    Операция по закупке оружия держалась в секрете и началась еще до полномасштабного конфликта России и Украины. Чешская Республика взяла на себя роль посредника, сводя страны с избыточными запасами с покупателями с Запада. Германия стала крупнейшим донором инициативы, пообещав более 500 миллионов евро. Поддержку оказали также НАТО и ЕС.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

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    17 марта 2024, 10:44 • Новости дня
    Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ комплексы для уничтожения дронов

    МО: Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ новые огневые точки для уничтожения дронов

    Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ комплексы для уничтожения дронов
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа поручил установить на кораблях Черноморского флота дополнительные огневые средства для поражения беспилотников противника, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, Шойгу поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника, передает ТАСС.

    Как заявил министр обороны России, необходимо каждый день проводить тренировки с личным составом по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Шойгу добавил, что тренировки необходимо проводить днем и ночью, чтобы у все экипажи были готовы.

    В МО добавили, что Шойгу также поручил повышать живучесть кораблей и судов и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота.

    В военном ведомстве отметили также, что министр обороны России заслушал доклады командования Черноморского флота по обстановке, характеру действий противника и выполнению подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.

    Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что удары Украины по кораблям ЧФ России наносились ракетами, поставленными НАТО.

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    17 марта 2024, 10:57 • Новости дня
    ЦИК назвал число иностранных наблюдателей на выборах президента России

    ЦИК: За голосованием на выборах президента России следят 1115 международных наблюдателей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международные наблюдатели и эксперты из 129 стран следят за ходом голосования на выборах президента России, их число составляет 1115, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

    По ее словам, ЦИК официально аккредитовал 706 международных наблюдателей из 106 стран, кроме того, по итогам Всемирного фестиваля молодежи 224 эксперта из 51 страны захотели познакомиться с организацией выборов в России, а 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты, передает ТАСС. Памфилова добавила, что всего за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран. 

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

    Ранее очная явка на выборах президента России превысила 60%. Явка избирателей на президентских выборах в ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 10.00 мск составила 90%.

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    17 марта 2024, 10:38 • Новости дня
    Собянин рассказал об отражении атаки беспилотника на Москву

    Собянин: ПВО отразила атаку еще одного летевшего к Москве БПЛА, разрушений нет

    Собянин рассказал об отражении атаки беспилотника на Москву
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО в городском округе Домодедово отразили атаку еще одного летевшего на Москву БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Как сообщил Собянин в своем Telegram-канале, силы ПВО Минобороны в городском округе Домодедово уничтожили летевший на Москву беспилотник. Собянин добавил, что на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

    Ранее Собянин сообщил, что в Раменском и Ступинском городских округах силами ПВО отражены атаки беспилотников, летевших на Москву.

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    17 марта 2024, 07:59 • Новости дня
    Пентагон отреагировал на сообщения о разрыве Нигером соглашения с США

    Пентагон заявил, что в курсе сообщений о решении Нигера разорвать военное соглашение с США

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон в курсе сообщения военного переходного правительства Нигера о том, что Ниамей решил разорвать соглашение, в соответствии с которым войска США могут находиться на территории Нигера, заявил Пентагон.

    Пентагон заявил, что знает о сообщении властей Нигера в соцсетях. В военном ведомстве США отметили, что сообщение «последовало за откровенными обсуждениями на высшем уровне в Ниамее», передает ТАСС.

    Как пояснили в Пентагоне, стороны обсуждали американскую «обеспокоенности по поводу курса» Национального совета спасения родины, сформированного военными Нигера. Указывается, что Пентагон «поддерживает связь» с НССР.

    Напомним, Reuters со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана сообщило, что африканская страна разрывает соглашение, в соответствии с которым войска США могут находиться на территории Нигера.

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    17 марта 2024, 15:30 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о закупке Чехией снарядов для Украины у союзников России

    Военный эксперт Кошкин: Даже 1,5 млн снарядов для ВСУ не изменят соотношение сил на фронте

    Эксперт оценил данные о закупке Чехией снарядов для Украины у союзников России
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Закупленные Чехией 1,5 млн снарядов для Украины не изменят соотношение сил на фронте, практически по всей линии боевого соприкосновения Вооруженные силы России активно продвигаются вперед, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Кошкин. О том, что Чехия нашла у союзников России артиллерийские снаряды для Украины, узнала американская пресса.

    «Говорить о том, что 1,5 млн снарядов для ВСУ могут изменить соотношение сил и результатов на линии боевого соприкосновения – чрезмерно амбициозно для Запада. Это скорее пиар, пропагандистские высказывания, которые должны поддержать Украину и как-то сплотить Европу», – считает Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

    «Любое вооружение, тем более боеприпасы – это поддержка боеготовности, потенциал, на который будут опираться ВСУ. Но этот потенциал надо грамотно использовать, – продолжил эксперт. – Практически по всей линии боевого соприкосновения Вооруженные силы России имеют преимущество, активно продвигаются вперед».

    Кошкин не удивлен тому, что секретная операция чехов по закупке снарядов для Украины началась еще до начала российской спецоперации в феврале 2022 года. «ВСУ готовились к вооруженному нападению на Донбасс, а затем, как уже было озвучено, планировали начать захватывать земли на территории России», – напомнил спикер.

    По мнению эксперта, информация о том, что среди поставщиков снарядов также оказались дружественные России страны, «преследует цель вызвать дополнительную неприязнь к России или внести в раскол в отношения между Москвой и ее союзниками». «Проект по скупке снарядов для Украины хотят использовать в информационном пространстве для атак на Россию и государства, которые в настоящее время поддерживают Москву и готовы выстраивать с ней отношения», – уверен Кошкин.

    Собеседник не исключил, что Россия может предпринять ответные шаги в отношении тех стран, которые передавали через Чехию снаряды Украине. Ранее Эквадор ради возможности продавать бананы в России отказался от отправки своей советской техники США, которые ищут ее по всему миру для передачи ВСУ. «Российские дипломаты и военные используют любые возможности во благо нашей страны. Так что я думаю, сейчас этот вопрос стоит на повестке дня», – уверен Кошкин.

    Как пишет The Wall Street Journal, Чехия тайно организовала поставки Украине 1,5 млн артиллерийских снарядов различного калибра, в том числе 800 тыс. советского образца. Прага нашла поставщиков не только среди дружественных стран, но и среди союзников России. Операция началась еще до полномасштабного конфликта России и Украины. По мнению издания, сотни тысяч снарядов позволят Украине выйти из оборонительной позиции.

    Сейчас украинские силы расходуют в пять раз меньше снарядов, чем Россия, из-за чего вынуждены отступать. Президент России Владимир Путин в недавнем интервью отметил, что ВСУ за сутки выпускают около пяти тысяч боеприпасов.

    По оценке НАТО, текущий уровень расходов боеприпасов выше, чем текущий уровень производства. Инициатива Чехии стала возможна благодаря тому, что страна сосредоточилась на поиске уже существующих запасов боеприпасов, в то время как США и Европа наращивают собственное производство. Дополнительные 700 тыс. снарядов могут быть закуплены Чехией для ВСУ при наличии средств.

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    17 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ

    Кирби: ВСУ из-за отсутствия снарядов начали отступление на Донбассе

    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отступают на вторую и третью линию обороны из-за неспособности противостоять ВС России, Украине срочно нужны боеприпасы, которые подходят к концу, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС.

    Кирби, заявив об отступлении ВСУ, призвал страны НАТО помочь Украине. Кроме того, он назвал важным получение дополнительного финансирования, «потому что сейчас украинские командиры на поле боя буквально принимают решения о жизни и смерти», передает ТАСС.

    Кроме того, Кирби также заявил, что в Белом доме обеспокоены состоянием боеготовности США и ее запасами вооружений из-за поставок Киеву. По его словам, в Вашингтоне должны удостовериться, что каждый поставляемый пакет военной помощи Украине не нанесет ущерба нацбезопасности США.

    Он также пояснил, что США делают все, чтобы пополнить свои запасы вооружения.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

    В Киеве заявили о беспокойстве из-за грозящих потерь больших территорий к лету без помощи США.

    Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о готовности Киева получить от США кредит вместо безвозвратной помощи.

    Напомним, Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов, который будет включать ПЗРК Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 ПТРК, патроны, взрывчатку, запчасти для военной техники и другие средства.

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    17 марта 2024, 09:48 • Новости дня
    Очная явка на выборах президента России превысила 60%

    ЦИК: Очная явка на выборах президента России превысила 60% к 09:38 мск

    Очная явка на выборах президента России превысила 60%
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Общая очная явка на выборах президента РФ по стране составила 60,04% по состоянию на 09.38 мск, следует из данных на официальном сайте ЦИК России.

    Как указано на сайте, ход голосования – 60,04%, передает ТАСС.

    Данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

    Напомним, явка на выборах президента России за два дня голосования превысила 58%.

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    17 марта 2024, 12:37 • Новости дня
    Подполье в Одессе провело диверсию на складе беспилотников ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пророссийское подполье в Одессе совершило диверсионную операцию на складе беспилотников и РЭБ ВСУ, сообщил представитель подполья.

    Как указал источник, российские партизаны сегодня ночью провели диверсию на складе боеприпасов волонтеров ВСУ в Усатово под Одессой. По его словам, в результате успешной операции уничтожено более 50 дронов, системы РЭБ, антидроновые ружья иностранного производства и военная амуниция, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что пожары произошли на двух промышленных объектах в Одесской области после взрывов.

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    17 марта 2024, 07:25 • Новости дня
    Министр обороны Британии не решился ехать в Одессу

    Sunday Times сообщила об отказе министра обороны Британии Шэппса от поездки в Одессу во время визита на Украину

    Министр обороны Британии не решился ехать в Одессу
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе визита на Украину в марте министр обороны Великобритании Грант Шэппс отказался от поездки в Одессу из-за «реальной целенаправленной угрозы ракетного удара», пишут СМИ.

    Как сообщает Sunday Times, об угрозе заявила британская разведка. Поездку в Одессу отменили в последний момент. По версии издания, план визита пытались держать в тайне, но «русским стало известно» о намерении Шэппса посетить Одессу, передает ТАСС.

    Sunday Times пишет, что поездка планировалась на следующий день после того, как в Одессе произошел взрыв якобы в нескольких сотнях метров от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и главы правительства Греции Кириакоса Мицотакиса.

    Sunday Times также сообщает, что Великобритания опасается «контрнаступления» Украины на северном и восточном направлениях. Украине советуют пытаться удерживать линию фронта, а при необходимости – отступать, чтобы сосредоточиться на черноморском и крымском направлениях.

    Напомним, Минобороны России сообщало о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Согласно данным СМИ, Зеленский находился в Одессе, когда произошел взрыв. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Москвы нет намерений устранять Зеленского. Он призвал членов СБ ООН задать себе простой вопрос: «Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?».

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    16 марта 2024, 23:55 • Новости дня
    Макрон не исключил проведения Францией «операций» на Украине

    Макрон не исключил французских «операций» на Украине по противодействию российским войскам

    Макрон не исключил проведения Францией «операций» на Украине
    @ Lorenz Huter/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возможно, Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    При этом Макрон сказал, что он «этого не желает и не будет это инициировать». «Сила Франции заключается в том, что мы можем это сделать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Parisien.

    Макрон заверил, что его страна не собирается «идти путем эскалации», Франции «не нужна еще одна война». Однако у Парижа, по его словам, «нет лимитов». Французская сторона «готова реагировать в зависимости от действий России». Он заявил о необходимости «готовиться к любым сценариям». По его словам, «многие страны Европы, отнюдь не малые, полностью поддерживают линию Франции».

    Как заявил президент Франции, Украина «на выходе» из конфликта «должна быть в сильной позиции», когда начнутся «переговоры про постоянный мир». «Но я пока что не иду с наступательными инициативами», – сказал Макрон, отказавшись проводить параллели между нынешней ситуацией и Второй мировой войной. Он заявил, что Франция хочет добиться стабильного мира в Европе.

    Макрон также сказал, что в случае звонка от главы российского государства Владимира Путина «поднимет трубку» и «послушает», что предложит президент России. При этом, как утверждает Макрон, «единственно возможные переговоры – это те переговоры, на которые идут главы» России и Украины. Он подчеркнул необходимость двусторонних переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Макрон заявил, что «роль Франции – быть нервом войны» – помогать Киеву, но «способствовать деэскалации». По его словам, требуется «выйти на устоявшийся справедливый мир». Макрон, дважды за последнее время переносивший визит на Украину, заявил, что готов приехать в Киев, но только когда у него будут конкретные предложения: «Когда я физически приеду, это будет означать, что это будет сильный посыл и новые направления сотрудничества в том русле, которое мы наметили в начале года».

    В четверг вечером президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью представителям государственных телеканалов, которое фактически стало обращением к нации. Он утверждал, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции». Однако на вопрос о возможной отправке войск на Украину французский президент ответил уклончиво: «Мы не уверены, что придется к этому прибегнуть. Сейчас для этого нет причин, но мы не исключаем такую вероятность. Я беру на себя ответственность за то, что это в принципе возможно».

    Коментарии (68)
    17 марта 2024, 01:24 • Новости дня
    Макрон собрался просить Россию о прекращении огня на время Олимпиады в Париже

    Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады

    Макрон собрался просить Россию о прекращении огня на время Олимпиады в Париже
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что его страна намерена обратиться к России с просьбой о режиме прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже.

    Макрон, комментируя возможность участия россиян в соревнованиях, заявил, что Париж поддерживает сигнал мира и следует решениям Международного олимпийского комитета. Он отметил, что «Россия как государство не может участвовать» в ОИ, но у спортсменов есть возможность «выступать под белым флагом». Украинская журналистка призвала Макрона потребовать от России прекратить огонь на время Олимпиады. «Да, мы это попросим», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, в январе 2023 года Вооруженные силы России объявили рождественское прекращение огня. Однако Киев отказался прекращать огонь, ВСУ продолжили обстрелы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил тогда, что рождественское перемирие со стороны России рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск.

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    17 марта 2024, 16:35 • Новости дня
    Сбит летевший к Белгородской области украинский вертолет Ми-8

    Российские военные сбили из ПЗРК «Верба» летевший в сторону Белгородской области вертолет Ми-8 ВСУ

    Сбит летевший к Белгородской области украинский вертолет Ми-8
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    В районе Лукашовки Сумской области российскими расчетами ПЗРК «Верба» был сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины, который направлялся к населенному пункту Козинки Белгородской области.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, в районе Лукашовки Сумской области расчетами ПЗРК «Верба» подразделения группировки войск прикрытия государственной границы Российской Федерации сбит вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины, осуществлявший полет в направлении населенного пункта Козинки Белгородской области.

    Минобороны РФ не сообщает о судьбе экипажа сбитого украинского вертолета.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО отразили атаку семи украинских беспилотников на территории Белгородской области.

    Коментарии (8)
    17 марта 2024, 19:03 • Новости дня
    МИД: США пытаются добиться непризнания выборов в России
    МИД: США пытаются добиться непризнания выборов в России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что США пытались заручиться поддержкой международного сообщества в деле о непризнании выборов в России.

    Как указал Аскальдович, американская сторона ставила вопрос таким образом, чтобы весь мир признал российские выборы нелегитимными, незаконными. Он назвал это основным посылом США, передает ТАСС.

    Посол подчеркнул, что МИД активно противодействовал этой кампании, ведя разъяснительную работу с зарубежными партнерами. «Стараемся противодействовать, работа ведется», – добавил он.

    Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что международные наблюдатели и эксперты из 129 стран следят за ходом голосования на выборах президента России, их число составляет 1115.

    Коментарии (25)
    17 марта 2024, 16:16 • Новости дня
    «Байден» и «Трамп» проголосовали на выборах президента России

    Артисты театра в подмосковной Лобне пришли на выборы в костюмах Байдена и Трампа

    «Байден» и «Трамп» проголосовали на выборах президента России
    @ t.me/adm_lobnya

    Tекст: Вера Басилая

    Артисты театра в подмосковной Лобне пришли на избирательный участок в костюмах Джо Байдена и Дональда Трампа, сообщили в администрации городского округа.

    В официальном Telegram-канале администрации Лобни сообщается, что для того, чтобы проголосовать, артистам пришлось снять маски, но после голосования «Трамп» и «Байден» устроили фотосессию с местными жителями.

    Ранее на выборах президента России в Чите проголосовал «Сталин», «Иван Грозный», «Иосиф Сталин», «Екатерина II», «Александр II», «Александр Невский» и «Петр I».

    До этого на избирательном участке в Тульской области на выборах президента России проголосовал избиратель в костюме тульского пряника.

    Коментарии (5)
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    Запад завидует рекордам российской экономики

    Благосостояние россиян растет, вопреки, казалось бы, большим расходам на военные нужды и жестким западным санкциям. «Оборонка» разгоняет экономику страны, как отметил Путин, однако оборонные расходы России сейчас вдвое меньше, чем были у СССР. Какие рекорды российской экономики так сильно удивляют в том числе Запад и как в этом помогает «оборонка»? Подробности

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    Боррель перенес срок падения Киева

    Результат военного конфликта на Украине определится «именно этой весной, этим летом, перед осенью», считает глава брюссельской дипломатии Жозеп Боррель. Этой мыслью он поделился с политиками в Вашингтоне, куда прибыл с визитом для «спасения» ВСУ. На самом деле Боррель хочет спасти банкет перед своим уходом на пенсию, а главный результат конфликта уже определен. Подробности

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    Франция получила от России ракетный «привет»

    Двумя ударами по Одессе российские военные уничтожили сотню западных наемников, высокопоставленных офицеров ВСУ, военную технику и боевиков нацформирования «Лють». Эксперты называют Одессу «осиным гнездом», куда прибывают иностранные наемники и направляется западное оружие. Эти удары также стали предупреждением Эммануэлю Макрону, который говорит о готовности отправить в Одессу французский спецназ. Подробности

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    У Макрона воспалился «нерв войны»

    Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже. Одновременно он вновь заявил о возможной отправке французских военных на Украину, чтобы противостоять российским войскам. В экспертной среде уверены, что слова Макрона о перемирии не более чем пиар-акция. Прекращение боевых действий со стороны России позволит перегруппироваться ВСУ и получить новое оружие от Запада. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ – в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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